Arrestan en Michoacán a tres líderes de “Los Pichilinguillos”, grupo dedicado al tráfico de cocaína por rutas marítimas y extorsión

Efectivos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República realizan el traslado y custodia de personas detenidas a través de un campo abierto. Las imágenes oficiales muestran el despliegue del personal de seguridad con equipo táctico durante el operativo. Video: Marina

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Tres presuntos líderes del grupo criminal denominado “Los Pichilinguillos” fueron detenidos en un operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar) en el municipio de Coahuayana, Michoacán, al estar relacionados con delitos de homicidio y tráfico de cocaína a través de rutas marítimas.

Los tres detenidos fueron identificados como Bernando “N”, alias “Mando”, Leobardo “N”, alias “Lioba” y Leopoldo “N”, alias “Negrito”, quienes contaban con órdenes de aprehensión por diferentes delitos y son señalados como generadores de violencia en el estado.

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Su captura se llevó a cabo derivado de información compartida por la Fiscalía de Michoacán, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y corporaciones de seguridad estatal.

Extorsión a productores de plátano y hasta tráfico de cocaína por mar: los crímenes de “Los Pichilinguillos”

Foto: Marina

La Fiscalía de Michoacán detalló que, de acuerdo con las investigaciones, el grupo de “Los Pichilinguillos”, operaba en la región costera del estado, donde se dedicaba a la extorsión de productores de plátano, cobro de piso y trasiego de cocaína a través de rutas marítimas.

Datos obtenidos por Infobae México refieren que “Lioba”, “Negrito” y “Nando” son hermanos y mantenían el control de rutas de narcotráfico de cocaína en la franja costera entre Faro de Bucerías y Huahua del municipio de Aquila, en Michoacán.

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Este sitio es identificado como un sitio logístico estratégico para el desembarco de droga procedente de Centro y Sudamérica al litoral del Pacífico mexicano.

A este grupo criminal se le atribuye la presunta coordinación del movimiento de droga desde esta franja de Aquila hacia Apatzingán para ser, posteriormente, redistribuida al centro del país y diversos puntos en Estados Unidos.

Dos estarían implicados en ataque de Aquila que dejó tres muertos y un herido

Foto: Fiscalía de Michoacán

Las autoridades detallaron que Bernardo “N” y Leopoldo Fabián “N” cuentan con mandamientos judiciales por homicidio calificado, derivados del ataque armado registrado el pasado 28 de mayo en el municipio de Aquila, donde fallecieron tres personas y una mujer resultó herida.

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La agresión ocurrió sobre la carretera costera, a la altura de la localidad de Colola, cuando las víctimas (entre ellas dos integrantes de la comunidad indígena nahua de Pomaro y dos docentes) fueron atacadas a balazos cuando viajaban a bordo de una camioneta.

En el ataque armado fallecieron Lucas “N”, Jerónimo “N” y Felipe de Jesús “N”, mientras que Adelaida “N” resultó herida.

Por su parte, Bernardo “N” cuenta con tres órdenes de aprehensión adicionales por secuestro agravado y desaparición forzada de personas, mientras que Leopoldo Fabián “N” tiene otras dos por los mismos delitos, que corresponden a investigaciones del año 2020.

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Foto: Fiscalía de Michoacán

Los tres detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México para ser puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para que determine su situación jurídica.

Capturan a “Mando 20″, líder de una célula del CJNG relacionado con el ataque con coche bomba en Coahuayana

Otro golpe asestado por elementos de seguridad federal se registró el pasado 23 de octubre, cuando se informó la captura en Tecomán, Colima, de David “N”, alias “Mando 20”, señalado como el presunto responsable de un ataque con coche bomba contra la Policía Comunitaria de Coahuayana, ocurrido el 6 de diciembre de 2025 y que dejó seis muertos y once heridos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que junto a “Mando 20” fueron detenidos otros dos presuntos integrantes de una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG): Sinuhe “N” y Cristian “N”.

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Según las líneas de investigación, David “N” habría encabezado una célula del CJNG con presencia en Tecomán y municipios cercanos, y habría sido el responsable directo del atentado contra la policía comunitaria.

Fueron detenidos David “N”, alias “Mando 20”, Sinuhe “N” y Cristian “N”, del CJNG quienes son señalados de estar detrás del atentado con un coche bomba afuera de las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán Foto: FGR

El operativo fue resultado de investigaciones coordinadas entre la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República. Durante los cateos se aseguraron armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, documentación y objetos con logos del CJNG.

El municipio de Coahuayana se encuentra en la frontera entre Colima y Michoacán y es disputado desde hace al menos cinco años por el CJNG y las células del grupo rival Cárteles Unidos, según explicó David Saucedo, experto en seguridad pública y crimen organizado, en entrevista con Infobae México.

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El experto dijo que el control de esa zona permite el acceso a la carretera federal 200, una vía que conecta los municipios de la costa michoacana y resulta clave para la expansión territorial del CJNG.

Además, Saucedo detalló que Coahuayana funciona como una “muralla” que Cárteles Unidos mantiene para frenar el avance del CJNG hacia la Sierra Madre del Sur.