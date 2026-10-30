Disfraces baratos y fáciles para Halloween: cómo armar uno con menos de 200 pesos

Un disfraz de Halloween barato no exige comprar un traje completo: con ropa reutilizada, maquillaje básico y un accesorio bien elegido, es posible armar personajes clásicos sin rebasar los 200 pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los disfraces de Halloween pueden resolverse con menos de 200 pesos si la ropa disponible en casa se convierte en la base del atuendo y el gasto se concentra en uno o dos elementos reconocibles.

La fórmula sirve para niños y adultos que celebrarán el 31 de octubre en fiestas, reuniones familiares o actividades escolares y quieren evitar el costo de un traje completo nuevo.

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El ahorro depende de elegir personajes fáciles de identificar, como una momia, una bruja, un fantasma, un esqueleto o un zombi. Estos conceptos no exigen prendas de licencia ni accesorios complejos: se construyen con ropa oscura, camisetas viejas, sábanas, cartulina y maquillaje.

El presupuesto de 200 pesos funciona mejor cuando se descarta la idea de comprar un disfraz terminado. Los precios de los trajes completos suelen rebasar ese límite, mientras que una máscara, una capa sencilla o pintura facial pueden transformar un conjunto cotidiano.

Una prenda reutilizada puede definir el disfraz

El primer paso consiste en revisar el clóset antes de ir de compras. Una camisa blanca, un pantalón negro, un vestido oscuro, una falda larga, una camiseta desgastada o una chamarra antigua pueden convertirse en la base de distintos personajes.

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La ropa negra ofrece varias posibilidades. Con un sombrero de cartulina y una escoba, puede funcionar como disfraz de bruja. Si se añade una capa, maquillaje pálido y algunos detalles rojos, el mismo conjunto puede convertirse en un vampiro.

Una camiseta y un pantalón negros permiten construir un esqueleto. Los huesos pueden dibujarse con pintura blanca para tela o recortarse en cartulina y fijarse sobre las prendas. El resultado depende más del contraste entre los colores que del precio del vestuario.

La ropa vieja también puede servir para un zombi. Una camiseta rasgada, un pantalón gastado y maquillaje que marque ojeras, palidez o heridas simuladas bastan para crear una apariencia reconocible. No es necesario comprar prendas nuevas para que el personaje funcione.

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Las sábanas que ya no se usan son otra alternativa. Una puede convertirse en fantasma con aberturas para los ojos, siempre bajo supervisión adulta. También puede cortarse en tiras para armar una momia sobre ropa oscura, sin envolver el cuerpo con demasiada presión.

El primer paso consiste en revisar el clóset antes de ir de compras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El accesorio clave vale más que un traje completo

La diferencia entre un disfraz reconocible y uno improvisado suele depender de un solo detalle. El gasto debe dirigirse a ese elemento, en lugar de repartirse en compras pequeñas que no añaden una identidad clara al atuendo.

Para un vampiro, ese detalle puede ser una capa negra, unos colmillos o el maquillaje. Para una bruja, el sombrero puntiagudo. En el caso de una catrina, la atención debe centrarse en el rostro y las flores del cabello, mientras que para un zombi el maquillaje puede resolver casi todo el disfraz.

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La información disponible sobre el mercado de la Ciudad de México muestra que las máscaras pueden encontrarse desde alrededor de 120 pesos. Ese precio deja margen para completar el atuendo con ropa propia y quizá pintura facial, sin rebasar el tope fijado.

La estrategia es distinta a la compra de un traje completo. Los disfraces infantiles pueden partir de unos 250 pesos y los modelos para adulto de alrededor de 450 pesos. Por eso, quien tenga un límite de 200 pesos debe buscar componentes sueltos y no conjuntos terminados.

Una máscara de criatura, un sombrero, una capa o una peluca pueden aportar el elemento visual que falta. El resto debe salir del armario, de prendas prestadas o de materiales que ya estén disponibles en casa.

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La momia y el fantasma son opciones de gasto mínimo

La momia es una de las alternativas más accesibles porque utiliza tela reciclada. Las tiras de una sábana blanca vieja pueden envolverse alrededor de una camiseta y pantalón oscuros, con espacios suficientes para caminar, sentarse y mover los brazos.

El maquillaje puede añadir ojeras o un aspecto de piel envejecida, aunque no es indispensable. Si la tela ya está disponible, el gasto puede reducirse a casi cero.

El fantasma clásico también requiere pocos materiales. Una sábana blanca ajustada a la altura de quien la usará puede resolver el personaje. Las aberturas para los ojos deben prepararse con cuidado para no afectar la visibilidad.

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El esqueleto ofrece más margen para personalizar el resultado. La pintura blanca sobre una camiseta negra permite dibujar costillas, brazos y piernas, mientras que los recortes de cartulina pueden reemplazar la pintura cuando se busca una opción más simple.

Estas ideas funcionan especialmente bien para familias que necesitan organizar varios disfraces. Comprar un paquete de cartulina, cinta adhesiva o maquillaje para compartir entre hermanos y amigos reduce el gasto individual.

La momia es una de las alternativas más accesibles porque utiliza tela reciclada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cartón y los envases pueden convertirse en vestuario

Los materiales reciclados permiten crear disfraces con una identidad más elaborada sin depender de artículos nuevos. Las cajas de cartón, las botellas plásticas, los rollos vacíos de papel y las tapas de envases pueden servir como piezas centrales.

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Un robot puede fabricarse con una caja grande para el torso y otra más pequeña para la cabeza. El papel aluminio, la pintura metálica y las tapas de botella ayudan a construir una apariencia tecnológica sin necesidad de comprar un traje.

Las alas de murciélago pueden recortarse en cartón corrugado y pintarse de negro. Una camiseta oscura sirve como base, mientras una cinta, un cordón o una diadema pueden sujetar la estructura.

Las botellas plásticas también permiten hacer una medusa. La parte superior puede funcionar como soporte para la cabeza y las tiras de bolsas, telas o papel de seda pueden simular tentáculos. Si se incorporan luces LED económicas, el disfraz gana visibilidad en lugares oscuros.

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Una corona hecha con hojas secas, flores marchitas, cartón o alambre reutilizado puede completar un atuendo de hada del bosque. En este caso, una falda o vestido que ya exista en casa evita la necesidad de comprar ropa adicional.

Los materiales reciclados permiten crear disfraces con una identidad más elaborada sin depender de artículos nuevos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mercados ayudan a comprar solo lo necesario

Los mercados tradicionales y las zonas comerciales con prendas de segunda mano permiten buscar accesorios, ropa vintage y piezas sueltas. Ese tipo de compra resulta más conveniente que elegir un traje de temporada con todos sus componentes incluidos.

En el Mercado de Sonora, las máscaras aparecen como una opción más compatible con un presupuesto limitado que los disfraces completos. Una máscara de 120 pesos puede combinarse con pantalón negro, sudadera oscura o prendas desgastadas que ya estén disponibles.

La Lagunilla representa otra posibilidad para encontrar sombreros, chaquetas, vestidos, accesorios y ropa de otros estilos. Una prenda antigua puede servir como punto de partida para una bruja, un vampiro o un personaje de época.

Los talleres de confección también pueden ser útiles si se solicita una sola pieza. Una capa sencilla o un sombrero pueden complementar ropa propia sin implicar el costo de un disfraz hecho a medida.

El objetivo al visitar estos lugares debe ser claro: buscar únicamente el objeto que no puede fabricarse en casa. Comprar sin una lista aumenta el riesgo de gastar más de lo previsto.

Los mercados tradicionales y las zonas comerciales con prendas de segunda mano permiten buscar accesorios, ropa vintage y piezas sueltas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La planificación evita compras de último minuto

El límite de 200 pesos debe definirse antes de adquirir dulces, decoración o entradas para una fiesta. De esa manera, el disfraz no compite con otros gastos de Halloween ni se convierte en una compra impulsiva.

Comprar con anticipación permite comparar opciones y buscar materiales reutilizables. También da tiempo para pedir prestada una prenda, organizar un intercambio con familiares o modificar ropa que ya no se utiliza.

Los intercambios de disfraces son una alternativa práctica para niños y adultos. Una prenda usada en años anteriores puede circular entre amistades, vecinos o familiares y evitar un desembolso nuevo.

Las promociones y cupones pueden servir para adquirir maquillaje, una máscara o una peluca, pero no deben justificar una compra innecesaria. Un artículo con descuento sigue siendo costoso si no forma parte del disfraz planeado.

El resultado no depende de cuánto cuesta cada pieza, sino de que el personaje se entienda a simple vista. Una idea clara, ropa reutilizada y un accesorio bien elegido permiten participar en Halloween sin superar el presupuesto.