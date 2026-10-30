México

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Un pésimo estado del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede causar daños en la salud para las personas que realizan actividades al aire libre

La pésima calidad del aire es un problema grave que afecta la salud de quien la respira (Imagen Ilustrativa Infobae)
La pésima calidad del aire es un problema grave que afecta la salud de quien la respira (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La contaminación puede traer consigo una serie de afectaciones a la salud para quienes respiran el oxígeno en un ambiente de estas condiciones, es por eso que el gobierno de la Ciudad de México, al ser una de la urbes más grandes y pobladas del mundo, realiza constantes monitoreos sobre la calidad del aire.

Todos los días, a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital del país publica su reporte de la calidad del aire en la Ciudad de México y la zona conurbadas del Estado de México.

PUBLICIDAD

Con cada actualización, las autoridades capitalinas llaman a la población a tomar precauciones respecto a las actividades al aire libre e incluso llevan a cabo medidas en materia, tales como la aplicación de la Contingencia Ambiental y el doble Hoy No Circula.

Este es el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México de este 30 de octubre al corte de las 05:00 horas.

Calidad del aire en CDMX y Edomex

El índice Aire y Salud del gobierno capitalino informó que la calidad del aire es “Mala” este viernes en la Ciudad de México y el Estado de México.

Eso significa que el riesgo para la salud es “Alto” para las personas que realicen actividades al aire libre, sobre todo para grupos sensibles.

PUBLICIDAD

En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta se alcanzó un nivel 0, esto significa que "no necesita protección" frente a la intensidad del sol.

Al respecto, las autoridades de la Ciudad de México publicaron las siguientes recomendaciones:

Puedes realizar actividades en exteriores.

Calidad del aire por alcaldías y municipios

Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico tiene 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, de acuerdo con el último reporte.

Tlalpan (AJM): Aceptable

Benito Juárez (BJU): Mala

Azcapotzalco (CAM): Sin datos o en mantenimiento

Coyoacán (CCA): Buena

Cuajimalpa (CUA): Buena

Gustavo A. Madero (GAM): Mala

Cuauhtémoc (HGM): Buena

Iztacalco (IZT): Buena

Venustiano Carranza (MER): Mala

Miguel Hidalgo (MGH): Sin datos o en mantenimiento

Álvaro Obregón (PED): Aceptable

Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (SAC): Aceptable

Tláhuac (TAH): Buena

Coyoacán (UAX): Aceptable

Iztapalapa (UIZ): Aceptable

Por su parte en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en territorio mexiquense, la calidad del aire es la siguiente:

Atizapán (ATI): Buena

Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento

Cuautitlán Izcalli (CUT): Aceptable

Naucalpan (FAC): Buena

Nezahualcóyotl (FAR): Mala

Ecatepec (LLA): Buena

Anexo de Tlalnepantla (LPR): Sin datos o en mantenimiento

Nezahualcóyotl (NEZ): Buena

Ecatepec (SAG): Buena

Tlalnepantla (TLA): Sin datos o en mantenimiento

Tultitlán (TLI): Buena

Coacalco (VIF): Buena

Ecatepec (XAL): Buena

Es importante mencionar que en la lista se repiten algunos municipios y alcaldías debido a que cuentan con más de una estación de monitoreo atmosférico.

CDMX y la contaminación atmosférica

Dependiendo el nivel de contaminación en el aire, las autoridades hacen recomendaciones y toman medidas ambientales (Cuartoscuro)
Dependiendo el nivel de contaminación en el aire, las autoridades hacen recomendaciones y toman medidas ambientales (Cuartoscuro)

México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.

El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesCalidad del aire de MéxicoCalidad del aire de la Ciudad de MéxicoCalidad del aire del Estado de México

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nacionales: así quedó el precio de la gasolina hoy en México

El valor de los combustibles en el país puede variar debido a una diversidad de factores como son los costos de referencia, impuestos y la logística para el traslado

Nacionales: así quedó el precio de la gasolina hoy en México

En vivo | Trabajadores del IMSS alistan megamarcha hoy viernes 30 de octubre en CDMX y estados

Mantente informado en tiempo real sobre las rutas, los horarios y las afectaciones viales que genera la movilización de trabajadores del IMSS en la Ciudad de México y el resto del país

En vivo | Trabajadores del IMSS alistan megamarcha hoy viernes 30 de octubre en CDMX y estados

Thundercat, Mochakk y todos los artistas en Bahidorá 2027: fechas, sede y precios de boletos

El festival celebrará 15 años e integrará actuaciones en vivo, sesiones de DJ y colaboraciones internacionales

Thundercat, Mochakk y todos los artistas en Bahidorá 2027: fechas, sede y precios de boletos

La primera vez que México vio la cara de “El Chapo” Guzmán: así lo reveló Jacobo Zabludovsky

El documental 'Operación Cisne Negro' recupera el archivo de 1993 en que el noticiero 24 Horas difundió por primera vez el rostro del narcotraficante sinaloense, junto a una recompensa de cinco millones de dólares

La primera vez que México vio la cara de “El Chapo” Guzmán: así lo reveló Jacobo Zabludovsky

Carlos Trejo arremete contra La Granja VIP y adelanta quién ganará el reality

El “Cazafantasmas” asegura que conocía el orden de varias eliminaciones y señaló a uno de los granjeros con mayores posibilidades de ganar el premio

Carlos Trejo arremete contra La Granja VIP y adelanta quién ganará el reality
MÁS NOTICIAS

NARCO

La primera vez que México vio la cara de “El Chapo” Guzmán: así lo reveló Jacobo Zabludovsky

La primera vez que México vio la cara de “El Chapo” Guzmán: así lo reveló Jacobo Zabludovsky

Asesinan a expolicía y luchador frente a su esposa e hijos en Quintana Roo

Cinco cárteles mexicanos, designados terroristas por EEUU, reciben duros golpes en 4 días

“El Titán” del Cártel del Golfo: el historial criminal que llevó a su nueva detención a dos años de su polémica liberación

Docuserie de Netflix revela cómo un secuestro llevó a los gemelos Flores a ser socios de El Chapo y El Mayo, a quienes después traicionaron

ENTRETENIMIENTO

Thundercat, Mochakk y todos los artistas en Bahidorá 2027: fechas, sede y precios de boletos

Thundercat, Mochakk y todos los artistas en Bahidorá 2027: fechas, sede y precios de boletos

Carlos Trejo arremete contra La Granja VIP y adelanta quién ganará el reality

Alfredo Adame habla de Laura Bozzo y del intento de visitarla los primeros días de su hospitalización

Abogado de Maribel Guardia no descarta que surjan otros hijos de Julián Figueroa que peleen herencia

Homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas en Bellas Artes: de Juan Gabriel a Frida Kahlo, los personajes que también fueron despedidos allí

DEPORTES

F1 en México: cómo reconocer boletos falsos para evitar perder hasta 345 mil pesos en una estafa

F1 en México: cómo reconocer boletos falsos para evitar perder hasta 345 mil pesos en una estafa

Canelo Álvarez alista homenaje a su padre previo a la pelea contra Christian Mbilli

Guillermo Ochoa, Isaac del Toro, Yareli Acevedo y todos los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2026

Charlyn Corral rompe en llanto y exige que se reconozca su lugar en el futbol: “He hecho lo que ningún mexicano a hecho”

Piojo Alvarado lo vuelve a hacer y se roba el concurso de disfraces de Chivas