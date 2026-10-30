Checo Pérez pone fecha a su retiro de la Fórmula 1: confiesa los motivos de su decisión

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La aventura de Sergio “Checo” Pérez en la Fórmula 1 ya tiene una fecha de cierre en el horizonte. Aunque el miércoles 28 de octubre se confirmó que el piloto mexicano continuará ligado a Cadillac hasta 2029, el tapatío sorprendió al reconocer que este acuerdo marcará el último capítulo de su trayectoria dentro de la máxima categoría del automovilismo.

Durante un encuentro con medios de comunicación previo al Gran Premio de la Ciudad de México 2026, el corredor de Guadalajara habló sobre sus planes a futuro y dejó claro que no contempla firmar una nueva renovación cuando termine su compromiso con la escudería estadounidense. De esta manera, los próximos tres años podrían representar su despedida definitiva de las pistas de Fórmula 1.

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“Nunca sabes lo que va a pasar, pero sí lo tengo claro”, expresó Checo durante su comparecencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Posteriormente, confirmó su postura sobre el futuro profesional que le espera: “Estos últimos tres años representan mi último contrato”.

Cumplirá 300 grandes premios en la Fórmula 1 tras su debut en el 2011 (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de que su decisión apunta hacia el retiro al finalizar la temporada 2029, Pérez aclaró que todavía disfruta competir y conserva las ganas de mantenerse dentro de los circuitos. Su determinación responde principalmente a una cuestión personal: el tiempo que demanda la actividad deportiva y la importancia que tendrán sus hijos durante los próximos años.

“Me podría quedar fácilmente 10 años más porque me gusta mucho lo que hago, pero ya llego a una edad y mis hijos van a estar en etapas importantes en las que quiero pasar mucho más tiempo con ellos”, explicó el mexicano.

Cuando concluya su vínculo contractual con Cadillac, el piloto tendrá 39 años y habrá completado una trayectoria de casi dos décadas en la Fórmula 1. Su debut ocurrió en 2011 con Sauber y posteriormente defendió los colores de McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull, antes de incorporarse al proyecto de Cadillac.

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A lo largo de su recorrido, el mexicano consiguió seis triunfos, 39 podios y tres pole positions. Además, alcanzó uno de los momentos más importantes de su carrera en 2023, cuando terminó como subcampeón mundial, resultado que lo consolidó entre los representantes latinoamericanos más destacados de la categoría.

Checo Pérez quiere hacer historia con Cadillac antes de retirarse

El piloto mexicano cumplirá 300 grandes premios en el Autódromo Hermanos Rodríguez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque tiene prácticamente definido cuándo concluirá su etapa como piloto, Pérez todavía tiene un objetivo ambicioso que cumplir: contribuir a que Cadillac se convierta en una escudería capaz de competir por los primeros lugares de la parrilla.

El mexicano reconoció que tuvo alternativas para continuar su carrera en otros equipos que posiblemente le habrían ofrecido mejores resultados durante las primeras temporadas. Sin embargo, consideró que acumular puntos o conseguir podios de manera ocasional ya no representaba el desafío que buscaba para esta última etapa profesional.

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“Podía ir a otra escudería y quizá tener mejores resultados a corto plazo, pero ¿qué va a cambiar en mi carrera sumar puntos o conseguir algún podio si no tengo la oportunidad de pelear por campeonatos o victorias?”, cuestionó.

Un piloto mexicano no fijó una fecha para su retiro de la Fórmula 1 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de participar en la construcción de una nueva escudería fue determinante para aceptar la propuesta de Cadillac. El proyecto estadounidense atraviesa sus primeras experiencias en la categoría y, aunque todavía no consigue sumar unidades en el campeonato de constructores, Checo confía en que el panorama pueda cambiar a partir de 2027.

“No hay nada más motivante en este momento que crear algo nuevo para una marca tan importante como Cadillac”, afirmó. Posteriormente, dimensionó el compromiso que representa este desafío: “Es el reto más grande que he tenido en la Fórmula Uno”.

Respecto a la posibilidad de conseguir un podio durante 2028 o 2029, el jalisciense manifestó que es una meta que considera alcanzable. No obstante, reconoció que será necesario acelerar el desarrollo del monoplaza y fortalecer todas las áreas de trabajo para que el equipo pueda competir frente a las escuderías más consolidadas.

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(Cadillac)

“Si firmé aquí es porque voy a empujar al mil por ciento en todas las áreas para buscar llegar ahí”, aseguró.

Por ahora, el panorama deportivo todavía representa un desafío para Cadillac. Durante la temporada 2026, ni Pérez ni su compañero Valtteri Bottas han conseguido sumar puntos, por lo que el equipo tendrá que trabajar intensamente para mejorar su rendimiento.

Horarios del Gran Premio de México 2026

(Ilustración: Jesús Beltrán)

Mientras define su futuro a largo plazo, Checo se concentra en su regreso al Autódromo Hermanos Rodríguez para disputar el Gran Premio de México. La actividad continuará durante el fin de semana con el siguiente calendario:

Viernes 30 de octubre

12:30 a 13:30 horas: primera práctica libre.

16:00 a 17:00 horas: segunda práctica libre.

Sábado 31 de octubre

11:30 a 12:30 horas: tercera práctica libre.

15:00 a 16:00 horas: clasificación.

Domingo 1 de noviembre

12:00 a 12:30 horas: desfile de pilotos.

13:44 horas: ceremonia del Himno Nacional.

14:00 horas: inicio de la carrera.

La competencia tendrá un recorrido de 71 vueltas y una duración máxima de dos horas. Así, mientras disfruta de su regreso a casa, Pérez comienza a visualizar el desenlace de una carrera que todavía tiene tres temporadas por delante y un último gran desafío: llevar a Cadillac a lo más alto de la Fórmula 1.

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