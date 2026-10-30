EEUU acusa a “El Ingeniero”, mexicano señalado por construir narcotúnel del CJNG en Tijuana

Luis Manuel Hernández Victoria, alias “El Ingeniero”, fue acusado formalmente por un gran jurado federal de San Diego. Crédito: Gabinete de Seguridad

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El nombre de Luis Manuel Hernández Victoria, alias “El Ingeniero”, quedó formalmente ligado ante la justicia de Estados Unidos a uno de los narcotúneles transfronterizos descubiertos este año entre México y California. Un gran jurado federal de San Diego lo acusó de diseñar y construir el pasadizo presuntamente utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para introducir drogas a territorio estadounidense.

La acusación fue presentada el 29 de octubre de 2026 ante la Corte Federal del Distrito Sur de California y contempla cuatro cargos contra el mexicano, de 60 años y originario de Guadalajara, Jalisco. Además de “El Ingeniero”, Hernández Victoria también es conocido como “El Inge” y “Nalgón”.

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La Fiscalía estadounidense lo señala por proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera; conspirar para construir o financiar un túnel transfronterizo; conspirar para utilizar un túnel con el propósito de importar sustancias controladas, y conspirar para importar sustancias controladas.

El gobierno de Estados Unidos designó al CJNG como organización terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025, por lo que la fiscalía incorporó esa acusación contra Hernández Victoria.

Un túnel de casi 600 metros

El túnel fue descubierto el 29 de mayo de 2026 dentro de un establecimiento comercial ubicado en el número 2498 de Roll Drive, suite E, en San Diego, cerca del puerto de entrada de Otay Mesa. El inmueble operaba bajo el nombre comercial “Buy 4 Less”.

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El narcotúnel de Tijuana a San Diego Descubierto el 29 de mayo de 2026, atribuido al CJNG 🇲🇽 Tijuana, Baja California 🇺🇸 San Diego, California Longitud Infraestructura Profundidad Hallazgo CRONOLOGÍA DEL CASO

El pasadizo conectaba ese punto con Tijuana, Baja California, y tenía una longitud estimada de mil 933 pies, equivalentes a unos 589 metros. La estructura alcanzaba una profundidad de 55 pies y tenía una altura aproximada de 4.5 pies.

Las autoridades estadounidenses encontraron una infraestructura que iba más allá de un simple conducto improvisado. El túnel contaba con paredes reforzadas, sistema de rieles, ventilación y electricidad, elementos que permitían facilitar el traslado de cargamentos y el desplazamiento dentro de la construcción.

Cuando los agentes localizaron el pasadizo, decomisaron más de una tonelada de cocaína, cuyo valor fue estimado en más de 45 millones de dólares.

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De acuerdo con la acusación, Hernández Victoria habría participado directamente en el diseño y construcción de la infraestructura utilizada por la organización criminal.

El mexicano fue detenido en Jalisco el 15 de octubre de 2026, según informes públicos citados por la fiscalía. Durante el operativo, autoridades mexicanas le aseguraron armas y narcóticos.

Tras la detención, fue trasladado a la sede de la FGR en Guadalajara. Crédito: Gabinete de Seguridad

Enfrenta hasta cadena perpetua

La acusación contra Hernández Victoria es la séptima relacionada con el narcotúnel descubierto en mayo, mientras que la investigación permanece abierta y las autoridades estadounidenses continúan buscando determinar la participación de otras personas.

El fiscal federal Adam Gordon aseguró que Hernández Victoria “orquestó su propia caída”, mientras que Kevin Murphy, agente especial a cargo de HSI en San Diego, sostuvo que la acusación demuestra el compromiso de las autoridades estadounidenses para desmantelar organizaciones criminales transnacionales consideradas una amenaza para la seguridad nacional.

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Los dos cargos relacionados con la importación de sustancias controladas contemplan una pena máxima de cadena perpetua y una multa de hasta 10 millones de dólares por cada cargo. Los otros dos delitos tienen una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de hasta 500 mil dólares cada uno.

La investigación involucró a HSI, la Patrulla Fronteriza, la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego, CBP, DEA, el Departamento de Justicia de California y el FBI, como parte de las operaciones del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional.

El proceso contra Hernández Victoria estará a cargo de los fiscales federales adjuntos Michael Deshong y Jordan Arakawa.

La fiscalía recordó que tanto las acusaciones formales como las denuncias penales constituyen únicamente alegaciones y que Hernández Victoria se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.

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