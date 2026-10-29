México

Cae “El Bocho” en Mexicali: es señalado como operador de drogas del Cártel de Sinaloa, detenido con fentanilo y un arma

La Fuerza Estatal lo ubica en la logística de distribución de narcóticos entre Baja California y Sonora; durante su captura le aseguraron 162 gramos de fentanilo y una pistola calibre .40

La captura ocurrió este jueves sobre la calle Novena, en la colonia Valle Nuevo, en Mexicali. (Crédito: Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana)
La captura ocurrió este jueves sobre la calle Novena, en la colonia Valle Nuevo, en Mexicali. (Crédito: Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana)
Guardar

Juan Antonio “N”, alias “El Bocho”, de 29 años, fue detenido en Mexicali, Baja California, señalado por las autoridades como presunto operador de la distribución de drogas en el Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado, Sonora.

Durante el operativo, agentes estatales aseguraron 162 gramos de fentanilo y una pistola calibre .40, de acuerdo con la información oficial.

PUBLICIDAD

La captura ocurrió este jueves sobre la calle Novena, en la colonia Valle Nuevo, durante un despliegue de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) dirigido a localizar a presuntos integrantes de un grupo criminal vinculado con una facción del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con información difundida por las autoridades, “El Bocho” presuntamente estaba encargado de coordinar la logística para la venta y distribución de narcóticos en distintos puntos de la región. Las autoridades también indagan sus posibles vínculos con otros presuntos operadores relacionados con esa estructura criminal.

Tras su detención, Juan Antonio “N” fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que deberá investigar los hechos y determinar su situación jurídica. Hasta el cierre de esta nota, la información no precisa si el aseguramiento derivó de una investigación previa específica ni si hay otras personas relacionadas con el caso.

PUBLICIDAD

Los posibles vínculos con “El Tochín” y “El Misil”

“El Bocho” se ha relacionado con un hombre apodado “El Misil” y con personas cercanas a Gerardo Julio Rueda Torres, conocido como “El Tochín”.

Rueda Torres fue identificado como uno de los líderes de Los Rusos, una facción del Cártel de Sinaloa que opera en la región. De acuerdo con medios locales, en septiembre de 2026 se declaró culpable ante una corte federal de Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de cocaína y el lavado de dinero.

“El Tochín” fue detenido por autoridades de Baja California en diciembre de 2024 y posteriormente entregado a Estados Unidos, donde enfrentaba cargos federales. Según los reportes periodísticos sobre su caso, durante años habría supervisado el traslado de cocaína desde México hacia territorio estadounidense mediante una red de colaboradores en ambos lados de la frontera.

El Tochín - Los Rusos - Narcotráfico
“El Tochín” fue detenido por autoridades de Baja California en diciembre de 2024 y, posteriormente, entregado a Estados Unidos. (Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana)

Sin embargo, las autoridades no han detallado públicamente la naturaleza de la relación entre “El Bocho” y Rueda Torres, ni han precisado qué elementos sustentan el posible vínculo con “El Misil”.

La distribución de drogas entre Baja California y Sonora

La función que las autoridades atribuyen a “El Bocho” abarca dos puntos de la zona fronteriza: el Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado. La FESC señaló que el detenido presuntamente participaba en la logística de venta y distribución de drogas en ambos territorios.

La ubicación de San Luis Río Colorado, en el límite entre Sonora y Baja California, convierte a la conexión entre ambos municipios en un elemento relevante para comprender el alcance regional de las actividades que se investigan.

Sin embargo, la información oficial difundida sobre la captura no especifica las rutas utilizadas, los destinatarios de los narcóticos ni el volumen de droga que presuntamente habría distribuido el detenido.

Durante el operativo, los agentes aseguraron una bolsa con 162 gramos de fentanilo y una pistola calibre .40, de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas. La autoridad no informó si el arma estaba relacionada con algún otro hecho delictivo ni si se realizaron peritajes para establecer su procedencia.

La FGR quedó a cargo de las investigaciones por los posibles delitos relacionados con la posesión de droga y la portación del arma de fuego. La detención y los señalamientos de inteligencia no constituyen por sí mismos una sentencia, por lo que la responsabilidad de Juan Antonio “N” deberá determinarse conforme avance el procedimiento judicial.

Otro presunto operador de Los Rusos fue detenido días antes en Mexicali

La captura de “El Bocho” ocurrió tres días después de que fuerzas federales y estatales detuvieran en Mexicali a Israel Leonel Trigueros Muñoz, alias “El Isra”, identificado por las autoridades como operador regional de Los Rusos, grupo vinculado con La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa. Su arresto se realizó la noche del 25 de octubre y fue anunciado el lunes 26, luego de labores de inteligencia coordinadas entre corporaciones federales y estatales.

Israel Leonel "N", alias “El Isra”, identificado por las autoridades como operador regional de Los Rusos. (Crédito: @GabSeguridadMX)
Israel Leonel "N", alias “El Isra”, identificado por las autoridades como operador regional de Los Rusos. (Crédito: @GabSeguridadMX)

“El Isra” era buscado por una investigación por privación ilegal de la libertad en Sonora y las autoridades también lo relacionan con actividades de narcotráfico en el Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado. El Gabinete de Seguridad informó que su detención representaba un avance contra una estructura criminal considerada generadora de violencia en la región fronteriza.

Ambas capturas tienen como punto en común el corredor entre Mexicali y San Luis Río Colorado, donde las autoridades ubican operaciones de distribución de drogas y presencia de grupos vinculados con el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, la información pública disponible no establece una relación directa entre “El Bocho” y “El Isra”.

Temas Relacionados

Cártel de SinaloaFentaniloDetenciónDrogasNarco en MéxicoNarcotráfico en MéxicoBaja CaliforniMexicaliFGRLa Mayiza

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Encuentran nueva pastilla con veneno cerca del Parque España: operativos no dan resultados

Van cuatro canes muertos y las autoridades ya investigan a posibles involucrados

Encuentran nueva pastilla con veneno cerca del Parque España: operativos no dan resultados

No solo en CDMX: en Guadalajara también denuncian muerte de gatos por presunto envenenamiento

El caso se suma a la reciente problemática de perros muertos presuntamente por la misma razón en el Parque España en CDMX

No solo en CDMX: en Guadalajara también denuncian muerte de gatos por presunto envenenamiento

Clienta exhibe extraña carne en una torta al pastor de Xalapa y desata polémica contra conocida taquería: amenaza con acciones legales

El establecimiento defendió sus estándares de calidad y recordó que cuenta con 45 años de trayectoria; además, aseguró que prepara medidas contra las afirmaciones que considera infundadas

Clienta exhibe extraña carne en una torta al pastor de Xalapa y desata polémica contra conocida taquería: amenaza con acciones legales

Bloquean carreteras con transportes de carga en Matamoros y Río Bravo, Tamaulipas

Reportes indican que también se colocaron ponchallantas en diversos puntos para evitar la circulación

Bloquean carreteras con transportes de carga en Matamoros y Río Bravo, Tamaulipas

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 29 de octubre? L3 del STC saturada y con retrasos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 29 de octubre? L3 del STC saturada y con retrasos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Bloquean carreteras con transportes de carga en Matamoros y Río Bravo, Tamaulipas

Bloquean carreteras con transportes de carga en Matamoros y Río Bravo, Tamaulipas

¿Quién era “El Profe”? El presunto hombre de confianza de “Chuy Peñuelas” que murió en Sinaloa

Gobierno informará sobre avances del Plan Michoacán a un año del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Asesinan a elemento de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal en Sonora durante ataque armado a las instalaciones

Capturan al “Delta 2”, presunto jefe del CJNG en Apizaco: lo vinculan con secuestros y extorsiones

ENTRETENIMIENTO

Leire Martínez reacciona a quejas de mexicanos contra La de Oreja de Van Gogh tras haberla sacado de la banda

Leire Martínez reacciona a quejas de mexicanos contra La de Oreja de Van Gogh tras haberla sacado de la banda

Yuridia estaría en la mira de Edén Muñoz para una noche musical junto a Julión Álvarez y Alfredo Olivas

Damián Alcázar acusa hipocresía tras la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas: “Ahora resulta que lo admiraban”

Los disfraces que marcarán tendencia este Halloween 2026 en México

Mara Escalante de “María de Todos los Ángeles” tendrá presentación en Tlalpan por el Día de Muertos: dónde y a qué hora será

DEPORTES

La vez que Kimi Antonelli le pidió un autógrafo a Checo Pérez y ahora puede ser campeón del mundo de F1 en el GP México 2026

La vez que Kimi Antonelli le pidió un autógrafo a Checo Pérez y ahora puede ser campeón del mundo de F1 en el GP México 2026

Gran Premio de México conmemora a los pilotos difuntos en su altar del Día de Muertos

México queda eliminado del Mundial Femenil Sub-17 al perder 2-1 ante Nigeria

JoJo Romero y Joey Ortiz se suman a la lista de mexicanos ganadores de la Serie Mundial tras la victoria de los Milwaukee Brewers

SEP anuncia boletos gratis para el Gran Premio de México 2026: así puedes ganar uno de los 45 pases dobles a la F1