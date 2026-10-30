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Chivas vs Atlante: cuándo, a qué hora y dónde ver al Rebaño buscar el liderato del Apertura 2026 desde el Estadio Akron

El conjunto rojiblanco solo busca mejorar su posición en la tabla, pero los capitalinos necesitan los tres puntos si aún aspiran a meterse a la liguilla

Atlante se juega sus últimas oportunidades de seguir en el campeonato.
Atlante se juega sus últimas oportunidades de seguir en el campeonato. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La recta final de la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX entra en su momento más crítico. Este fin de semana, el Estadio Akron abrirá sus puertas para un compromiso de polos opuestos con tintes históricos: las Chivas Rayadas del Guadalajara reciben a los Potros de Hierro del Atlante en duelo correspondiente a la Jornada 15.

Con solo nueve puntos en disputa antes del arranque de la fiesta grande, cada pelota se disputará con intensidad máxima, pues ambos conjuntos llegan con objetivos diametralmente distintos pero con la misma urgencia de no ceder terreno en la clasificación.

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Por un lado, el Rebaño Sagrado navega con viento a favor, respaldado por su afición y colocado en el podio de honor de la tabla general, con aspiraciones reales de arrebatarle el primer puesto al Club América en esta misma fecha.

Por el otro, el conjunto azulgrana arriba a Zapopan con la soga al cuello, situado en la parte baja de la tabla y obligado a firmar una auténtica campanada como visitante si desea mantener encendida la veladora de la reclasificación mediante el Play-In.

Miguel Herrera no le pudo otorgar la estabilidad que necesitaba el club para su regreso a la Primera División. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Miguel Herrera no le pudo otorgar la estabilidad que necesitaba el club para su regreso a la Primera División. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Cómo llega Chivas a este partido y qué necesita para ser líder de la Liga MX

El Club Deportivo Guadalajara se presenta a este compromiso atravesando uno de sus momentos más sólidos en la campaña regular. Los dirigidos por el cuadro tapatío suman dos victorias consecutivas de forma sólida tras imponerse por idéntico marcador de 1-0 tanto a los Rayos del Necaxa como a los Rayados de Monterrey, demostrando una notable consistencia defensiva y gran oficio para cerrar los partidos.

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Actualmente, Chivas se ubica en el tercer escalón de la tabla general con 26 unidades, producto de siete triunfos, cinco empates y apenas dos derrotas en 14 fechas disputadas, registrando además 21 goles a favor por 12 en contra (diferencia de +9).

La escuadra rojiblanca presume una de las mejores defensas del campeonato mexicano, concediendo menos de un tanto por encuentro. En el costado ofensivo, la figura determinante sigue siendo Roberto “El Piojo” Alvarado, quien acumula cinco anotaciones en el certamen y se ha convertido en el principal generador de desequilibrio en el último tercio de cancha.

Necaxa cayó 1-0 ante Chivas en su última presentación.
Alvarado es el mayor referente del rebaño en este Apertura 2026. (Crédito: Agencias)

Para que el Guadalajara cierre la Jornada 15 instalado como el nuevo líder absoluto de la Liga MX, deben combinarse tres resultados:

  1. Ganar su partido: Chivas debe vencer al Atlante en el Estadio Akron para llegar a 29 puntos.
  2. Derrota del América: Las Águilas marchan punteras con 28 unidades, por lo que necesitan tropezar en su respectivo encuentro de esta fecha para estancarse en esa cifra.
  3. Superar o igualar a Cruz Azul: La Máquina Celeste también ostenta 26 unidades con la misma diferencia de goles (+9). Si Cruz Azul empata o pierde, el triunfo le dará a Chivas el liderato directo; si Cruz Azul también gana, el liderato se definirá por la diferencia de goles y los tantos anotados a favor en esta jornada.
Tres jugadores de fútbol con uniforme blanco gritan y sonríen en una cancha de césped frente a las tribunas iluminadas de un estadio.
Chivas ha logrado conseguir resultados positivos de visita, pero de local le ha costado mantener el ritmo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo llega Atlante y si tiene posibilidades de meterse al Play-In de la Liguilla

Para los Potros de Hierro del Atlante, el panorama en este Apertura 2026 es de dramatismo puro. El cuadro azulgrana ocupa el décimo sexto lugar de la clasificación con 14 puntos en 14 fechas (tres triunfos, cinco empates y seis derrotas), acumulando 14 anotaciones a favor y 20 en contra.

El equipo de la Ciudad de México viene de sufrir un doloroso tropiezo por 1-0 en su visita frente al Atlético de San Luis, resultado que comprometió en extremo sus aspiraciones en el certamen.

A pesar de la complicada cosecha numérica, el Atlante aún mantiene posibilidades matemáticas de clasificar al Play-In, aunque su margen de error se redujo a cero.

  • El décimo lugar —último boleto que otorga acceso a la reclasificación— pertenece actualmente a Santos Laguna con 19 puntos, lo que representa una distancia de 5 unidades con 9 puntos por disputar.
  • Para conseguir el milagro, los Potros necesitan sumar de a tres obligatoriamente en el Estadio Akron y esperar combinaciones favorables de resultados entre Santos Laguna (19 pts), Atlético de San Luis (19 pts), Pumas UNAM (17 pts), Pachuca (16 pts), Puebla (16 pts) y Tigres (15 pts).
  • Un empate o una derrota en Zapopan dejaría al Atlante virtualmente o matemáticamente eliminado de cualquier opción de disputar la fase final, sentenciando una campaña marcada por la falta de contundencia en los momentos determinantes.
Los Potros necesitan ganar sus últimos partidos y esperar el desempeño de sus rivales para aspirar a un lugar en el Play-In. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Los Potros necesitan ganar sus últimos partidos y esperar el desempeño de sus rivales para aspirar a un lugar en el Play-In. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Cuándo, a qué hora y dónde ver el partido en vivo

El choque entre tapatíos y capitalinos se llevará a cabo en el terreno de juego del Estadio Akron, ubicado en Zapopan, Jalisco.

  • Fecha: Sábado 31 de octubre de 2026
  • Horario: 19:07 horas (Tiempo del Centro de México, CST)
  • Sede: Estadio Akron (Zapopan, Jalisco)
  • Transmisión de TV / Streaming: El partido no contará con transmisión por televisión abierta. En territorio mexicano, la cobertura en vivo podrá seguirse de forma exclusiva a través de la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

El Rebaño saltará al campo sabiendo que el liderato general está al alcance de la mano, mientras que el Atlante se plantará en suelo jalisciense sabiendo que se juega su última carta para no despedirse prematuramente del certamen.

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