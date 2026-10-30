¿Qué día se sale a pedir dulces por Halloween este 2026 en México?

Un grupo de jóvenes y adultos con disfraces tradicionales comparte aperitivos temáticos junto a una mesa decorada con calabazas durante una reunión de Halloween. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La fecha para pedir dulces en Halloween suele confundirse cada octubre en México. La cercanía con el Día de Muertos, las fiestas previas y las celebraciones escolares alimentan la duda sobre si la noche de disfraces inicia en la madrugada, durante el día o hasta que cae el sol.

La respuesta depende de distinguir entre los eventos que se adelantan por organización y la fecha establecida para la festividad.

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¿Cuándo se pide dulces en Halloween?

Halloween se celebra el 31 de octubre. La parte central de la festividad ocurre durante la noche de ese día, en la víspera del Día de Todos los Santos, que corresponde al 1 de noviembre.

Esto significa que hoy viernes 30 de octubre puede haber fiestas de disfraces, recorridos temáticos, funciones de terror o concursos de calaveras. Esas actividades suelen programarse antes porque muchas personas trabajan o estudian al día siguiente, pero se consideran celebraciones anticipadas.

La noche que corresponde a Halloween es la de mañana, sábado 31 de octubre. En países como Estados Unidos y Canadá, niños y familias acostumbran salir por dulces durante la tarde y al anochecer de esa fecha, con disfraces, decoraciones y calabazas iluminadas.

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La fecha no es un feriado oficial en países de habla inglesa, aunque se mantiene como una de las celebraciones comerciales de mayor tamaño en Estados Unidos, detrás de Navidad.

La confusión también aparece porque en algunos lugares las actividades comienzan desde el atardecer del 30 de octubre o incluso durante el fin de semana anterior. Los parques, escuelas y negocios ajustan sus horarios, pero Halloween no cambia de fecha por esos eventos.

Un grupo de amigos con disfraces temáticos comparte un momento festivo en una sala decorada con calabazas iluminadas y telarañas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tradición proviene de una fiesta celta que marcaba el cambio de estación

El origen de Halloween se remonta al Samhain, una celebración celta realizada hace más de 2,000 años en territorios que hoy forman parte de Irlanda, Escocia, Gales y el norte de Francia.

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Samhain marcaba el final de la cosecha y el inicio del invierno. Según las creencias de los pueblos celtas, durante la noche del 31 de octubre y el 1 de noviembre se volvía más tenue el límite entre el mundo de los vivos y el de los muertos.

Las comunidades encendían hogueras, usaban máscaras y se cubrían con pieles de animales. Buscaban protegerse de los espíritus que, según la tradición, podían caminar entre las personas durante esa transición de estaciones.

Con el paso de los siglos, la Iglesia católica estableció el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre. La noche anterior pasó a conocerse como All Hallows’ Eve, expresión que con el tiempo derivó en Halloween.

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Las migraciones irlandesas a Estados Unidos durante el siglo XIX ayudaron a extender las costumbres que hoy se asocian con la fecha. Entre ellas están los disfraces, las bromas, el recorrido casa por casa y las calabazas talladas.

Una calabaza tallada con una vela encendida reposa sobre el alféizar de una ventana frente a una ciudad de Estados Unidos en una noche de otoño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La práctica de pedir dulces se relaciona con tradiciones medievales en las que personas pobres visitaban hogares y ofrecían oraciones por los difuntos a cambio de comida. Con los años, esa costumbre derivó en el “dulce o travesura”.

El Día de Muertos en México se extiende del 31 de octubre al 2 de noviembre

El Día de Muertos no es Halloween, aunque ambas fechas coinciden en el calendario y pueden compartir elementos visuales como calaveras, velas, flores y disfraces. En México, la conmemoración tiene raíces indígenas y católicas propias.

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La celebración mexicana abarca tres jornadas, del 31 de octubre al 2 de noviembre. Durante esos días, muchas familias preparan altares con fotografías, flores de cempasúchil, veladoras, comida, pan de muerto y objetos que recuerdan a sus familiares fallecidos.

La noche del 31 de octubre abre ese periodo de celebraciones. Por esa razón, en varias comunidades mexicanas Halloween y Día de Muertos se cruzan en actividades escolares, fiestas privadas, ofrendas y visitas a panteones.

Mientras Halloween se asocia con disfraces, dulces, casas embrujadas y calabazas, el Día de Muertos se centra en la memoria de las personas fallecidas. La Unesco reconoce esta tradición mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

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Este sábado 31 de octubre, quienes quieran celebrar Halloween pueden hacerlo durante la tarde y la noche. Las ofrendas y rituales del Día de Muertos también comenzarán a ocupar espacios en hogares, escuelas y plazas de México hasta el 2 de noviembre.