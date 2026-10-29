Alana Flores confiesa que llegó a pensar en suicidarse: “Perdí el amor de mi vida”

La creadora de contenido preocupó a sus seguidores luego de compartir su sentir tras la muerte de 'El Komanche'.

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La influencer y streamer mexicana Alana Flores atraviesa una etapa complicada en el ámbito personal y emocional. Durante una de sus transmisiones recientes, la creadora de contenido habló sobre las dificultades que ha enfrentado a lo largo de 2026 y reconoció que las experiencias de los últimos meses la llevaron a tener pensamientos suicidas.

La joven regiomontana, de 25 años, compartió parte de su situación mientras recordaba al influencer Komanche, quien falleció. En ese espacio, relató que las críticas recibidas en redes sociales, la pérdida de amistades, los problemas relacionados con su vivienda y el final de una relación sentimental se acumularon hasta convertir este periodo en uno de los más difíciles de su vida.

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Alana Flores cuestionó la difamación tras el reporte sobre El Komanche (RS)

“Para mi 2026 fue una mierda. Perdí al que creí que era el amor de mi vida, perdí amistades, me negaron la Visa 4 veces, me rompieron cosas en mi casa, la casa que tenía ya no es mía. Me pasaron muchas cosas, el peor año que he tenido en mi vida fue este año, pero es el año que más me ha enseñado cosas”, confesó.

Sus palabras generaron preocupación entre sus seguidores, quienes comenzaron a compartir mensajes de apoyo para la creadora de contenido. La declaración también puso de nuevo sobre la mesa la presión que pueden experimentar las figuras públicas cuando enfrentan controversias personales y una oleada de comentarios negativos en internet.

La polémica que marcó su año

Las boxeadoras Flor Vigna y Alana Flores se miran fijamente mientras se saludan en el ring durante el evento Supernova Génesis México. ((Netflix))

Uno de los episodios que colocó a Alana Flores bajo los reflectores ocurrió en abril, durante su participación en Supernova Génesis. La mexicana se enfrentó a la argentina Flor Vigna, en un combate que terminó con la victoria de esta última.

Después del encuentro, la preparación de Flores fue objeto de cuestionamientos y críticas en plataformas digitales. La conversación creció con comentarios y versiones difundidos por otras figuras públicas, entre ellas Bárbara de Regil y Samadhi Zendejas, lo que contribuyó a mantener la atención sobre la influencer.

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El resultado deportivo se convirtió así en uno de los momentos más complicados para su imagen pública durante el año. Las reacciones en redes sociales intensificaron la discusión y, de acuerdo con lo que relató en su transmisión, el impacto emocional de los ataques fue mucho mayor de lo que muchos de sus seguidores podían imaginar.

Flores explicó que el rechazo y los mensajes que recibió llegaron a afectarla profundamente. Aunque no atribuyó todos sus problemas a un solo acontecimiento, sí describió un periodo en el que distintas dificultades personales se presentaron de manera consecutiva.

La ruptura sentimental y otras pérdidas

El distanciamiento digital entre Alana Flores y Sebastián Cáceres se hizo evidente tras recientes mensajes de la influencer. (REUTERS/Redes)

A la presión derivada de la polémica se sumó el final de su relación con Sebastián Cáceres, futbolista vinculado con el Club América. La influencer describió esa separación como la pérdida de alguien a quien consideraba el amor de su vida, una experiencia que formó parte de los golpes personales que recordó durante su transmisión.

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En su testimonio también mencionó que perdió amistades, tuvo dificultades para obtener una visa y enfrentó problemas en su vivienda. La suma de esas situaciones, relató, hizo que 2026 se convirtiera en un periodo especialmente doloroso.

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Sin embargo, Alana también reconoció que las experiencias difíciles le dejaron aprendizajes. Esa reflexión acompañó su descripción del año como el peor que ha vivido, aunque también como uno que le ha enseñado importantes lecciones personales.

Seguidores expresan preocupación y apoyo

Tras conocerse sus declaraciones, numerosos seguidores manifestaron su preocupación y le enviaron mensajes de respaldo. La reacción reflejó el impacto que tuvieron sus palabras entre quienes siguen su carrera como creadora de contenido.

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La experiencia de Flores también evidencia la importancia de tomar en serio las expresiones relacionadas con pensamientos suicidas, sin reducirlas a una polémica de redes sociales. La exposición pública puede amplificar las críticas, pero las dificultades emocionales requieren atención y apoyo más allá de la conversación digital.

Por ahora, la influencer compartió su experiencia desde una perspectiva personal y reconoció el peso de lo ocurrido durante los últimos meses. Su mensaje dejó ver una etapa marcada por pérdidas, conflictos y cambios, mientras sus seguidores esperan que pueda encontrar estabilidad y bienestar.