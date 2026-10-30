México

Ley Ambiental de la CDMX: estos son los cambios propuestos para evaluar nuevas construcciones

La legisladora Paty Urriza busca prevenir daños ecológicos derivados de las obras y establecer mayores exigencias para los desarrolladores antes de obtener la aprobación de nuevas construcciones

La legisladora Paty Urriza busca prevenir daños ecológicos derivados de las obras y establecer mayores exigencias para los desarrolladores antes de obtener la aprobación de nuevas construcciones
La legisladora Paty Urriza busca prevenir daños ecológicos derivados de las obras y establecer mayores exigencias para los desarrolladores antes de obtener la aprobación de nuevas construcciones
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La evaluación del impacto ambiental de las obras en la Ciudad de México podría fortalecerse mediante modificaciones a la Ley Ambiental local. La legisladora Paty Urriza presentó una iniciativa que busca mejorar este procedimiento con el objetivo de prevenir afectaciones ecológicas derivadas de las construcciones y reforzar la protección del medio ambiente urbano.

Durante su intervención en tribuna, la integrante de la Bancada Naranja señaló que la deforestación avanza con mayor rapidez en la capital, una situación que, de acuerdo con sus argumentos, está relacionada con el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios y otras construcciones.

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Ante este panorama, la congresista planteó la necesidad de impulsar medidas que permitan anticipar los posibles efectos ambientales de las obras, en lugar de actuar únicamente cuando los daños ya se hayan producido.

La propuesta pretende consolidar el trámite de evaluación del impacto ambiental para que las autoridades cuenten con mayores elementos para conocer las consecuencias ecológicas de los proyectos antes de que se autorice su construcción.

¿Qué cambios propone Paty Urriza a la Ley Ambiental de la CDMX?

La iniciativa presentada por Paty Urriza plantea modificaciones a la Ley Ambiental de la Ciudad de México para fortalecer el proceso mediante el cual se evalúan los posibles efectos de las obras sobre el entorno.

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La iniciativa presentada por la legisladora Paty Urriza propone fortalecer la evaluación del impacto ambiental de las construcciones en la CDMX, con el objetivo de prevenir daños ecológicos antes de autorizar nuevas obras
La iniciativa presentada por la legisladora Paty Urriza propone fortalecer la evaluación del impacto ambiental de las construcciones en la CDMX, con el objetivo de prevenir daños ecológicos antes de autorizar nuevas obras

Uno de los principales objetivos consiste en reforzar los requisitos que deben cumplir los desarrolladores antes de obtener la aprobación de una construcción. Con ello, se busca que la evaluación ambiental tenga un papel preventivo y permita identificar posibles afectaciones antes de que comiencen los trabajos.

De acuerdo con la legisladora, el fortalecimiento de este procedimiento permitiría conocer con mayor precisión el impacto ambiental de los proyectos y contribuir a la protección de los derechos relacionados con el medio ambiente.

La iniciativa se enfoca en mejorar el análisis previo de las construcciones, con la intención de evitar que las consecuencias ecológicas se atiendan únicamente después de que las obras hayan generado afectaciones.

No obstante, al tratarse de una propuesta legislativa, los cambios planteados todavía deben distinguirse de las disposiciones que actualmente se encuentran vigentes. La información proporcionada no detalla artículos específicos que se modificarían, plazos de aplicación ni nuevas sanciones para los desarrolladores.

Buscan prevenir daños ambientales antes de iniciar las obras

Durante su participación en el Congreso capitalino, Urriza sostuvo que la protección del medio ambiente requiere acciones anticipadas ante los efectos que pueden generar los proyectos de construcción.

La legisladora señaló que el crecimiento de las obras en la capital representa un desafío para la conservación de los espacios naturales y la vegetación. Por ello, consideró necesario fortalecer las herramientas institucionales que permiten evaluar los riesgos ambientales antes de autorizar nuevos desarrollos.

Bajo este enfoque, la evaluación del impacto ambiental funcionaría como un mecanismo para identificar posibles consecuencias ecológicas y contar con información suficiente para tomar decisiones sobre los proyectos.

La intención es priorizar la prevención frente a las medidas correctivas que deben adoptarse cuando una construcción ya ha ocasionado daños. De esta manera, la iniciativa busca colocar el análisis ambiental como una parte relevante del proceso de autorización de las obras en la Ciudad de México.

Aunque el planteamiento se relaciona con la preocupación por la deforestación y el deterioro del entorno urbano, la información difundida no incluye cifras específicas sobre la superficie afectada ni una estimación de los daños que podrían evitarse con las modificaciones propuestas.

¿De dónde surge la iniciativa sobre impacto ambiental?

De acuerdo con Urriza, la propuesta deriva de los trabajos de la Comisión de Medio Ambiente de Movimiento Ciudadano y tiene como propósito robustecer el procedimiento de evaluación ambiental de las obras.

La legisladora explicó que la iniciativa contempla el fortalecimiento del trámite para conocer con mayor precisión los efectos de las construcciones y garantizar los derechos correspondientes.

Asimismo, mencionó que la legislación ambiental tiene un antecedente federal y destacó la importancia del trabajo conjunto con los congresos locales de todo el país para promover iniciativas orientadas a la protección del medio ambiente.

Este planteamiento coloca el tema de la evaluación ambiental dentro de una discusión más amplia sobre la necesidad de contar con mecanismos preventivos ante los efectos de las actividades de construcción.

Sin embargo, la información disponible no precisa si la propuesta forma parte de un proyecto de armonización legislativa con disposiciones federales ni establece un calendario para su eventual discusión o aprobación.

¿Qué falta para que los cambios entren en vigor?

Para que las modificaciones propuestas a la Ley Ambiental de la Ciudad de México se conviertan en obligaciones legales, será necesario conocer el desarrollo del procedimiento legislativo correspondiente y el contenido definitivo de la iniciativa.

Entre los aspectos relevantes para dar seguimiento al proyecto se encuentran los artículos que se pretende reformar, los requisitos ambientales que deberán cumplir los desarrolladores y las condiciones bajo las cuales se evaluarán las nuevas construcciones.

También será importante conocer si el texto incorpora mecanismos adicionales de supervisión, medidas de cumplimiento o consecuencias para quienes incumplan las disposiciones aplicables, aspectos que no fueron detallados en la información proporcionada.

Por ahora, la iniciativa presentada por Paty Urriza plantea fortalecer la evaluación del impacto ambiental como una herramienta preventiva para las obras en la capital.

El objetivo expuesto por la legisladora es que los posibles efectos ecológicos de los proyectos se conozcan antes de su aprobación, con el propósito de contribuir a la protección del entorno urbano y evitar que los daños ambientales se atiendan únicamente después de que ocurran.

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