México

Megaoperativo contra el narco en CDMX: arrestan a dos mujeres y tres hombres con meta, coca y marihuana en tres alcaldías

En tres acciones simultáneas las autoridades lograron la captura de cinco personas en las alcaldías Coyoacán, Venustiano Carranza y Magdalena Contreras

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ejecutaron tres órdenes de cateo simultáneas en inmuebles de las alcaldías Magdalena Contreras, Venustiano Carranza y Coyoacán. Durante los operativos se aseguró a cinco personas y se incautaron contenedores con paquetes de presuntas sustancias ilícitas.

Guardar

Pablo Vázquez Camacho, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (@SSC) informó que elementos de la policía cumplimentaron tres órdenes de cateo simultáneas en inmuebles ubicados en las alcaldías Magdalena Contreras, Venustiano Carranza y Coyoacán, utilizados para almacenar, vender y distribuir presuntos narcóticos.

Las diligencias se realizaron con apoyo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación.

PUBLICIDAD

Durante los cateos, las autoridades aseguraron 1,344 pastillas de probable metanfetamina, más de 25 kilos de marihuana y 100 dosis de probable cocaína.

En las acciones fueron detenidos tres hombres de 33, 37 y 43 años, así como dos mujeres de 26 y 46 años. Las cinco personas quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinaría su situación jurídica.

La policía detuvo a tres mujeres y dos hombres con diversas dosis de drogas en tres alcaldías en operativos simultáneos Foto: SSC
La policía detuvo a tres mujeres y dos hombres con diversas dosis de drogas en tres alcaldías en operativos simultáneos Foto: SSC

Desarticulan centro para la falsificación y venta de placas apócrifas y caen seis

Un inmueble utilizado presuntamente para la falsificación, venta y distribución de placas de circulación apócrifas fue desmantelado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN) en la alcaldía Gustavo A. Madero.

PUBLICIDAD

El operativo se llevó a cabo luego de trabajos de investigación e inteligencia conjunta que permitió a las autoridades identificar el domicilio en la colonia Lindavista, que posiblemente estaba relacionado con la comercialización ilegal de placas.

Al sitio, ubicado en la calle Riobamba, se desplegaron los agentes para cumplimentar un orden de cateo en el que aseguraron diversas placas de circulación, drogas y detuvieron a seis personas.

El resultado final fue el decomiso de 19 placas de circulación posiblemente apócrifas, de las cuales ocho contaban con reporte de robo, así como un arma de fuego corta, un arma larga, cartuchos útiles, 95 bolsas de cocaína y un paquete de hierba verde a granel con características de la marihuana.

En el sitio fueron detenidos seis hombres de entre los 64 y 25 años de edad, quienes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público junto a los objetos decomisados. Por su parte, el inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, aseguró que continuarán combatiendo la delincuencia de manera coordinada con distintas autoridades de seguridad para fortalecer la seguridad en la capital.

“La SSC refrenda su compromiso de combatir frontalmente a la delincuencia mediante el trabajo coordinado con distintas autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno Federal, para construir una capital más segura y en paz”, escribió en sus redes sociales.

Temas Relacionados

mexico-noticiasoperativodrogaspolicíasNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-seguridad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Los Lorenzana, el clan narco de Guatemala que construyó una alianza de décadas con el Cártel de Sinaloa

La fiesta de 15 años de la hija de un narcotraficante confeso volvió a poner bajo el reflector a Zacapa y destapó los vínculos familiares de la alcaldesa con Los Lorenzana, un clan señalado por EEUU de traficar cocaína hacia México para el Cártel de Sinaloa

Los Lorenzana, el clan narco de Guatemala que construyó una alianza de décadas con el Cártel de Sinaloa

Gobierno va por licitar material electoral tras presuntas irregularidades en el INE, alista propuesta para que Talleres Gráficos sea empresa

La propuesta también contempla revisar las presuntas irregularidades atribuidas a la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei

Gobierno va por licitar material electoral tras presuntas irregularidades en el INE, alista propuesta para que Talleres Gráficos sea empresa

Calabaza para la presión arterial: beneficios y propiedades

Un cuarto de taza de pepitas brinda proteína vegetal y potasio que complementan la salud cardiovascular

Calabaza para la presión arterial: beneficios y propiedades

Megamarcha del IMSS este 30 de octubre: rutas, horarios y afectaciones viales en la CDMX

En movilizaciones previas el Seguro Social informó que los servicios prioritarios operarán con normalidad; los propios manifestantes indicaron que se movilizan al concluir sus turnos sin suspender la atención a derechohabientes

Megamarcha del IMSS este 30 de octubre: rutas, horarios y afectaciones viales en la CDMX

Leire Martínez reacciona a quejas de mexicanos contra La de Oreja de Van Gogh tras haberla sacado de la banda

La cantante española agradeció el respaldo recibido durante los 17 años que permaneció en el grupo

Leire Martínez reacciona a quejas de mexicanos contra La de Oreja de Van Gogh tras haberla sacado de la banda
MÁS NOTICIAS

NARCO

Los Lorenzana, el clan narco de Guatemala que construyó una alianza de décadas con el Cártel de Sinaloa

Los Lorenzana, el clan narco de Guatemala que construyó una alianza de décadas con el Cártel de Sinaloa

Cae “El Bocho” en Mexicali: es señalado como operador de drogas del Cártel de Sinaloa, detenido con fentanilo y un arma

Detención de objetivo prioritario en Matamoros provoca narcobloqueos en Tamaulipas

¿Quién era “El Profe”? El presunto hombre de confianza de “Chuy Peñuelas” que murió en Sinaloa

Gobierno informará sobre avances del Plan Michoacán a un año del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

ENTRETENIMIENTO

“Lo veo muy expuesto”: José Manuel Figueroa expresa su preocupación por el nieto de Maribel Guardia en medio del conflicto con Imelda Tuñón

“Lo veo muy expuesto”: José Manuel Figueroa expresa su preocupación por el nieto de Maribel Guardia en medio del conflicto con Imelda Tuñón

Leire Martínez reacciona a quejas de mexicanos contra La de Oreja de Van Gogh tras haberla sacado de la banda

Yuridia estaría en la mira de Edén Muñoz para una noche musical junto a Julión Álvarez y Alfredo Olivas

Damián Alcázar acusa hipocresía tras la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas: “Ahora resulta que lo admiraban”

Los disfraces que marcarán tendencia este Halloween 2026 en México

DEPORTES

Checo Pérez se presenta en el paddock para su primer Gran Premio de México con Cadillac

Checo Pérez se presenta en el paddock para su primer Gran Premio de México con Cadillac

Canelo vs Mbilli: cómo, dónde y a qué hora ver gratis la ceremonia del pesaje en vivo

Kimi Antonelli y Valtteri Bottas preocupan en el GP de México 2026 de la F1: ambos se ausentan por problemas de salud

La vez que Kimi Antonelli le pidió un autógrafo a Checo Pérez y ahora puede ser campeón del mundo de F1 en el GP México 2026

Gran Premio de México conmemora a los pilotos difuntos en su altar del Día de Muertos