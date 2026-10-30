Choque entre tráiler y varios autos en la México-Querétaro dejó un muerto y siete heridos l VIDEO

Imágenes registradas tras un choque múltiple en la autopista México-Querétaro, a la altura del estado de Hidalgo. En el lugar se observa un tráiler con contenedor amarillo, un automóvil rojo completamente deformado por el impacto y un coche azul volcado junto a otra unidad pesada, mientras personas se aproximan a la zona del siniestro.

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Una carambola entre tractocamiones, automóviles y una camioneta dejó una persona fallecida, ocho lesionadas y afectaciones viales en la autopista México-Querétaro, a la altura de Tepeji del Río, Hidalgo, durante la mañana del viernes 30 de octubre de 2026. El choque ocurrió en dirección a la Ciudad de México, cerca del kilómetro 81, donde una de las unidades se incendió y obligó a desplegar labores de rescate, atención médica y retiro de vehículos.

La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos Tepeji del Río confirmó que mañana de este viernes 30 de octubre, la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Tepeji del Río atendió de manera inmediata una solicitud de colaboración interinstitucional para la atención de un hecho vial registrado a la altura del kilómetro 81 de la Autopista México–Querétaro, dentro del territorio municipal.

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En una acción coordinada con personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y elementos de la Guardia Nacional, se intervinieron labores operativas complejas que involucraron a cinco vehículos: tres tractocamiones y cuatro vehículos particulares.

Acciones implementadas:

Un muerto y siete heridos el saldo del choque entre un tráiler y al menos tres veh{iculos en el kilómetro 18 de la carretera México-Querétaro Foto: Guardia Nacional Carreteras

Combate y extinción de incendio: Cuadrillas operativas realizaron maniobras de enfriamiento y control de riesgos de incendio en dos de las unidades siniestradas para evitar afectaciones mayores.

Atención prehospitalaria: De forma coordinada se valoró y atendió a siete personas lesionadas en el sitio.

Manejo del siniestro: Se colaboró en el resguardo perimetral ante la lamentable confirmación de una persona fallecida, preservando la escena para la intervención de las autoridades competentes.

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Por respeto al debido proceso y en apego irrestricto a la legislación en materia de Protección de Datos Personales, se reserva la identidad y estado clínico de las personas involucradas.

Un accidente vial en el kilómetro 79 de la autopista México-Querétaro. En el lugar se presentaron unidades de emergencia y rescate de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) junto a personal de auxilio vial para atender el percance. La colisión provocó daños materiales en las unidades de carga y afectaciones a la circulación vehicular en ambos sentidos de la vía. (Red Tráfico Real/X)

El trabajo conjunto y la pronta respuesta entre los tres órdenes de gobierno y los cuerpos de emergencia reafirman el compromiso de salvaguardar la integridad de la ciudadanía y mitigar riesgos en las principales vías que cruzan nuestra demarcación.

Entre las personas lesionadas hubo dos menores de edad. Las autoridades identificaron a B.J.N., de 31 años; E.B.U., de 31; B.N.H., de 64; M.A.O., de 11; L.C.O.M., de 50; J.P.A.O., de 14; S.L.O.M., de 57, y K.G.J., cuya edad no fue proporcionada.

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Los primeros reportes ubicaron el accidente alrededor de las 06:00 horas, en el tramo cercano a La Cañada y después de pasar Jilotepec, Estado de México. La colisión involucró al menos dos unidades de carga, dos vehículos particulares y una camioneta, aunque también se informó sobre la participación de tres tractocamiones y un auto.

Un automóvil BMW terminó volcado y prensado tras el impacto, mientras una camioneta quedó atrapada entre las unidades involucradas. Uno de los vehículos se incendió, lo que generó una columna de humo y movilizó a cuerpos de emergencia para sofocar las llamas.

CAPUFE y Protección Civil atendieron el choque en el kilómetro 81

Personal de CAPUFE, Protección Civil de Tepeji del Río, bomberos, auxilio vial y elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para atender a las víctimas, controlar el incendio y realizar maniobras de rescate. Los tractocamiones presentaron daños, mientras los vehículos particulares permanecieron en la zona del percance durante las primeras horas de la atención.

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Las labores obligaron a limitar el paso en ambos sentidos de la autopista, con mayores afectaciones para los automovilistas que viajaban hacia la Ciudad de México. La presencia de vehículos siniestrados, equipos de emergencia y maniobras para retirar las unidades provocó carga vehicular en la zona limítrofe entre Hidalgo y el Estado de México.

Después de poco más de dos horas de trabajos, la circulación fue restablecida, aunque continuó con reducción de carriles en ambos sentidos. La reapertura parcial mantuvo el tránsito lento hacia la capital del país, debido a que continuaban las maniobras para retirar los vehículos dañados.

También se registró la presencia de unidades de emergencia y rescate de CAPUFE en el kilómetro 79 de la misma autopista, donde se atendió otro accidente vial que dejó daños materiales en vehículos de carga y afectaciones al tránsito.

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