Fiscalía de Veracruz busca a cinco hombres por violencia contra mujeres: ofrece 350 mil pesos por cada uno

Fiscalía de Veracruz busca a cinco hombres por violencia y feminicidios contra mujeres: Ofrece 350 mil pesos por cada uno

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La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) activó cinco nuevas fichas de recompensa para localizar a hombres señalados como presuntos responsables de delitos de violencia contra mujeres, entre ellos feminicidio y homicidio doloso calificado.

Por información que permita conocer su paradero, las autoridades ofrecen hasta 350 mil pesos por cada uno de los buscados.

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Autoridades veracruzanas informaron a través de sus redes sociales que los nuevos avisos corresponden a cinco personas identificadas como Antonio Martínez Olmedo, originario de Papantla; Héctor Romano Melgarejo, Williams Romano y Héctor Noé Romano, relacionados con el municipio de Jalacingo; así como Miguel Cuevas García, de Córdoba.

Recompensa Veracruz feminicidio homicidio doloso FGE

Se explicó que las recompensas tienen como objetivo obtener información que contribuya a la localización de los señalados y permita avanzar en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión correspondientes.

De acuerdo con la Fiscalía, las personas que cuenten con información sobre cualquiera de ellos pueden comunicarse directamente con la institución. El monto de la recompensa podrá alcanzar los 350 mil pesos por cada individuo, siempre que los datos proporcionados contribuyan a su ubicación.

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¿Cómo denunciar información sobre los cinco hombres buscados en Veracruz?

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La FGE habilitó el número telefónico 800-890-68-63, disponible las 24 horas del día, para recibir información relacionada con los cinco hombres incluidos en las nuevas fichas de recompensa.

La Fiscalía aseguró que los datos proporcionados por la ciudadanía serán tratados de manera confidencial, por lo que llamó a quienes tengan información sobre el paradero de los señalados a comunicarse con las autoridades.

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Las acciones forman parte de las estrategias institucionales para fortalecer las investigaciones relacionadas con delitos cometidos contra mujeres y garantizar que las personas señaladas enfrenten los procesos judiciales correspondientes.

En ese sentido, se destacó que la emisión de las fichas busca ampliar los mecanismos de colaboración ciudadana y obtener información que permita avanzar en la localización de quienes cuentan con señalamientos ministeriales.

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Mantienen recompensas por feminicidio de la doctora Cristina Ramos

Se busca a padre e hijo por el feminicidio de la doctora Cristina Ramos en Coatzacoalcos, Veracruz (FGE/FB)

Además de las cinco nuevas fichas, la Fiscalía de Veracruz mantiene activas otras dos recompensas contra Lenin Salvador Córdova Pérez y Lenin Yuri Córdova Santana, quienes cuentan con órdenes de aprehensión por su probable participación en el feminicidio de la doctora Cristina Ramos Argüello, ocurrido en Coatzacoalcos.

La muerte de la profesionista generó indignación entre habitantes de la región sur de Veracruz, así como entre integrantes del sector médico, debido a las circunstancias en las que fue localizada.

Cristina Ramos Argüello fue encontrada sin vida el jueves 15 de octubre en el interior de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento privado Santa Cecilia, en Coatzacoalcos. El cuerpo presentaba heridas provocadas por un arma punzocortante.

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La doctora trabajaba como especialista en el Hospital Materno Infantil del IMSS-Bienestar y en el Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ambos en Coatzacoalcos.

Su asesinato provocó numerosas muestras de solidaridad y exigencias de justicia por parte de compañeros de trabajo, integrantes de la comunidad médica y ciudadanos que demandaron el esclarecimiento del crimen.

Fiscalía acumula más de 30 acciones de investigación

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Sobre este caso, la fiscal general informó que las autoridades han desarrollado más de 30 acciones de investigación para esclarecer el feminicidio y localizar a los dos hombres señalados.

Entre las diligencias realizadas se encuentran entrevistas, análisis de videograbaciones de cámaras de seguridad, extracción de información de dispositivos electrónicos, dictámenes periciales en materia de criminalística y cateos.

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Las órdenes de aprehensión contra Lenin Salvador Córdova Pérez y Lenin Yuri Córdova Santana continúan vigentes y que la Fiscalía mantiene las acciones necesarias para lograr su cumplimiento.

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“Ambos mandamientos judiciales se encuentran vigentes y continúan con acciones para su cumplimiento”, afirmó.

La funcionaria reiteró que la institución mantiene abiertas las investigaciones y los mecanismos de búsqueda para dar con el paradero de los señalados.

Con estas siete fichas de recompensa activas, Veracruz mantiene la búsqueda de hombres relacionados con investigaciones por feminicidio y homicidio doloso calificado. La Fiscalía confía en que la colaboración ciudadana aporte información relevante para avanzar en los casos y llevar ante la justicia a las personas señaladas, sin que ello sustituya la determinación de responsabilidad que corresponde a los tribunales.

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