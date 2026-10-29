México

“Lo veo muy expuesto”: José Manuel Figueroa expresa su preocupación por el nieto de Maribel Guardia en medio del conflicto con Imelda Tuñón

El cantante expresó su preocupación por el bienestar del hijo de Julián Figueroa y lamentó la distancia que mantiene con el pequeño en medio de la disputa familiar

jose manuel figueroa mexico 02182020 (Foto; Instagram / @jmfigueroa_mx)
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El conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón por la situación de José Julián, hijo del fallecido Julián Figueroa, sumó una nueva reacción familiar. José Manuel Figueroa habló ante los medios de comunicación sobre la controversia y expresó su inquietud por las circunstancias en las que, desde su perspectiva, se encuentra su sobrino, a quien reconoció que todavía no ha tenido la oportunidad de conocer.

Durante el encuentro con la prensa, el cantante fue cuestionado sobre las versiones contradictorias relacionadas con una posible solicitud de custodia por parte de Maribel Guardia. Mientras la actriz ha negado que busque obtener la custodia legal del menor, la defensa de Imelda Tuñón ha sostenido que existen acciones judiciales relacionadas con ese objetivo. Ante este panorama, José Manuel manifestó que no considera lógica la posibilidad de que Maribel pretenda reemplazar a su hijo con su nieto.

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Sus declaraciones más contundentes estuvieron relacionadas con el bienestar del niño. “Yo al niño lo veo, eh, peligrando en muchas situaciones, en muchas circunstancias”, afirmó. También expresó que lo percibe “muy expuesto” y “muy descuidado”, palabras con las que dejó ver la preocupación que le provoca una disputa que continúa afectando a su familia.

José Manuel Figueroa expresa su preocupación por el hijo de Julián

@josemanfigueroa
@josemanfigueroa

Al referirse a la situación del pequeño, José Manuel Figueroa habló desde la distancia que existe entre ambos y reconoció que no ha podido establecer una relación personal con él. “No lo conozco al niño, no tuve la fortuna de conocerlo”, confesó, una declaración que añade una dimensión personal a sus comentarios sobre el conflicto familiar.

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El cantante también manifestó que la situación le provoca dolor por tratarse de una persona de su familia. “Y me duele. Me duele porque es mi familia”, expresó ante los reporteros. Sus palabras reflejan la preocupación que dijo sentir por el menor, aunque sus apreciaciones corresponden a su perspectiva y no constituyen una resolución sobre las condiciones en las que vive el niño.

En otro momento de la conversación, José Manuel aseguró que espera que su percepción no corresponda con la realidad. “Ojalá todos estemos equivocados y realmente sea una madre ejemplar, excelente”, comentó al hablar de Imelda.

¿Maribel Guardia busca la custodia de su nieto? Las versiones enfrentadas

Maribel Guardia anunció entre lágrimas que renunciará temporalmente a convivir con su único nieto, debido al temor de que el encuentro sea utilizado para perjudicarla legalmente. Crédito: Video redes sociales Maribel Guardia
Maribel Guardia anunció entre lágrimas que renunciará temporalmente a convivir con su único nieto, debido al temor de que el encuentro sea utilizado para perjudicarla legalmente. Crédito: Video redes sociales Maribel Guardia

La controversia se intensificó después de que la defensa de Imelda Tuñón afirmara que Maribel Guardia había promovido acciones legales para obtener la custodia de José Julián. La actriz, por su parte, ha negado esa versión y ha sostenido que sus gestiones estaban relacionadas con la posibilidad de convivir con su nieto.

Según lo expresado por Maribel y su abogado, Alfonso Beceiro, la actriz decidió suspender los trámites para establecer visitas debido al temor de que pudieran surgir nuevas acusaciones en su contra. Su defensa también señaló que la contraparte habría presentado un dictamen psicológico privado con señalamientos sobre presuntas agresiones durante los encuentros, acusaciones que forman parte de la controversia entre ambas familias.

El enfrentamiento acumula procedimientos familiares, civiles y penales, además de medidas de protección que restringen determinados acercamientos y comunicaciones. Sin embargo, las versiones de las partes deben distinguirse de los hechos que hayan sido acreditados formalmente. La disputa no puede resumirse únicamente en las declaraciones públicas de quienes participan en ella, especialmente cuando está en juego el bienestar de un menor.

El vínculo familiar y el mensaje que José Manuel le dejó a su sobrino

Maribel Guardia
(FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

La muerte de Julián Figueroa, ocurrida el 9 de abril de 2023, marcó un antes y un después para la familia y precedió al conflicto que hoy enfrenta a Maribel Guardia e Imelda Tuñón. Desde entonces, las diferencias han abarcado cuestiones relacionadas con el cuidado del niño, las convivencias familiares y otros asuntos legales.

Pese a la distancia que reconoce mantener con José Julián, José Manuel Figueroa aprovechó la conversación con la prensa para enviarle un mensaje. “Ojalá que cuando él cumpla dieciocho años tenga claro de que si alguna necesita de su tío, puede contar conmigo”, expresó.

La declaración plantea la posibilidad de un acercamiento futuro, sin afirmar que exista actualmente una relación entre ambos.

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