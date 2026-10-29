Cae “El Bocho” en Mexicali: es señalado como operador de drogas del Cártel de Sinaloa, detenido con fentanilo y un arma

La captura ocurrió este jueves sobre la calle Novena, en la colonia Valle Nuevo, en Mexicali. (Crédito: Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana)

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Juan Antonio “N”, alias “El Bocho”, de 29 años, fue detenido en Mexicali, Baja California, señalado por las autoridades como presunto operador de la distribución de drogas en el Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado, Sonora.

Durante el operativo, agentes estatales aseguraron 162 gramos de fentanilo y una pistola calibre .40, de acuerdo con la información oficial.

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La captura ocurrió este jueves sobre la calle Novena, en la colonia Valle Nuevo, durante un despliegue de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) dirigido a localizar a presuntos integrantes de un grupo criminal vinculado con una facción del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con información difundida por las autoridades, “El Bocho” presuntamente estaba encargado de coordinar la logística para la venta y distribución de narcóticos en distintos puntos de la región. Las autoridades también indagan sus posibles vínculos con otros presuntos operadores relacionados con esa estructura criminal.

Tras su detención, Juan Antonio “N” fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que deberá investigar los hechos y determinar su situación jurídica. Hasta el cierre de esta nota, la información no precisa si el aseguramiento derivó de una investigación previa específica ni si hay otras personas relacionadas con el caso.

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Los posibles vínculos con “El Tochín” y “El Misil”

“El Bocho” se ha relacionado con un hombre apodado “El Misil” y con personas cercanas a Gerardo Julio Rueda Torres, conocido como “El Tochín”.

Rueda Torres fue identificado como uno de los líderes de Los Rusos, una facción del Cártel de Sinaloa que opera en la región. De acuerdo con medios locales, en septiembre de 2026 se declaró culpable ante una corte federal de Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de cocaína y el lavado de dinero.

“El Tochín” fue detenido por autoridades de Baja California en diciembre de 2024 y posteriormente entregado a Estados Unidos, donde enfrentaba cargos federales. Según los reportes periodísticos sobre su caso, durante años habría supervisado el traslado de cocaína desde México hacia territorio estadounidense mediante una red de colaboradores en ambos lados de la frontera.

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“El Tochín” fue detenido por autoridades de Baja California en diciembre de 2024 y, posteriormente, entregado a Estados Unidos. (Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana)

Sin embargo, las autoridades no han detallado públicamente la naturaleza de la relación entre “El Bocho” y Rueda Torres, ni han precisado qué elementos sustentan el posible vínculo con “El Misil”.

La distribución de drogas entre Baja California y Sonora

La función que las autoridades atribuyen a “El Bocho” abarca dos puntos de la zona fronteriza: el Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado. La FESC señaló que el detenido presuntamente participaba en la logística de venta y distribución de drogas en ambos territorios.

La ubicación de San Luis Río Colorado, en el límite entre Sonora y Baja California, convierte a la conexión entre ambos municipios en un elemento relevante para comprender el alcance regional de las actividades que se investigan.

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Sin embargo, la información oficial difundida sobre la captura no especifica las rutas utilizadas, los destinatarios de los narcóticos ni el volumen de droga que presuntamente habría distribuido el detenido.

Durante el operativo, los agentes aseguraron una bolsa con 162 gramos de fentanilo y una pistola calibre .40, de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas. La autoridad no informó si el arma estaba relacionada con algún otro hecho delictivo ni si se realizaron peritajes para establecer su procedencia.

La FGR quedó a cargo de las investigaciones por los posibles delitos relacionados con la posesión de droga y la portación del arma de fuego. La detención y los señalamientos de inteligencia no constituyen por sí mismos una sentencia, por lo que la responsabilidad de Juan Antonio “N” deberá determinarse conforme avance el procedimiento judicial.

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Otro presunto operador de Los Rusos fue detenido días antes en Mexicali

La captura de “El Bocho” ocurrió tres días después de que fuerzas federales y estatales detuvieran en Mexicali a Israel Leonel Trigueros Muñoz, alias “El Isra”, identificado por las autoridades como operador regional de Los Rusos, grupo vinculado con La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa. Su arresto se realizó la noche del 25 de octubre y fue anunciado el lunes 26, luego de labores de inteligencia coordinadas entre corporaciones federales y estatales.

Israel Leonel "N", alias “El Isra”, identificado por las autoridades como operador regional de Los Rusos. (Crédito: @GabSeguridadMX)

“El Isra” era buscado por una investigación por privación ilegal de la libertad en Sonora y las autoridades también lo relacionan con actividades de narcotráfico en el Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado. El Gabinete de Seguridad informó que su detención representaba un avance contra una estructura criminal considerada generadora de violencia en la región fronteriza.

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Ambas capturas tienen como punto en común el corredor entre Mexicali y San Luis Río Colorado, donde las autoridades ubican operaciones de distribución de drogas y presencia de grupos vinculados con el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, la información pública disponible no establece una relación directa entre “El Bocho” y “El Isra”.