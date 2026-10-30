EN VIVO | Homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas en el Palacio de Bellas Artes: sigue el minuto a minuto

Este viernes de 30 de octubre, se llevará a cabo un homenaje para el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, una de las principales figuras de la izquierda mexicana y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien murió el pasado miércoles a los 92 años en la Ciudad de México.

El evento tendrá lugar en el Palacio de Bellas Artes a las 12:30 horas con el cuerpo presente del político mexicano. Tanto la familia como la Secretaría de Cultura, fueron las organizadoras de esta ceremonia.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum dio a conocer durante la mañanera del pueblo, su posible participación en la celebración si sus actividades oficiales se lo permiten.