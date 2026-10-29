México Deportes

Alana Flores confiesa que llegó a pensar en suicidarse: “Perdí el amor de mi vida”

La streamer describió al exfutbolista del América, Sebastián Cáceres como la persona que creyó que sería el amor de su vida y compartió otras dificultades que enfrentó durante este año

La creadora de contenido preocupó a sus seguidores luego de compartir su sentir tras la muerte de 'El Komanche'.
Guardar

La influencer y streamer mexicana Alana Flores atraviesa una etapa complicada en el ámbito personal y emocional. Durante una de sus transmisiones recientes, la creadora de contenido habló sobre las dificultades que ha enfrentado a lo largo de 2026 y reconoció que las experiencias de los últimos meses la llevaron a tener pensamientos suicidas.

La joven regiomontana, de 25 años, compartió parte de su situación mientras recordaba al influencer Komanche, quien falleció. En ese espacio, relató que las críticas recibidas en redes sociales, la pérdida de amistades, los problemas relacionados con su vivienda y el final de una relación sentimental se acumularon hasta convertir este periodo en uno de los más difíciles de su vida.

PUBLICIDAD

Alana Flores cuestionó la difamación tras el reporte sobre El Komanche (RS)
Alana Flores cuestionó la difamación tras el reporte sobre El Komanche (RS)
“Para mi 2026 fue una mierda. Perdí al que creí que era el amor de mi vida, perdí amistades, me negaron la Visa 4 veces, me rompieron cosas en mi casa, la casa que tenía ya no es mía. Me pasaron muchas cosas, el peor año que he tenido en mi vida fue este año, pero es el año que más me ha enseñado cosas”, confesó.

Sus palabras generaron preocupación entre sus seguidores, quienes comenzaron a compartir mensajes de apoyo para la creadora de contenido. La declaración también puso de nuevo sobre la mesa la presión que pueden experimentar las figuras públicas cuando enfrentan controversias personales y una oleada de comentarios negativos en internet.

La polémica que marcó su año

Vista de cerca de dos boxeadoras, Flor Vigna con trenzas y Alana Flores con cabello rojo vibrante, dándose la mano en un ring
Las boxeadoras Flor Vigna y Alana Flores se miran fijamente mientras se saludan en el ring durante el evento Supernova Génesis México. ((Netflix))

Uno de los episodios que colocó a Alana Flores bajo los reflectores ocurrió en abril, durante su participación en Supernova Génesis. La mexicana se enfrentó a la argentina Flor Vigna, en un combate que terminó con la victoria de esta última.

Después del encuentro, la preparación de Flores fue objeto de cuestionamientos y críticas en plataformas digitales. La conversación creció con comentarios y versiones difundidos por otras figuras públicas, entre ellas Bárbara de Regil y Samadhi Zendejas, lo que contribuyó a mantener la atención sobre la influencer.

PUBLICIDAD

El resultado deportivo se convirtió así en uno de los momentos más complicados para su imagen pública durante el año. Las reacciones en redes sociales intensificaron la discusión y, de acuerdo con lo que relató en su transmisión, el impacto emocional de los ataques fue mucho mayor de lo que muchos de sus seguidores podían imaginar.

Flores explicó que el rechazo y los mensajes que recibió llegaron a afectarla profundamente. Aunque no atribuyó todos sus problemas a un solo acontecimiento, sí describió un periodo en el que distintas dificultades personales se presentaron de manera consecutiva.

La ruptura sentimental y otras pérdidas

Imagen dividida con una mujer que usa gafas de sol dentro de un auto a la izquierda y el rostro de un hombre sonriente a la derecha
El distanciamiento digital entre Alana Flores y Sebastián Cáceres se hizo evidente tras recientes mensajes de la influencer. (REUTERS/Redes)

A la presión derivada de la polémica se sumó el final de su relación con Sebastián Cáceres, futbolista vinculado con el Club América. La influencer describió esa separación como la pérdida de alguien a quien consideraba el amor de su vida, una experiencia que formó parte de los golpes personales que recordó durante su transmisión.

En su testimonio también mencionó que perdió amistades, tuvo dificultades para obtener una visa y enfrentó problemas en su vivienda. La suma de esas situaciones, relató, hizo que 2026 se convirtiera en un periodo especialmente doloroso.

Alana Flores - Sebastián Cáceres
Archivo

Sin embargo, Alana también reconoció que las experiencias difíciles le dejaron aprendizajes. Esa reflexión acompañó su descripción del año como el peor que ha vivido, aunque también como uno que le ha enseñado importantes lecciones personales.

Seguidores expresan preocupación y apoyo

Tras conocerse sus declaraciones, numerosos seguidores manifestaron su preocupación y le enviaron mensajes de respaldo. La reacción reflejó el impacto que tuvieron sus palabras entre quienes siguen su carrera como creadora de contenido.

La experiencia de Flores también evidencia la importancia de tomar en serio las expresiones relacionadas con pensamientos suicidas, sin reducirlas a una polémica de redes sociales. La exposición pública puede amplificar las críticas, pero las dificultades emocionales requieren atención y apoyo más allá de la conversación digital.

Por ahora, la influencer compartió su experiencia desde una perspectiva personal y reconoció el peso de lo ocurrido durante los últimos meses. Su mensaje dejó ver una etapa marcada por pérdidas, conflictos y cambios, mientras sus seguidores esperan que pueda encontrar estabilidad y bienestar.

Temas Relacionados

Alana FloresSebastián CáceresClub AméricaKomanchemexico-deportesmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gatita se come las croquetas de la ofrenda del Día de Muertos y termina con las cejas y los bigotes quemados

La felina encontró comida en el altar dedicado a las mascotas fallecidas, pero terminó con parte del pelaje afectado después de acercarse demasiado a una vela encendida

Gatita se come las croquetas de la ofrenda del Día de Muertos y termina con las cejas y los bigotes quemados

Denise Dresser solicitará juicio político contra Guadalupe Taddei por escándalo de corrupción en el INE

Afirmó que la renuncia de la funcionaria no es una medida suficiente ante los señalamientos

Denise Dresser solicitará juicio político contra Guadalupe Taddei por escándalo de corrupción en el INE

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 29 de octubre: manifestantes bloquean la autopista México-Puebla

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 29 de octubre: manifestantes bloquean la autopista México-Puebla

“Es inhumano”: Rivers anuncia su retiro de redes tras la muerte de El Komanche y pide frenar las críticas

La streamer mexicana compartió un mensaje cargado de dolor, hizo un llamado a respetar a quienes atraviesan la pérdida y recordó que lo que se muestra en internet no refleja toda la realidad

“Es inhumano”: Rivers anuncia su retiro de redes tras la muerte de El Komanche y pide frenar las críticas

Estas son las fotos inéditas con las que políticos mexicanos recordaron a Cuauhtémoc Cárdenas tras su fallecimiento

Políticos de distintos partidos compartieron fotos personales y de archivo para despedir a Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD, tras su fallecimiento

Estas son las fotos inéditas con las que políticos mexicanos recordaron a Cuauhtémoc Cárdenas tras su fallecimiento
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae ‘El Señor de la A’, presunto jefe de La Línea acusado de traficar droga y migrantes hacia EEUU

Cae ‘El Señor de la A’, presunto jefe de La Línea acusado de traficar droga y migrantes hacia EEUU

Arrestan en Michoacán a tres líderes de “Los Pichilinguillos”, grupo dedicado al tráfico de cocaína por rutas marítimas y extorsión

Los Lorenzana, el clan narco de Guatemala que construyó una alianza de décadas con el Cártel de Sinaloa

Megaoperativo contra el narco en CDMX: arrestan a dos mujeres y tres hombres con meta, coca y marihuana en tres alcaldías

Cae “El Bocho” en Mexicali: es señalado como operador de drogas del Cártel de Sinaloa, detenido con fentanilo y un arma

ENTRETENIMIENTO

Famoso actor de ‘Cómo dice el dicho’ perdió un trabajo por falta de seguidores en redes sociales: “No soy influencer”

Famoso actor de ‘Cómo dice el dicho’ perdió un trabajo por falta de seguidores en redes sociales: “No soy influencer”

“Es inhumano”: Rivers anuncia su retiro de redes tras la muerte de El Komanche y pide frenar las críticas

“Lo veo muy expuesto”: José Manuel Figueroa expresa su preocupación por el nieto de Maribel Guardia en medio del conflicto con Imelda Tuñón

Leire Martínez reacciona a quejas de mexicanos contra La de Oreja de Van Gogh tras haberla sacado de la banda

Yuridia estaría en la mira de Edén Muñoz para una noche musical junto a Julión Álvarez y Alfredo Olivas

DEPORTES

Federico Viñas muestra agradecimiento y asegura que no festejará si le hace gol al América: “Soy muy respetuoso”

Federico Viñas muestra agradecimiento y asegura que no festejará si le hace gol al América: “Soy muy respetuoso”

Checo Pérez se presenta en el paddock para su primer Gran Premio de México con Cadillac

Canelo vs Mbilli: cómo, dónde y a qué hora ver gratis la ceremonia del pesaje en vivo

Kimi Antonelli y Valtteri Bottas preocupan en el GP de México 2026 de la F1: ambos se ausentan por problemas de salud

La vez que Kimi Antonelli le pidió un autógrafo a Checo Pérez y ahora puede ser campeón del mundo de F1 en el GP México 2026