Consulta SEP sobre el Usicamm: Docentes decidirán si desaparece y cómo se asignarán las plazas a partir de ahora

El ejercicio se desarrolla durante la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE) del ciclo escolar 2026-2027, cuya jornada completa quedó dedicada a este proceso. (Presidencia)

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La Secretaría de Educación Pública (SEP) realiza este viernes 30 de octubre una consulta nacional a los docentes del país para decidir la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) y definir el esquema que la sustituirá en materia de contratación, promoción y asignación de plazas.

El ejercicio se desarrolla durante la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE) del ciclo escolar 2026-2027, cuya jornada completa quedó dedicada a este proceso. Así lo confirmó Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados por el análisis del Segundo Informe de Gobierno.

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El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, emite un mensaje institucional sobre la Usicamm fuente: Líderes Directivos en Educación/Facebook

Qué decide la consulta y cuándo se conocerán los resultados

“Como se comprometió nuestra presidenta, Usicamm desaparece”, declaró el funcionario ante los diputados. (FOTO: DANIEL AUGUSTO SÁNCHEZ/CUARTOSCURO.COM)

La consulta busca que el magisterio nacional opine sobre un nuevo mecanismo de contratación, promoción, asignación de plazas e incentivos docentes, en sustitución del modelo vigente a cargo de la Usicamm. Delgado explicó que la medida responde a un compromiso directo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Como se comprometió nuestra presidenta, Usicamm desaparece”, declaró el funcionario ante los diputados.

Este viernes, en todas las escuelas del país, maestras y maestros responderán un cuestionario sobre la nueva relación que debe existir entre el Estado mexicano y el magisterio, bajo criterios de transparencia y respeto a sus derechos laborales, según indicó el secretario.

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Los resultados de la consulta se publicarán el 5 de noviembre en la página oficial de la SEP. Esa información servirá para definir los últimos detalles de la iniciativa de reforma que Sheinbaum prevé enviar al Congreso en noviembre, con el objetivo de cumplir este año el compromiso número 27 de los cien asumidos al inicio de su gobierno.

La consulta no es el único insumo de este proceso. En agosto pasado la dependencia aplicó un cuestionario diagnóstico para detectar las principales inquietudes del magisterio, en el que participaron 400 mil docentes, de acuerdo con lo informado por Delgado. Esas respuestas previas también se incorporaron al diseño del ejercicio de este viernes.

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La desaparición de la Usicamm fue una promesa de campaña de Sheinbaum durante el proceso electoral de 2024 y constituye una demanda histórica de distintos sectores del magisterio mexicano, que durante años señalaron falta de transparencia en los procesos de ingreso y promoción docente. El 11 de junio, antes de la inauguración de la Copa del Mundo de la FIFA, la presidenta anunció que convocaría a una consulta nacional directa a los maestros para definir el futuro del organismo.

Al final de la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó dos decretos: para facilitar la movilidad y reducir la edad de la jubilación Crédito: Gobierno de México

Cómo funciona el mecanismo híbrido de participación

El portal web del Gobierno de México ofrece opciones de consulta individual y pública para los resultados de evaluaciones oficiales. (Captura de Pantalla/Portal Gobierno de México)

El secretario de Educación detalló que el proceso tendrá un diseño híbrido. Las y los docentes deberán ingresar a una plataforma digital, registrarse y responder un cuestionario diagnóstico en línea.

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Una vez completado ese formulario, tendrán que imprimirlo y entregarlo físicamente a las autoridades de sus respectivos planteles educativos. Este doble formato, digital y en papel, busca garantizar que todos los maestros puedan participar, incluso en escuelas con conectividad limitada.

Delgado pidió a las autoridades educativas estatales promover la participación docente en todos los centros escolares del país, con el fin de fortalecer la representatividad del ejercicio. El funcionario remarcó que la consulta se realizará mediante un mecanismo de participación “democrática y transparente” que permitirá al magisterio expresar sus opiniones y propuestas de forma libre.

Supervisión universitaria para garantizar la transparencia

El portal de la Secretaría de Educación Pública de México dispone el formulario de acceso al Proyecto VENUS para el personal docente de la USICAMM. (Captura de Pantalla/Portal Gobierno de México)

Para respaldar la credibilidad del proceso, la SEP firmó un convenio de colaboración con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). El acuerdo se formalizó durante la Cuarta Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu).

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Como parte de ese convenio, 2 mil 200 profesores universitarios acudirán de manera presencial a mil 105 escuelas distribuidas en todo el territorio nacional para fungir como observadores durante la jornada de consulta. Estos académicos aplicarán una metodología y una lista de verificación para supervisar el desarrollo de las actividades en cada plantel.

En paralelo, especialistas de seis instituciones de educación superior, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), revisarán el funcionamiento y la seguridad de la plataforma tecnológica utilizada para el registro y la captura de respuestas.

Luis González Placencia, secretario general ejecutivo de la ANUIES, explicó que la participación de las universidades se dará en dos vertientes: observadores encargados de verificar el desarrollo presencial de la consulta en las escuelas, y expertos en seguridad informática responsables de supervisar los aspectos tecnológicos del ejercicio.

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Esta intervención universitaria se enmarca en el acuerdo entre la SEP y la ANUIES para acompañar la construcción del nuevo sistema de carrera para maestras y maestros, de acuerdo con lo informado por ambas instituciones.

Respaldo del sindicato magisterial y antecedentes de la demanda

La base de la SNTE se reunieron con el titular de la SEP, Mario Delgado (Comité Nacional Electoral/FB)

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) respaldó la convocatoria a la consulta nacional. Su secretario general, Alfonso Cepeda Salas, participó en la reunión del Conaedu donde se presentaron los detalles del ejercicio.

Cepeda recordó que en septiembre de 2024 el gremio realizó su propia encuesta entre más de 673 mil docentes, quienes demandaron mayor transparencia y el fin del nepotismo en la asignación de plazas. Esa consulta sindical previa es señalada por el líder gremial como un antecedente directo de las exigencias que ahora se trasladan al ejercicio oficial.

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El dirigente convocó a los maestros del país a participar de manera activa en la consulta de este viernes y a presentar propuestas concretas para construir mecanismos de contratación y promoción más transparentes, según lo expresado durante la reunión del Conaedu.

La demanda de transparencia en la asignación de plazas no es nueva. Durante años, distintos sectores del magisterio y organizaciones sindicales señalaron irregularidades en los procesos de ingreso al servicio docente, lo que fue capitalizado como una de las principales motivaciones detrás de la promesa de eliminar la Usicamm.

Participación de autoridades educativas estatales

El llamado a participar en la consulta también se replicó entre autoridades educativas locales. En Tamaulipas, el secretario de Educación estatal, Miguel Ángel Valdez García, participó en la reunión plenaria del Conaedu donde Delgado presentó los detalles del ejercicio.

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Valdez reiteró el respaldo del gobierno de esa entidad, encabezado por el gobernador Américo Villarreal, para que los maestros tamaulipecos participen en la consulta nacional. El funcionario estatal señaló que, de acuerdo con los resultados que se obtengan, se construirán las bases del nuevo proceso de incorporación docente al sistema de educación federal.

El funcionario invitó a los maestros de la entidad a opinar sobre cuál consideran el mejor proceso para su incorporación profesional al ámbito docente, con el objetivo de garantizar procesos libres, transparentes y sin sospecha de corrupción.

El organismo continúa vigente mientras avanza la reforma

Pese al anuncio de su desaparición, la Usicamm continúa operando de manera formal hasta que se concrete la reforma legal correspondiente. Su sustitución definitiva dependerá del desarrollo de la iniciativa que la presidenta Sheinbaum prevé enviar al Congreso en noviembre, una vez que se procesen los resultados de la consulta del 30 de octubre.

Delgado señaló que las opiniones recabadas este viernes “terminarán de orientar” el contenido de esa reforma, que buscará transformar el sistema de carrera magisterial vigente desde hace años en el país y atender las expectativas acumuladas del magisterio nacional.