México

Casi 500 militares y dos helicópteros Black Hawk, el despliegue militar en Matamoros por la captura del sobrino de Osiel Cárdenas Guillén

El reforzamiento de la seguridad en la zona se dio luego de que se presentaran una serie de hechos violentos y narcobloqueos por la captura de Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, alias “El Titán”

El reforzamiento en la región se dio tras la captura de un objetivo prioritario. (X @VoceriaSegTamps)
El reforzamiento en la región se dio tras la captura de un objetivo prioritario. (X @VoceriaSegTamps)
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La Vocería de Seguridad del estado de Tamaulipas dio a conocer, por medio de redes sociales, que la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 450 elementos y dos helicópteros Black Hawk en Matamoros y la región.

Esto, como parte del reforzamiento de la seguridad y las acciones de vigilancia.

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El despliegue, se informó, fortalecerá la presencia operativa y la coordinación interinstitucional para preservar la tranquilidad y seguridad de las familias tamaulipecas.

El reforzamiento de la seguridad en la zona se dio luego de que se presentaran una serie de hechos violentos y narcobloqueos por la captura de un objetivo prioritario de la región.

Se trata de Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, alias “El Titán”, quien fue recapturado el 29 de octubre de 2026 en Matamoros, Tamaulipas, casi tres años después de su primera detención y más de dos años después de que un juez federal lo sacara del penal de máxima seguridad del Altiplano pese a que el gobierno ya lo vinculaba con homicidios, secuestros y tráfico de fentanilo.

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Un convoy integrado por unidades militares y vehículos de corporaciones de seguridad avanza a lo largo de una carretera en Matamoros, Tamaulipas. La toma realizada desde un puente muestra camionetas con personal y equipo táctico circulando en fila sobre la vía, mientras conviven con el tránsito regular de automóviles y camiones de carga de la zona.

La detención desencadenó narcobloqueos en tres municipios de Tamaulipas, el fallecimiento de una menor de edad y una alerta de seguridad del Consulado de Estados Unidos en Matamoros.

Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional lo interceptaron sobre la avenida Pedro Cárdenas a la altura de la Cruz Verde, cuando conducía una camioneta Lamborghini Urus de color azul.

Omar García Harfuch, secretario se Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó la operación a través de sus redes sociales, donde señaló que la acción fue resultado de trabajos de inteligencia militar de la Defensa. En el operativo se detuvo a una segunda persona de la que no se revelaron datos. También se aseguraron armas, cargadores, cartuchos, droga y el vehículo.

Los dos detenidos fueron trasladados por la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México y puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

“El Titán” es hijo de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”, identificado como sobrino de Osiel Cárdenas Guillén y líder de Los Ciclones y Los Escorpiones, facciones que emergieron tras la fragmentación del Cártel del Golfo.

El detenido localizado a la derecha es "El Titán", segundo al mando de Los Ciclones del Cártel del Golfo. Crédito: Vocería de Seguridad de Tamaulipas
El detenido localizado a la derecha es "El Titán", segundo al mando de Los Ciclones del Cártel del Golfo. Crédito: Vocería de Seguridad de Tamaulipas

Perfiles elaborados por el portal especializado Borderland Beat consignan que Axel Alfredo también operó bajo los alias “Titán 7” y “El Hijo Mayor”, y que encabezó el llamado “Grupo Titanes” tras la detención de su padre en febrero de 2022.

García Harfuch lo señaló como segundo al mando de Los Ciclones y lo vinculó con homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos, contrabando de armas desde ese país hacia México y robo de hidrocarburos, según consignó la Sedena en su comunicado.

También lo responsabilizó directamente de la agresión del 17 de mayo de 2026 contra elementos de la SSPC en el bulevar Manuel Cavazos Lerma, en la colonia La Encantada de Matamoros, en la que murió el agente del Servicio de Protección Federal, Marcelo Vázquez Vázquez, y resultaron heridos otros dos elementos. “No permitiremos que esta agresión quede impune”, escribió el funcionario tras confirmar la detención.

El padre de “El Titán” acumuló su propio historial judicial paralelo. “El Contador” fue detenido en la Ciudad de México en febrero de 2022, y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aprobó su entrega a Estados Unidos en diciembre de 2024, donde enfrenta cargos por conspiración para distribuir cocaína, lavado de dinero y asociación delictuosa.

Un mes antes de esa aprobación, en noviembre de 2024, un juez de control del Penal Federal del Altiplano ordenó su liberación. La Fiscalía General de la República calificó esa resolución como irregular y el entonces fiscal Alejandro Gertz Manero anunció una carpeta de investigación contra el juez Gregorio Salazar Hernández. “El Contador” permanece prófugo.

Esta fue la segunda vez que las autoridades federales capturaban a “El Titán”. El 7 de mayo de 2023, personal del Ejército Mexicano en coordinación con la FEMDO y la Agencia de Investigación Criminal lo detuvo por primera vez, junto con Jesús Roberto Calderón Selvera, tras cateos a inmuebles vinculados al Cártel del Golfo en Matamoros.

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