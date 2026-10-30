Tlalnepantla recibirá el Día de Muertos con teatro y conciertos de Orquesta La Típica y Rayito Colombiano

Internacional Orquesta La Típica y Rayito Colombiano encabezan la agenda musical del festival “Raíces que Trascienden Mictlálnepantla 2026”, que Tlalnepantla de Baz organiza este viernes y sábado por el Día de Muertos. Ambas agrupaciones cierran los conciertos de cada jornada, con entrada libre para el público.
La Típica se presenta el viernes 30 de octubre en la zona oriente del municipio, mientras que Rayito Colombiano celebra su 30 aniversario el sábado 31 en el centro de Tlalnepantla. El festival fue encabezado por el presidente municipal Raciel Pérez Cruz, según informó el portal oficial de Tlalnepantla.
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Agenda del viernes 30 de octubre en La Presa
Las actividades de la jornada inaugural se concentran en avenida Los Volcanes s/n, a un costado de la parroquia y el mercado municipal de La Presa. El viernes 30 de octubre, en Tlalnepantla se realizan más de diez actividades gratuitas entre música, danza y teatro, con el concierto de la Internacional Orquesta La Típica como cierre de la jornada a las 19:55 horas.
El programa completo de este primer día incluye:
14:00 horas: sesión sonidera de música popular.
15:00 horas: “Mitos y Leyendas del México Antiguo”, de la Compañía Citlalmina.
15:50 horas: Quinteto Municipal con “Entre la Vida y la Muerte”.
16:30 horas: danza urbana con Dance Feels.
16:30 horas: presentación del colectivo Tlalli.
17:00 horas: danza tradicional de Tecuanes de Santiago Apóstol.
17:00 horas: Exposición de Mojigangas Gigantes de las Escuelas de Arte.
17:15 horas: folclor nacional con “Guerreros del Cielo y la Tierra”.
17:40 horas: Concurso de Disfraces.
18:00 horas: reparto de pan de muerto con café.
18:10 horas: rock con Banda Dskonct.
18:30 horas: musical “El Fantasma de la Ópera”.
19:00 horas: obra teatral La Llorona.
19:00 horas: Pasarela de Catrines y Catrinas, corredor gastronómico, pintacaritas y entrega de calaverita.
19:55 horas: concierto de cierre con la Internacional Orquesta La Típica.
Qué actividades habrá el sábado 31 en el centro de Tlalnepantla
El sábado 31 de octubre, la celebración se traslada al centro de Tlalnepantla, con actividades gratuitas en la Explanada Municipal, el Claustro Jorge Fons y el Teatro Eugenia León. La jornada combina conciertos, un desfile de catrinas, una casa del terror y el encendido de una flor monumental dedicada a los seres queridos fallecidos, en una propuesta que busca preservar las tradiciones del Día de Muertos de forma familiar y gratuita.
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El listado de actividades del segundo día es el siguiente:
13:30 horas: Deep Resonance, en la Explanada Municipal.
14:20 horas: “Guerreros del Cielo y la Tierra”.
15:00 horas: Ensamble Tierra de Enmedio.
15:50 horas: banda de ska Los 28 de Marzo.
17:00 horas: apertura de la Casa del Terror en el Claustro Jorge Fons.
17:00 horas: Dueto Rodríguez.
17:50 horas: Herencia Rielera.
18:00 horas: reparto masivo de pan de muerto.
18:00 horas: marcha de Catrines y Catrinas, con alebrijes gigantes.
18:45 horas: acto protocolario municipal.
19:00 horas: encendido de la Flor Monumental de los Recuerdos.
19:00 horas: DJ Evil OM.
19:00 horas: cine al aire libre con la película Coco.
20:00 horas: entrega de calaveritas para la niñez.
20:00 horas: concierto de Rayito Colombiano, con motivo de su 30 aniversario.
20:00 horas: obra “La Llorona: El Eco de una Memoria”, en el Teatro Eugenia León.
Casa del Terror, pan de muerto y entrega de calaveritas
La Casa del Terror abre sus puertas a las 17:00 horas en el Claustro Jorge Fons, con acceso por la Explanada Municipal. La atracción presenta personajes como un payaso, un espantapájaros y una figura femenina de aspecto fantasmal.
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El cine al aire libre proyecta la película Coco a las 19:00 horas, mientras que la entrega de calaveritas para la niñez se realiza a las 20:00 horas. El municipio también instala el Tianguis de las Ánimas y el Tapete Gigante “Camino al Mictlán”, además de talleres comunitarios de pintura y la exhibición de las “Carretilleras de la Muerte”.
Encendido de la Flor Monumental de los Recuerdos
El momento central de la jornada del sábado es el encendido de la Flor Monumental de los Recuerdos, previsto para las 19:00 horas en la Explanada Municipal. Se invita a los asistentes a llevar una fotografía de un ser querido fallecido para colocarla en un altar colectivo que forma parte de la instalación.
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La estructura está elaborada con alambre, papel y tela, con iluminación interior que recrea la tradicional flor amarilla de cempasúchil. Así lo explicó Alexa Reyes Nader, coordinadora de Turismo del gobierno municipal de Tlalnepantla.
“Como saben, en estas fechas la flor de cempasúchil ayuda a la trascendencia de las personas que se nos adelantaron, desde el plano astral hasta el plano terrenal”, señaló la funcionaria.
Reyes Nader destacó que el evento contará con la participación de más de 50 artesanos del municipio, que venderán sus productos durante una verbena popular con platillos gastronómicos tradicionales. En la explanada también se instalará el camino al Mictlán, con la colaboración de todas las áreas municipales y ofrendas colectivas en las que participan 42 escuelas de Tlalnepantla.
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La caminata de las catrinas saldrá a las 18:00 horas desde el Teatro Centenario para recorrer la avenida Sor Juana hasta la Explanada Municipal, con un contingente de seres sintientes.
Obra de teatro “La Llorona: El Eco de una Memoria”
El sábado 31 de octubre, a las 20:00 horas, el Teatro Eugenia León, ubicado en calle Porfirio Díaz del centro de Tlalnepantla, recibe la puesta en escena “La Llorona: El Eco de una Memoria”.
La actriz Nachely Esparza protagoniza la obra, con apoyo en el guion de Xavier Jiménez. La función incluye la participación de danzantes de los Calpultin del Anáhuac, entre ellos Altepetl Tlalnepantla y Temiquitemoani CDMX.
De forma paralela a la función, el recinto instala un mercadito de artesanías y actividades culturales para los asistentes.
Marco general del festival
El festival “Raíces que Trascienden Mictlálnepantla 2026” se enmarca en la gestión municipal “Tlalnepantla, nuestra ciudad 2025-2027”. La programación completa abarca ambos días y sedes, con acceso libre y gratuito para toda la oferta cultural, musical y artística dispuesta por el gobierno municipal.
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