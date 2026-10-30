Arrancan actividades en el Autódromo Hermanos Rodríguez previo a las prácticas del GP de México 2026

Los pilotos ya se encuentran listos en sus garajes para comenzar con las hostilidades del Gran Premio de México. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

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Las actividades del Gran Premio de México 2026 arrancan este viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez, horas antes de las prácticas libres 1 y 2. Los pilotos llegan al paddock y enfocan su jornada en la preparación para la pista, después de un jueves dedicado a conferencias de prensa.

El movimiento aumenta desde las primeras horas en las zonas de acceso al circuito. Integrantes de los equipos, personal técnico, medios de comunicación y aficionados comienzan a ocupar los espacios cercanos a los garajes antes del inicio de la actividad oficial.

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El cielo permanece nublado sobre el Autódromo Hermanos Rodríguez. Las condiciones del clima acompañan una mañana de trabajo previo para las escuderías, que revisan sus programas antes de salir a la pista.

Los pilotos dejan atrás las conferencias y se concentran en los monoplazas

Los pilotos ya se alistan para el primer día de prácticas en el Gran Premio de México 2026. ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

El jueves transcurre con encuentros de los pilotos ante los medios. Este viernes cambia el ritmo: los protagonistas del campeonato se trasladan al paddock y comienzan las reuniones con sus ingenieros para definir los primeros ajustes de los monoplazas.

La primera práctica permite a los equipos obtener referencias sobre el estado del asfalto, el comportamiento de los neumáticos y la configuración aerodinámica. La segunda sesión amplía ese trabajo con tandas más largas, enfocadas en el ritmo de carrera.

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El ambiente cambia conforme se acerca la hora de las prácticas. El ruido de las herramientas en los garages y el paso constante de los integrantes de cada escudería marcan el inicio de un día que concentra la atención en la pista.

Oliver Bearman llega al circuito con la mirada puesta en una característica que distingue a la fecha mexicana: la altura de la Ciudad de México. El piloto considera que esa condición puede representar una fortaleza para buscar un resultado competitivo durante el fin de semana.

La pista se encuentra a más de 2,000 metros sobre el nivel del mar, una condición que reduce la densidad del aire y obliga a los equipos a trabajar con configuraciones particulares. El desempeño del motor, la carga aerodinámica y el enfriamiento adquieren un peso distinto en comparación con otras fechas del calendario.

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Oliver Bearman apunta a la altura como un factor para el resultado final

Oliver Bearman menciona que la altitud puede ser una fortaleza para conseguir buenos resultados este fin de semana. ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

Bearman sostiene que el escenario de la Ciudad de México puede abrir oportunidades para su equipo. La adaptación al circuito desde las primeras vueltas será uno de los puntos a seguir durante las dos sesiones del viernes.

El británico tendrá la posibilidad de probar distintas configuraciones en un trazado que combina zonas de velocidad, frenadas fuertes y una sección final dentro del estadio. La respuesta del auto en esas condiciones definirá parte de la estrategia para la clasificación y la carrera.

Las prácticas libres 1 y 2 también permiten a los pilotos medir el desgaste de los neumáticos sobre un asfalto que suele ofrecer condiciones cambiantes a lo largo del fin de semana. La temperatura de la pista y la presencia de nubes pueden modificar el comportamiento de los compuestos.

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La llegada paulatina de los corredores al paddock anticipa el inicio de una jornada con mayor actividad. Cada equipo instala sus rutinas antes de que los monoplazas salgan a la pista para los primeros ensayos del Gran Premio de México.

La afición también comienza a concentrarse en los alrededores del circuito. El flujo de personas aumenta conforme se acerca el comienzo de la actividad, con seguidores que buscan observar de cerca la llegada de los pilotos y el movimiento de las escuderías.

Las primeras prácticas ofrecen una referencia inicial, aunque las condiciones de altura suelen obligar a los equipos a modificar sus planes entre una sesión y otra. La información que obtengan este viernes será parte de la preparación para el resto del fin de semana.

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Bearman y el resto de la parrilla enfrentan un viernes de trabajo que deja atrás las declaraciones ante la prensa. La atención se traslada a los garages, los monoplazas y el asfalto del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde comienza la preparación rumbo al resultado final.