Lorenzo Córdova y Guadalupe Taddei consolidaron duopolio para material electoral, acusa Sheinbaum 

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que Lorenzo Córdova y Guadalupe Taddei promovieron durante sus respectivas gestiones al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) un duopolio, para que las mismas dos empresas realizaran el material electoral, lo que generó diversas irregularidades en contratos de proveedores.

“Desde hace muchísimos años, esos materiales electorales solo los producen dos grandes empresas y a su vez tienen subcontratistas. Como bien dijo ayer Pablo Gómez, esas dos grandes empresas ganan las licitaciones de los organismos electorales estatales y del Instituto Nacional Electoral por cómo se diseñó los lineamientos de contratación de empresas desde el Instituto Nacional Electoral y quién puede ser proveedor del INE y quién no.

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“Resulta que estas empresas ni trabajadores tienen. Son intermediarios que tienen contratos desde por lo menos 2014 con la constitución del Instituto Nacional Electoral y de las OPLES”, dijo en Palacio Nacional.

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