Estos son los mejores memes que dejó la Catrina Gigante del Zócalo en CDMX

(Redes sociales)

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La Catrina gigante del Zócalo no solo reúne visitantes por sus más de 32 metros de altura. La pieza instalada por Día de Muertos también ya tomó las redes sociales, donde usuarios la transforman en una criatura que camina por la Ciudad de México, aparece junto a robots gigantes y hasta amenaza la Torre Latinoamericana.

La escultura busca romper el récord Guinness como la Catrina más alta del mundo. Permanece en la Plaza de la Constitución hasta este 2 de noviembre, con acceso gratuito las 24 horas.

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Su tamaño explica parte del fenómeno. La figura supera por al menos 2 metros al Cristo Redentor de Río de Janeiro.

En las publicaciones que circulan en X, TikTok y Facebook, la figura deja de ser una instalación de Día de Muertos. Se convierte en una amenaza de película, una visitante de otro universo y hasta en la compañera de una batalla imposible en las calles del Centro Histórico.

Lo que se sabe de la Catrina gigante instalada en el Zócalo

La Catrina fue construida por el Taller de Arte Xibalbá después de nueve meses de planeación. El proyecto parte de una petición original para levantar una figura de 30 metros, pero el equipo propone ampliarla para marcar distancia frente al récord vigente.

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La estructura utiliza entre 21 y 22 toneladas de acero, además de cerca de 70 toneladas de lastre de concreto. El material permite sostener la figura ante el viento y posibles movimientos sísmicos, sin necesidad de instalar una cimentación sobre la plancha del Zócalo.

Una figura monumental de la Catrina se erige frente a la Catedral Metropolitana en el Zócalo de la Ciudad de México durante las celebraciones del Día de Muertos. (Gobierno de la Ciudad de México)

El vestido morado también entra en las cifras fuera de escala. La producción requirió entre 3,000 y 3,500 metros lineales de tela, además de unos 3,000 metros de luces LED que iluminan el cuerpo y los huesos desde el interior durante la noche.

El montaje tomó entre ocho y nueve días. Participan 140 personas del taller y más de 200 al sumar servicios de grúas, carpas, proveedores y limpieza. La figura llega al Centro Histórico por partes y se arma en el sitio como un rompecabezas.

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La instalación está rodeada de cerca de 100,000 flores de cempasúchil y elementos de la exposición Ajolotes en el Corazón. También rinde homenaje a José Guadalupe Posada, autor de la Calavera Garbancera, imagen que con los años se convierte en la Catrina.

Usuarios estallan en memes

Uno de los memes más compartidos parte de una imagen editada en la que la Catrina camina entre edificios del Centro Histórico. La escena muestra humo, incendios y personas corriendo, como si la figura hubiera despertado y comenzara a destruir la ciudad.

(Captura de pantalla/Redes sociales)

El texto de la publicación juega con la frase: “Psicólogo: La Sheinbaumzilla no existe”. Después aparece la supuesta criatura, una mezcla entre la Catrina monumental y un monstruo de cine japonés. La broma toma fuerza por la altura real de la instalación.

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Otra imagen usa la escena de un perro gigante que camina entre rascacielos. En lugar del animal, la publicación imagina a la Catrina atravesando las calles de la ciudad “de la nada un jueves”. La gracia está en presentar la instalación como una aparición que sorprende a cualquiera durante su trayecto cotidiano.

La escala vuelve a ser el centro del chiste. La Catrina mide más de 32 metros, una dimensión que permite a los usuarios imaginarla por encima de casas, puestos callejeros, anuncios y edificios de varios niveles.

(Instagram)

Uno de los montajes coloca a la figura en una calle del Centro Histórico junto a un Optimus Prime. La imagen simula un enfrentamiento de ciencia ficción visto desde lejos, con peatones caminando como si no notaran que dos personajes de proporciones imposibles ocupan la avenida.

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La publicación se acompaña con el formato de meme “Soñé bien raro. ¿Y qué soñaste? El sueño:”. La respuesta es una ciudad invadida por la Catrina y un robot, con una escena que parece tomada de una película de monstruos.

(Captura de pantalla/Redes sociales)

Hasta el Ktulu de Metallica se asomó al Zócalo

Las comparaciones también llegan al terreno del metal. Usuarios imaginan que hasta Ktulu, criatura inspirada en el universo de H. P. Lovecraft y presente en el título del instrumental de Metallica “The Call of Ktulu”, se asoma al Zócalo para conocer a la Catrina gigante.

La idea encaja con los montajes que muestran a la figura como si hubiera salido de una película de terror o de una batalla entre kaijus. La Catrina aparece entre humo, edificios destruidos y multitudes en fuga, lejos de la imagen fija que reciben quienes la visitan en la Plaza de la Constitución.

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(Captura de pantalla/Redes sociales)

Los memes también colocan a la Catrina junto a la Torre Latinoamericana, entre las calles del Centro y frente a construcciones que permiten dimensionar el tamaño de la instalación. La imagen real basta para llamar la atención; las versiones alteradas hacen el resto.

La exhibición termina este lunes 2 de noviembre. Durante esos días, la Catrina permanece en el Zócalo, mientras las redes ya la llevan a escenarios que van de una invasión de monstruos hasta un sueño extraño en pleno Centro Histórico.