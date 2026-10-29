Federico Viñas muestra agradecimiento y asegura que no festejará si le hace gol al América: “Soy muy respetuoso”

Federico Viñas afirmó que no festejaría si anotaba un gol ante el América este sábado 31 de octubre, cuando Toluca visite el Estadio Banorte por la Jornada 15 del Apertura 2026 (Toluca FC/FB)

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Federico Viñas afirmó que no festejaría si anota un gol ante el América el próximo sábado 31 de octubre, cuando Toluca visite el Estadio Banorte por la Jornada 15 del Apertura 2026. El delantero uruguayo sostuvo que conserva gratitud por el club azulcrema, donde vivió una etapa linda de su carrera.

“Si marco gol ahora contra el América, obviamente no lo voy a festejar. Yo soy muy respetuoso y nada, agradecido con los que me abren las puertas. Como te digo, soy agradecido y no lo festejaré”, dijo Viñas ante los medios.

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El encuentro enfrenta a dos equipos en la parte alta de la tabla. América llega como líder con 28 puntos, mientras Toluca ocupa el quinto sitio con 23 unidades.

El uruguayo Federico Viñas, del Toluca, conduce el balón frente al colombiano Juan José Guevara Possu, en la semifinal de la Leagues Cup, el miércoles 2 de septiembre de 2026, en Houston (AP Foto/Michael Wyke)

Viñas vuelve al estadio donde jugó con América

El atacante uruguayo se prepara para enfrentar al equipo en el que estuvo durante su paso por Coapa. Aunque ya porta la camiseta escarlata, afirmó que busca colaborar para que los Diablos obtengan un resultado favorable en la Ciudad de México.

“Sería lindo ir al mítico estadio y sacar una victoria, que otra vez toda la gente se vuelva a unir”, expresó Viñas.

El duelo se disputaría en el inmueble que fue una de las sedes de la Copa del Mundo de 2026. Toluca busca sumar tres puntos para acercarse a los primeros lugares antes del cierre de la fase regular.

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Cabe recordar que Viñas llegó a los Diablos después de sus experiencias con Club León y Real Oviedo de España. En Toluca comparte el objetivo de competir por el título de Liga MX y sostener el ritmo rumbo a los compromisos que tendrá el equipo en diciembre.

Federico Viñas ya jugó sus primeros minutos con el Toluca (X@TolucaFC)

Toluca encara el cierre del Apertura 2026 y la Copa Intercontinental

Por otra parte, el delantero reconoció que los rivales han encontrado formas de enfrentar al cuadro dirigido por Antonio Mohamed. Aun así, señaló que el plantel debe asumir ese escenario durante la recta final del torneo.

“Es futbol, los rivales ya saben cómo jugar a Toluca. Y nada, es un proceso que se tiene que pasar; y bueno, sería lindo traerse los tres puntos de México, eso es”, señaló.

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Después de visitar al América, Toluca y Viñas tienen programados partidos ante Rayados en la Jornada 16, el 7 de noviembre, y Pachuca, el 21 de noviembre, para cerrar la fase regular.

(@tolucafc / Instagram)

Los Diablos también tienen prevista su participación en la Copa Intercontinental. El debut estaba programado para el 9 de diciembre en Qatar, frente al campeón de la Copa Libertadores 2026, que saldrá de la serie entre Palmeiras de Brasil y Estudiantes de Argentina.

Si Toluca gana el Derbi de las Américas, avanzaría a la Copa Challenger ante Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, encuentro previsto para el 12 de diciembre. El vencedor obtendrá el pase a la final contra Paris Saint-Germain, bicampeón de la Champions League.

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“Toluca tiene que aspirar a lo máximo, la liga, y después hacer un buen papel en plano internacional. La exigencia siempre es máxima, aspiramos a eso”, recalcó el delantero uruguayo.