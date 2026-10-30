Día de Muertos en Edomex 2026: conciertos, eventos y actividades para este fin de semana

La programación combina tradiciones centenarias, como el Paseo de los Muertitos en Tultepec, con festivales de reciente creación, como el Catrinarte de Metepec, y presentaciones de artistas de talla internacional en Ecatepec, Toluca y Naucalpan (Composición fotográfica/Redes sociales)

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El Estado de México recibe este fin de semana una de sus agendas más amplias por el Día de Muertos, con desfiles de catrinas, ofrendas monumentales, conciertos gratuitos y recorridos nocturnos distribuidos del 30 de octubre al 2 de noviembre en más de una decena de municipios.

La programación combina tradiciones centenarias, como el Paseo de los Muertitos en Tultepec, con festivales de reciente creación, como el Catrinarte de Metepec, y presentaciones de artistas de talla internacional en Ecatepec, Toluca y Naucalpan. A continuación, el contexto y el itinerario completo organizados por municipio.

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Toluca: Feria y Festival Cultural del Alfeñique

Un cartel promocional anuncia la Gran Fiesta Mexicana con los miembros del grupo Los Tigres del Norte sobre un fondo de fuegos artificiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capital mexiquense desarrolla la 57ª edición de la Feria y Festival Cultural del Alfeñique, organizada por el Ayuntamiento de Toluca. El evento inició el 3 de octubre y concluye el 2 de noviembre, con más de mil 200 actividades distribuidas en cinco sedes del Centro Histórico, entre ellas el Mercado Juárez, la Capilla Exenta y el Museo del Alfeñique.

La feria debe su nombre al dulce tradicional de pasta de almendra y azúcar que se elabora en la ciudad desde hace generaciones, y combina talleres gastronómicos, teatro, exposiciones y conciertos masivos con el homenaje a los fieles difuntos.

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Feria del Alfeñique Ricardo Moreno/Facebook

Viernes 30 de octubre

La Sonora Santanera con la Orquesta Filarmónica de Toluca, 21:00 horas, explanada del Mercado Juárez

Recorrido nocturno al Panteón General, desde las 19:00 horas

Sábado 31 de octubre

El Malilla, 21:00 horas, explanada del Mercado Juárez, entrada gratuita

Domingo 1 de noviembre

Desfile Catrineando, 19:00 horas, Centro Histórico, con recorrido desde Santos Degollado y Pino Suárez hasta el Palacio de Gobierno

Grupo Corregido, 18:30 horas; Grupo XA, 19:30 horas; Los Tigres del Norte, 21:00 horas, explanada del Mercado Juárez, concierto gratuito de cierre de la cartelera estelar

Lunes 2 de noviembre

Concluye oficialmente la Feria y Festival Cultural del Alfeñique 2026

El cantante mexicano de reguetón El Malilla posa sonriente con una chaqueta de cuero negra y varias cadenas al cuello. (Cortesía)

Naucalpan: Festival Internacional Las Cuatro Casas y otras propuestas en Naucalli

La principal es la segunda edición del Festival Internacional Las Cuatro Casas, de entrada completamente gratuita - crédito cortesía Sony Music

El Parque Naucalli concentra este año tres propuestas distintas por la temporada. La principal es la segunda edición del Festival Internacional Las Cuatro Casas, de entrada completamente gratuita, que debutó el 2 de noviembre de 2025 en el mismo recinto con conciertos, zona gastronómica, exposiciones sobre Día de Muertos, zona infantil, un desfile y hasta una arena de lucha libre.

Hasta el momento, el Gobierno de Naucalpan no ha publicado un comunicado formal con el horario de inicio ni la sede exacta dentro del parque para esta segunda edición, aunque sí confirmó el cartel musical.

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Además, el parque alberga desde el 23 de octubre el recorrido nocturno “Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido”, de carácter privado y con costo de entrada.

Viernes 30 de octubre

Continúa Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido, sesiones desde las 18:45 horas

Sábado 31 de octubre

Continúa Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido, sesiones desde las 18:45 horas

Domingo 1 de noviembre

Los Pericos tendrán concierto en Naucalpan (Isaac Montoya/Instagram)

Festival Internacional Las Cuatro Casas , Parque Naucalli, entrada gratuita. El cartel está encabezado por Los Pericos , banda argentina de reggae y ska, junto a Delinquent Habits, Allison, Tijuana No!, La Royal Club, Sekta Core, Out of Control Army, Los de Abajo, Resorte, Antidoping, Silverio, Sr. Bikini, Tanus, Ace Kool, Cuatro Muertos y Delictivo, hasta sumar 16 agrupaciones en una sola jornada

Continúa disponible el recorrido Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido

Un cartel anuncia la programación del Festival Internacional Las Cuatro Casas para el primero de noviembre en el Foro Cuauhtémoc de Naucalpan. (Gobierno de Naucalpan)

Ecatepec: Festival Cultural “El Viento Nos Une”

Gobierno Ecatepec/Redes sociales

Ecatepec realiza la segunda edición del Festival Cultural “El Viento Nos Une”, organizado por el gobierno municipal que encabeza la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, con Benjamín González Pérez como organizador general. El festival se desarrolla del 28 de octubre al 2 de noviembre, distribuido en 18 sedes del municipio, con la participación de más de 200 artistas.

El festival arrancó el 28 de octubre con un desfile inaugural de más de tres mil participantes, que partió del Puente de Fierro y concluyó en la Explanada Municipal, donde se inauguró una ofrenda monumental de 13 metros, elaborada por seis colectivos cartoneros locales tras tres meses de trabajo.

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Cierre del festival en la Explanada Municipal: Coro Voces de Ecatepec, 18:30 horas; Son Rompe Pera, 19:00 horas; Julieta Venegas, 20:00 horas (Composición fotográfica/Redes sociales)

Viernes 30 de octubre

Hip hop y breaking, Centro Regional de Cultura, Arte y Deporte “Las Américas”, con Dayra Fyah, Obeja Negra, Danger y Azuky, Ghetto RC y Kory

Música afromexicana, Santo Tomás Chiconautla, con Chiconakry, Tiembo Prieto, Fania y la Rebelión Rumbera, y Son 14

Sábado 31 de octubre

Rock urbano, Deportivo Alfredo del Mazo, con Rodrigo Levario, Sur 16, Banda Bostik y Tex Tex

Espectáculos infantiles, Parque Ecológico Ehécatl, con la magia de Azazet, el aniversario 45 de Pep Frank, Yucatán A Go-Go y Los Patita de Perro

Casa del Terror, 19:00 horas, Explanada Municipal, a cargo de Claustro Jorge Fons

Domingo 1 de noviembre

Homenaje al músico Gabino Palomares, teatro cabaret, circo y música, Deportivo Valle de Santiago, con Las Reinas Chulas, Triciclo Circus Band y Cirko De Mente

Conciertos de Anthar y Margarita Cruz, Nidia Barajas, Monocordio y Nina Galindo, Parque Bicentenario Hank González

Música electrónica hasta las 22:00 horas, Tonalli Río de Luz

Lunes 2 de noviembre

Cierre del festival en la Explanada Municipal: Coro Voces de Ecatepec, 18:30 horas; Son Rompe Pera, 19:00 horas; Julieta Venegas , 20:00 horas

Concluye la exhibición de la ofrenda monumental de 13 metros

Sonido la Changa Internacional (Facebook)

Tlalnepantla: Festival Mictlálnepantla “Raíces que Trascienden”

El municipio organiza el Festival Mictlálnepantla 2026: Raíces que Trascienden, con dos sedes principales: avenida Los Volcanes en La Presa, el viernes 30 de octubre, y la Explanada del Palacio Municipal, el sábado 31. El festival forma parte de las actividades culturales del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz y busca fortalecer las tradiciones mexicanas vinculadas a la memoria de los seres queridos fallecidos.

Viernes 30 de octubre (sede La Presa)

Tecuanes de Santiago Apóstol, 17:00 horas

Los Dinamiteros de Colombia, 18:00 horas

Banda Dskonct, 19:00 horas

Internacional Orquesta La Típica, 20:00 horas

Sábado 31 de octubre (Explanada del Palacio Municipal)

Herencia Rielera, 17:50 horas

Grupo Rayito Colombiano, 20:00 horas

Desfile de Catrinas y Catrines “Paseo del Xolo”, 18:00 horas, desde el Teatro Centenario hasta la Explanada Municipal

Encendido de la Flor Monumental de los Recuerdos y presentación de la Ofrenda Monumental, 19:00 horas

El cartel municipal anuncia la presentación de la agrupación Rayito Colombiano para el 31 de octubre en la explanada del centro de Tlalnepantla. (Tlalnepantla Gobierno/Instagram)

Valle de Bravo: Festival de las Almas

El Pueblo Mágico desarrolla el Festival de las Almas, con un marco general que se extiende del 30 de octubre al 7 de noviembre, aunque la programación cultural del festival comenzó desde el 17 de octubre.

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El Festival de las Almas tiene su sede musical en La Velaría, con conciertos gratuitos diarios a las 20:00 horas. La cartelera completa, confirmada por la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, es:

Viernes 30 de octubre: Ximena Sariñana

Sábado 31 de octubre: Lagos

Domingo 1 de noviembre: Majo Aguilar

Lunes 2 de noviembre: Edgar Oceransky

Martes 3 de noviembre: Orquesta Canela

Miércoles 4 de noviembre: Enjambre

Jueves 5 de noviembre: Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM) junto con Metamorféame

Viernes 6 de noviembre: Sonora Dinamita

Sábado 7 de noviembre: Alejandra Guzmán, concierto de cierre

Viernes 30 de octubre

Desfile “Metamorfosis entre la Vida y la Muerte”, 19:00 horas, Colorines

Concurso de embarcaciones Altar Flotante, 19:00 horas, Embarcadero Municipal

Sábado 31 de octubre

Desfile “Metamorfosis entre la Vida y la Muerte” (centro), 18:30 horas, desde la plazoleta Joaquín Arcadio Pagaza hasta el Jardín Central

Inicia el desfile CatrínValle (hasta el 2 de noviembre), de 17:30 a 18:30 horas

Domingo 1 de noviembre

Continúa el desfile CatrínValle

Lunes 2 de noviembre

Concluye el desfile CatrínValle dentro del marco general del festival, que seguirá activo hasta el 7 de noviembre

La Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México presenta el programa musical del Festival de las Almas celebrado en Valle de Bravo. (Valle de Bravo/redes sociales)

Nezahualcóyotl: Festival NezaMictlán

El municipio realiza el Festival NezaMictlán 2026, programado del 23 de octubre al 13 de noviembre, con sede en distintos puntos como el Palacio Municipal, el Centro Pluricultural Emiliano Zapata, el Centro Cultural Municipal Dr. Jaime Torres Bodet y el Panteón Municipal. El festival incluye exposiciones de ofrendas, recorridos temáticos y la Caravana de Catrinas y Catrines, dividida en tres zonas.

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Nezahualcóyotl aplicará, además, Ley Seca del 30 de octubre al 1 de noviembre, con multas de hasta 41 mil pesos para los establecimientos que vendan alcohol durante la restricción.

Viernes 30 de octubre

Caravana de Catrinas, zona Norte, desde avenida Valle Alto y Zapatas hasta Hacienda de Solís

Inicia el Camino del Terror, 19:00 a 23:00 horas, Centro Pluricultural Emiliano Zapata (hasta el 1 de noviembre)

Inicia la Ley Seca

Sábado 31 de octubre

Caravana de Catrinas, zona Centro, desde calle 7 y Periférico hasta avenida Ángel de la Independencia

“Muerteada Pal’ Barrio”, 18:00 horas, CEMUAA

Inicia la Mega Ofrenda en el Panteón Municipal (hasta el 2 de noviembre)

Domingo 1 de noviembre

Caravana de Catrinas, zona Oriente, desde circuito Rey Neza y Lázaro Cárdenas hasta el Palacio Municipal

Continúa la Mega Ofrenda en el Panteón Municipal

Concluye el Camino del Terror

Concluye la Ley Seca

Lunes 2 de noviembre

Tributo a Charly Montana, concierto gratuito, 16:00 a 19:00 horas, Centro Pluricultural Emiliano Zapata

Concluyen la Mega Ofrenda en el Panteón Municipal y la Expo Día de Muertos

Tultepec: Festival de Calaveras y Muertitos y el Paseo de los Muertitos

El municipio desarrolla el Festival de Calaveras y Muertitos 2026, que inició el 23 de octubre y concluye el 31 con su actividad más representativa: el Paseo de los Muertitos, procesión nocturna con farolitos que se celebra desde 1875 y que en esta edición llega a su 151 aniversario. La tradición fue declarada patrimonio cultural intangible de Tultepec en 2025, con la intención de elevarla a nivel nacional. Su propósito original es guiar las almas de los niños fallecidos hacia las casas de sus familias.

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Viernes 30 de octubre

Paseo de los Muertitos, zona Xahuento, 18:00 horas, desde calle Acueducto hasta el Panteón Municipal de Xahuento

Rodada Nocturna “Muertitos Rodantes”, 18:00 horas, desde Plaza Hidalgo hacia los panteones de Xahuento y San Martín

Calaveras y Muertitos Running, 18:00 horas, desde el Panteón Municipal de San Martín

Sábado 31 de octubre

151ª edición del Paseo de los Muertitos (ofrenda pirotécnica), 18:00 horas, Plaza Hidalgo

Paseo de los Muertitos Teyahualco-Col. 10 de junio, con llegada simultánea al Panteón de Santiago Teyahualco

Noche de Cine, Panteón Santiago Teyahualco

Metepec: Festival Catrinarte

Metepec estrena este año la primera edición del festival “Catrinarte”, impulsada por el alcalde Fernando Flores Fernández, con el propósito de honrar la memoria de los difuntos y fortalecer la identidad cultural del municipio. El festival se desarrolla del 30 de octubre al 2 de noviembre, con sedes en la Plaza Juárez, el Mercado Artesanal y la explanada al pie del Cerro de los Magueyes.

Como atractivo central, Metepec recibe una representación de Oaxaca, que comparte música, gastronomía y expresiones tradicionales propias de la Guelaguetza, además de instalar una Ofrenda Monumental en las escalinatas del Calvario.

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Viernes 30 de octubre

Rodada del Terror y Zumba del Terror, 20:00 horas, Unidad Deportiva La Hortaliza

Inicia el Bazar de Día de Muertos en La Magdalena Ocotitlán (hasta el 1 de noviembre), con autocinema, experiencias ecuestres y concurso de mascotas

Ofrenda Monumental ya instalada en las escalinatas del Calvario

Sábado 31 de octubre

Carrera Nocturna de las Ánimas, con cierre de café de olla y pan de muerto

Premiación del Certamen de artesanías “Catrinarte”

Lunes 2 de noviembre

Concluye la Ofrenda Monumental del festival Catrinarte

Ozumba: XVIII Festival de las Ánimas

El cartel promocional del XVIII Festival de las Ánimas anuncia la presentación gratuita del grupo argentino Los Pericos el 30 de octubre en Ozumba, Estado de México. (Municipio de Ozumba, Edomex/Facebook)

Además de la tradición de la flor de muertos, Ozumba organiza el XVIII Festival de las Ánimas, con sede en la Velaria del Centro del municipio y entrada gratuita. El festival incluye una cartelera musical que antecede a las presentaciones de los mismos artistas en Naucalpan.

Jueves 30 de octubre

Los Pericos, banda argentina de reggae y ska, Velaria del Centro, entrada gratuita

Viernes 31 de octubre

Los Estrambóticos cierran el ciclo musical del festival, misma sede

Ambas presentaciones ocurren antes de que Los Pericos se trasladen a Naucalpan para encabezar el Festival Internacional Las Cuatro Casas el domingo 1 de noviembre, por lo que Ozumba funciona como parada previa de la gira de la banda por la región durante esta temporada de Día de Muertos.

Con esto, el municipio no solo ofrece la tradición de la flor de muertos sino también una propuesta musical de nivel internacional, dentro del marco del XVIII Festival de las Ánimas.

Amecameca: Callejoneada y Velación con la Catrina

El municipio organiza la Callejoneada y Velación con la Catrina 2026, celebración que se desarrolla durante dos noches con recorridos a los panteones de Santa Rosa y El Castillo. La tradición combina el recuerdo de los seres queridos fallecidos con la participación de los asistentes, quienes acuden con veladoras o antorchas para iluminar el camino.

Sábado 31 de octubre

Primera jornada, 20:00 horas, Panteón de Santa Rosa

Domingo 1 de noviembre

Segunda jornada, 21:00 horas, con salida desde el kiosco municipal hacia el Panteón El Castillo

Tepotzotlán: Mega Ofrenda Monumental

El Pueblo Mágico instala su Mega Ofrenda Monumental, de acceso gratuito, en tres espacios del centro del municipio: la Plaza Cívica, la Plaza de la Cruz y el Atrio de los Olivos. A la ofrenda principal se suman otras elaboradas por colectivos, áreas del Ayuntamiento y escuelas que se sumaron a la tradición.

Sábado 31 de octubre

Inicia la Mega Ofrenda Monumental (hasta el 2 de noviembre)

Domingo 1 de noviembre

Desfile de Día de Muertos con carros alegóricos, bailarines y esqueletos monumentales elaborados por artesanos locales, 20:00 horas

Continúa la Mega Ofrenda Monumental

Lunes 2 de noviembre

Concluye la Mega Ofrenda Monumental

Zumpango: Marcha Zombie 2026

El municipio ofrece una propuesta distinta orientada al público aficionado al terror, con la Marcha Zombie 2026, un recorrido de disfraces y caracterizaciones de muertos vivientes que premia a los mejores participantes.

Sábado 31 de octubre

Marcha Zombie 2026, 16:00 horas, con salida desde Town Center y destino en la Deportiva

Texcoco: “Viaje al Mictlán”

El Centro Cultural Ecuestre Domecq presenta “Viaje al Mictlán”, un espectáculo que combina caballos, danza, música y relatos inspirados en los nueve niveles del inframundo de la tradición mexica, con boletos desde $300.

Domingo 1 de noviembre

Función de “Viaje al Mictlán”, Centro Cultural Ecuestre Domecq

Lerma

Lerma organiza el Festival Cultural “Todos Somos Calavera” 2026, con el tema “Te llevo conmigo”, del 24 al 30 de octubre, encabezado por el presidente municipal Miguel Ángel Ramírez Ponce. Incluye más de 50 actividades: teatro (“La Llorona”, “Las Leyendas de la Catrina”, “Bely y Beto”), exposición de Cráneos Monumentales (26-30 de octubre), y a Chile como país invitado.

Viernes 30 de octubre

“Camino al Mictlán” / Recorrido al Mictlán, 16:30 horas, primer cuadro de la cabecera municipal

Aarón y su Grupo Ilusión, concierto de cierre del festival, 20:00 horas, explanada de la Plaza Juárez de Lerma

Zinacantepec: Festival Tzinacatlán “Tradición y Encanto”

El municipio desarrolla el Festival Tzinacatlán 2026: Tradición y Encanto, organizado por el Ayuntamiento de Zinacantepec que encabeza el alcalde Manuel Vilchis. El festival se extiende del 10 de octubre al 3 de noviembre, con sedes en el Jardín Constitución, el Museo Virreinal y el Panteón Municipal.

Domingo 1 de noviembre

Velada de Fieles Difuntos, 19:00 horas, Panteón Municipal

Recorrido tradicional “Fidel Martínez”, 17:00 horas, barrio La Veracruz

Seguridad: operativo en los 125 municipios

La Secretaría de Seguridad del Estado de México implementará un operativo del 31 de octubre al 2 de noviembre en toda la entidad, con mil 800 policías estatales, 450 unidades móviles, 25 binomios caninos y 25 equinos, además de apoyo con drones.

En Tlalnepantla, el operativo “Tradición Segura” contempla vigilancia en 18 panteones, mientras que en Toluca se desplegaron 600 policías para resguardar cementerios y actividades de temporada.