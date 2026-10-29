Megaoperativo contra el narco en CDMX: arrestan a dos mujeres y tres hombres con meta, coca y marihuana en tres alcaldías

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ejecutaron tres órdenes de cateo simultáneas en inmuebles de las alcaldías Magdalena Contreras, Venustiano Carranza y Coyoacán. Durante los operativos se aseguró a cinco personas y se incautaron contenedores con paquetes de presuntas sustancias ilícitas.

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Pablo Vázquez Camacho, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (@SSC) informó que elementos de la policía cumplimentaron tres órdenes de cateo simultáneas en inmuebles ubicados en las alcaldías Magdalena Contreras, Venustiano Carranza y Coyoacán, utilizados para almacenar, vender y distribuir presuntos narcóticos.

Las diligencias se realizaron con apoyo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación.

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Durante los cateos, las autoridades aseguraron 1,344 pastillas de probable metanfetamina, más de 25 kilos de marihuana y 100 dosis de probable cocaína.

En las acciones fueron detenidos tres hombres de 33, 37 y 43 años, así como dos mujeres de 26 y 46 años. Las cinco personas quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinaría su situación jurídica.

La policía detuvo a tres mujeres y dos hombres con diversas dosis de drogas en tres alcaldías en operativos simultáneos Foto: SSC

Desarticulan centro para la falsificación y venta de placas apócrifas y caen seis

Un inmueble utilizado presuntamente para la falsificación, venta y distribución de placas de circulación apócrifas fue desmantelado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN) en la alcaldía Gustavo A. Madero.

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El operativo se llevó a cabo luego de trabajos de investigación e inteligencia conjunta que permitió a las autoridades identificar el domicilio en la colonia Lindavista, que posiblemente estaba relacionado con la comercialización ilegal de placas.

Al sitio, ubicado en la calle Riobamba, se desplegaron los agentes para cumplimentar un orden de cateo en el que aseguraron diversas placas de circulación, drogas y detuvieron a seis personas.

El resultado final fue el decomiso de 19 placas de circulación posiblemente apócrifas, de las cuales ocho contaban con reporte de robo, así como un arma de fuego corta, un arma larga, cartuchos útiles, 95 bolsas de cocaína y un paquete de hierba verde a granel con características de la marihuana.

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En el sitio fueron detenidos seis hombres de entre los 64 y 25 años de edad, quienes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público junto a los objetos decomisados. Por su parte, el inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, aseguró que continuarán combatiendo la delincuencia de manera coordinada con distintas autoridades de seguridad para fortalecer la seguridad en la capital.

“La SSC refrenda su compromiso de combatir frontalmente a la delincuencia mediante el trabajo coordinado con distintas autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno Federal, para construir una capital más segura y en paz”, escribió en sus redes sociales.

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