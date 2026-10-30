México

AMLO visitó a Cuauhtémoc Cárdenas tras ganar la Presidencia en 2018: Sheinbaum reprocha críticas al exmandatario por diferencias con exjefe de Gobierno

La mandataria mexicana aseguró que las diferencias políticas entre los dos políticos de izquierda no impidieron que existiera un reconocimiento mutuo

Cuauhtémoc Cárdenas y AMLO Andrés Manuel López Obrador
AMLO y Cuauhtémoc Cárdenas (Foto: cuartoscuro)
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum defendió el reconocimiento que el expresidente Andrés Manuel López Obrador tuvo hacia Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien falleció el pasado miércoles 28 de octubre a los 92 años de edad en la Ciudad de México.

Tras diversas críticas sobre la relación entre ambos políticos, la mandataria mexicana aseguró que AMLO buscó al ingeniero después de ganar las elecciones presidenciales de 2018 para invitarlo a incorporarse a su proyecto de gobierno. Asimismo, cuestionó a sectores de la oposición y a diversos intelectuales, a quienes señaló de mantener vínculos con el poder político y económico del pasado.

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“El único que podía sanear y construir una vida pública distinta era el pueblo y es el pueblo, el pueblo organizado. No hay nadie más. Y hoy yo como presidenta, ¿a quién me debo? Al pueblo y a principios que defendimos desde el primer momento. Ayer, en el odio que tienen contra el presidente López Obrador, ya estaban diciendo que López Obrador nunca reconoció a Cuauhtémoc Cárdenas”, declaró durante la mañanera del pueblo de de este 30 de octubre en Palacio Nacional.

Siguiendo con su discurso, sostuvo que las diferencias políticas entre los dos funcionarios de izquierda no impidieron que existiera un reconocimiento mutuo, y aprovechó el tema para cuestionar a quienes, desde su perspectiva, representan a la derecha mexicana y buscan desacreditar al movimiento de transformación, mejor conocido como 4T, impulsado por Morena.

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Sheinbaum recuerda el acercamiento de López Obrador con Cuauhtémoc Cárdenas

Para respaldar su postura, Sheinbaum recordó que, al día siguiente de obtener el triunfo electoral de 2018, López Obrador acudió a visitar a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano para invitarlo a participar en el gobierno que encabezaría.

Cuauhtémoc Cárdenas AMLO
Cuauhtémoc Cárdenas y AMLO (Foto: Cuartoscuro)

“¿Saben lo que hizo López Obrador cuando gana la elección en 2018? ¿A quién es al primero que va a visitar al siguiente día? A Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a invitarlo a sumarse al Gobierno. Porque tuvieron sus diferencias, sí, pero fíjense lo que habla de la grandeza de un hombre, que dice: aún cuando tenga mis diferencias y todo, tengo que reconocer a quien me invitó a este movimiento de transformación y a quien hizo la primera ruptura de un régimen corrupto y autoritario. Entonces, va y visita al ingeniero. No sé los detalles, no sé, no recuerdo si vienen en el libro Gracias o en alguno de sus libros, pero ahí es cuando Lázaro se incorpora como coordinador de asesores”, comentó.

En ese sentido, mencionó que Lázaro Cárdenas Batel se incorporó como coordinador de asesores de López Obrador y que actualmente colabora con ella como jefe de Oficina, ya que lo conoce desde antes de 1988, por lo que manifestó su satisfacción de contar con su participación en el actual gobierno.

Presidenta de México acusa a intelectuales de añorar privilegios y cercanía con el poder

Durante su intervención también arremetió contra un grupo de intelectuales y figuras públicas, entre ellos Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Enrique Krauze, a quienes ubicó dentro de la derecha mexicana, cuestionando sus espacios de participación y sus vínculos con Ricardo Salinas Pliego, así como con plataformas como TV Azteca y Latinus.

“Esa es la que ellos defienden, la del apapacho de Aguilar Camín. Esa es la democracia que ellos defienden, la que añoran. Su cercanía con el poder, las cenas a las que asistían con el presidente de la República, las reuniones privadas, los consejos que daban, el dinero que recibían, su cooptación”, manifestó la jefa de Estado.

Asimismo, mencionó los acercamientos que Aguilar Camín mantuvo con los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Sheinbaum rechazó que su administración busque comprar “voluntades” y aseguró que su proyecto pretende construir un país democrático en el que las decisiones correspondan a la ciudadanía. Atribuyó las críticas al cambio en las relaciones entre el poder público y los grupos que anteriormente tenían influencia en la vida política.

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