¿Más alta que el Cristo Redentor? A qué cosas insólitas equivale el tamaño de la Catrina gigante del Zócalo

Una escultura monumental de Catrina y una figura de Cristo con los brazos extendidos contrastan sus dimensiones en una plaza pública frente a edificios coloniales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Catrina gigante del Zócalo mide más de 32 metros y supera por al menos 2 metros a la estatua del Cristo Redentor de Río de Janeiro. La pieza estará en la Plaza de la Constitución hasta este lunes 2 de noviembre y busca obtener el récord Guinness como la Catrina más alta del mundo.

La comparación parte de la estatua y no del monumento completo. El Cristo Redentor mide 30 metros sin pedestal; con su base, llega a 38 metros. La figura del Zócalo rebasa la altura de la escultura brasileña, aunque todavía queda debajo del conjunto que se levanta en el cerro del Corcovado.

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La medida de 32 metros es el mínimo confirmado para la Catrina. El tocado eleva todavía más la figura, por lo que la medición final de Guinness World Records deberá considerar cada elemento de la estructura.

Si estuvieran frente a frente, la Catrina le sacaría altura al Cristo Redentor

El Cristo Redentor tiene una altura de 30 metros y una distancia de 28 metros entre la punta de una mano y la otra. La Catrina del Zócalo rebasa por al menos 2 metros la altura de la estatua de Río de Janeiro.

Dos metros parecen poco en una cifra, pero vistos desde el suelo hacen diferencia. Es más o menos la altura de un refrigerador grande, una puerta y media o la estatura de un adulto muy alto.

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Una figura monumental de la Catrina se erige frente a la Catedral Metropolitana en el Zócalo de la Ciudad de México durante las celebraciones del Día de Muertos. (Gobierno de la Ciudad de México)

La Catrina no está sobre una montaña ni tiene un pedestal de 8 metros como el Cristo Redentor. Sale desde la plancha del Zócalo. Eso permite que los visitantes dimensionen la figura de frente y desde cerca.

Son más de 10 canastas de basquetbol una encima de otra

Otra forma de imaginar sus dimensiones es con una cancha de basquetbol. El aro reglamentario está a 3.05 metros del piso. Diez canastas puestas una sobre otra sumarían 30.5 metros.

La Catrina las rebasa. Para llegar a sus más de 32 metros habría que imaginar 10 aros apilados y todavía agregar una distancia similar a la altura de una silla.

La comparación también ayuda a mirar el tamaño de su tocado. Un visitante parado frente a la base tendría que levantar la vista como si buscara un tiro en una canasta ubicada a más de diez veces la altura habitual.

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La figura usa alrededor de 3,000 metros de luces LED. Si todas se colocaran en una línea vertical, podrían cubrir la altura mínima de la Catrina casi 94 veces.

Una escultura monumental de la Catrina se sitúa junto a una columna vertical de diez canastas de baloncesto en una calle transitada por peatones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También rebasa tres plataformas olímpicas de clavados

Las plataformas más altas en competencias de clavados están a 10 metros sobre el agua. Tres de ellas, una encima de otra, sumarían 30 metros.

La Catrina del Zócalo todavía tendría más de 2 metros por encima. Esa distancia es similar a la que separa el piso de un tablero de basquetbol o a la altura de una persona que levanta los brazos.

La figura cuenta con una estructura de entre 21 y 22 toneladas de acero. Además, requiere cerca de 70 toneladas de lastre de concreto para mantenerse estable ante las rachas de viento y los movimientos que pudiera registrar la ciudad.

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No llega completa al Zócalo. El equipo la divide en partes y la arma como un rompecabezas sobre la Plaza de la Constitución. El montaje tarda entre ocho y nueve días y reúne a 140 personas del taller.

Una figura monumental de la Catrina y esculturas tradicionales ocupan la plaza del Zócalo de la Ciudad de México durante las actividades del Día de Muertos. (Gobierno CDMX)

La Catrina supera por 4 metros a la de Puerto Vallarta

Antes de la instalación capitalina, el récord de la Catrina más alta del mundo era de una figura de 28 metros en Puerto Vallarta, Jalisco. La del Zócalo la rebasa por lo menos 4 metros.

Ese margen es casi el largo de un automóvil compacto. También equivale a la altura de una jirafa bebé o a una escalera usada para alcanzar el segundo piso de una casa.

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La diferencia no es casual. El Taller de Arte Xibalbá busca que la marca tenga distancia suficiente frente al récord anterior cuando lleguen las revisiones de Guinness World Records.

La verificación no está confirmada. Guinness debe revisar la estructura y tomar en cuenta el tocado para definir si la Catrina obtiene el registro oficial.