México

Dan 12 años de prisión en EEUU a ciudadano chino que ayudó al CJNG a traficar droga y lavar dinero

Wenshen Xu fue sentenciado el pasado jueves a 12 años de prisión y 5 de libertad condicional supervisada, así como a una multa de 22 millones de dólares

El ciudadano chino identificado con el alias de Alex fue extraditado de Guatemala a Estados Unidos el 3 de febrero de 2026 junto a tres criminales más: Adelfo Valdez, alias Lico; Pedro Pablo Oliva y Kelvin Berón, alias Catracho - crédito @usembassyguate/X
El ciudadano chino identificado con el alias de Alex fue extraditado de Guatemala a Estados Unidos el 3 de febrero de 2026 junto a tres criminales más: Adelfo Valdez, alias Lico; Pedro Pablo Oliva y Kelvin Berón, alias Catracho - crédito @usembassyguate/X
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer, por medio de un comunicado, que un ciudadano chino de 52 años, de nombre Wenshen Xu, residente en Honduras y extraditado desde Guatemala, fue sentenciado, el pasado jueves, a 12 años de prisión, así como cinco de libertad condicionada supervisada y una multa de 22 millones de dólares.

Esto, por conspirar para lavar dinero proveniente del narcotráfico y brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada, específicamente, al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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“Este acusado conspiró para ayudar a organizaciones internacionales de narcotráfico a introducir drogas ilegales en Estados Unidos y a sacar del país decenas de millones de dólares en dinero ilícito”, declaró el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia.

“Cada caso que el Departamento de Justicia procesa como parte del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional para desmantelar organizaciones criminales transnacionales e identificar a los blanqueadores de dinero que apoyan a organizaciones terroristas designadas hace que Estados Unidos sea más seguro. Junto con la DEA y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, seguiremos encarcelando a quienes alimentan el narcotráfico internacional y explotan a Estados Unidos”, se lee en el comunicado.

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“Estamos decididos a detener a las organizaciones criminales transnacionales que inundan nuestras calles con drogas y a frenar el flujo de dinero que alimenta su violencia”, declaró la Primera Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos, Theophani K. Stamos, del Distrito Este de Virginia.

El caso Wenshen Xu: narcotráfico y lavado para el CJNG

Sentenciado a 12 años de prisión en Estados Unidos

“El Distrito Este de Virginia está firmemente comprometido con la persecución de cualquiera que se lucre a costa de la miseria y el sufrimiento ajenos. Junto con la DEA y todos nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, garantizaremos que estos narcoterroristas no puedan eludir la justicia”, señaló Theophani K. Stamos

Por su parte, Dustin Gillespie, agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración para el Control de Drogas (DEA), dijo que “esta sentencia pone de relieve la complejidad del narcoterrorismo y la amenaza que representa para la seguridad de nuestra nación”.

“Las organizaciones criminales transnacionales operan sin respetar fronteras, pero no pueden escapar de la justicia. Gracias a nuestro alcance global e infraestructura internacional, la DEA se encuentra en una posición privilegiada para desmantelar estas operaciones ilícitas. Continuaremos investigando, siguiendo el rastro del dinero y deteniendo con firmeza a cualquiera que intente introducir veneno en nuestras comunidades, sin importar en qué parte del mundo opere”, dijo.

De acuerdo con documentos judiciales, el acusado utilizó una red de transporte y contactos en Latinoamérica para introducir de contrabando cargamento de varios kilográmos de cocaína en Estados Unidos. Su red de transporte incluía acceso a pistas de aterrizaje, aeropuertos, vehículos blindados, mensajeros y asociados.

Xu fue arrestado en Guatemala, a petición de Estados Unidos, el 17 de julio de 2025, luego de que él y otras personas acordaran organizar y facilitar el transporte de un cargamento de varios kilogramos de cocaína desde Cali, Colombia, en nombre de una personas que aseguraba representar al CJNG.

El ciudadano chino Wenshen Xu, de 52 años, tendrá que volver a presentarse ante un juez en octubre de 2026 - crédito @WorldCrimeIntel/X
El ciudadano chino Wenshen Xu, de 52 años, fue acusado de ayudar al CJNG a lavar dinero. - crédito @WorldCrimeIntel/X

Desde noviembre de 2023 hasta su arresto, Xu y sus cómplices habrían importado más de 450 kilogramos de cocaína a Estados Unidos y coordinaron el lavado de más de 22 millones de dólares provenientes de la venta de cocaína y fentanilo por parte de organizaciones del narcotráfico.

Dicha red de lavado de dinero empleó diversos métodos de ocultación, incluyendo transferencias de criptomonedas, lavado de dinero por medio del comercio y plataformas de comunicación encriptadas.

El sujeto fue extraditado a Estados Unidos el pasado 30 de enero.

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