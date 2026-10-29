México

Hombre provoca asco entre pasajeros del Metro CDMX tras vomitarse en pleno vagón | Video

El video del episodio se viralizó por las escenas de usuarios que intentaban salir del vagón y por la intervención de los agentes de seguridad

Un video muestra cómo los usuarios salen del convoy tras el incidente, mientras una joven con blusa blanca aparece visiblemente afectada por los residuos.

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Un trayecto cotidiano en el Metro de la Ciudad de México terminó en una escena desagradable para varios pasajeros, luego de que un hombre que aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia vomitara dentro de un vagón en circulación y salpicara a las personas que viajaban cerca de él.

El incidente quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales, donde se observa la reacción de los usuarios al descubrir lo ocurrido. La situación provocó molestias entre quienes compartían el espacio con el individuo, pues algunos terminaron con residuos en la ropa y tuvieron que abandonar el convoy para evitar permanecer en el lugar.

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Pasajeros abandonan el vagón tras el incidente

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

En las imágenes difundidas, las puertas del tren se abren y varios pasajeros salen apresuradamente, mientras otros revisan las manchas que quedaron en sus prendas. Entre las personas afectadas se observa a una joven que lleva una blusa blanca y cuya ropa quedó visiblemente cubierta de vómito.

En tanto, el hombre señalado como responsable aparece sujetándose la boca, aparentemente mientras todavía tenía residuos del vómito. Su estado generó preocupación y rechazo entre los usuarios, quienes tuvieron que enfrentar las consecuencias del episodio dentro de un espacio cerrado y con numerosos pasajeros.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La grabación muestra el desconcierto que se produjo al interior del vagón, donde las personas intentaban alejarse de la zona afectada. La situación también evidenció las dificultades que pueden presentarse cuando ocurre una emergencia sanitaria o un comportamiento que altera el viaje de los demás usuarios.

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Hasta el momento, la información disponible no permite establecer con certeza si el individuo se encontraba intoxicado por alcohol, alguna otra sustancia o si su malestar tuvo otro origen. Por ello, su condición debe considerarse una presunción y no un diagnóstico confirmado.

Un incidente que afectó a varios usuarios

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El Metro de la Ciudad de México es uno de los principales medios de movilidad de la capital y su zona metropolitana. Debido al volumen de personas que lo utilizan, cualquier incidente dentro de un tren puede afectar a varios pasajeros al mismo tiempo, especialmente durante los periodos de mayor afluencia.

En este caso, el episodio no solamente provocó incomodidad por el olor y los residuos, sino que también obligó a algunos usuarios a abandonar el vagón con la ropa manchada. La situación convirtió un recorrido habitual en una experiencia desagradable para quienes quedaron cerca del hombre.

Mientras el video continúa generando conversación en redes sociales, el caso pone de relieve la importancia de atender oportunamente los incidentes dentro de las instalaciones del transporte público y de evitar presentar como confirmadas circunstancias que todavía no han sido esclarecidas.

La intervención de los elementos de seguridad y las tareas de limpieza permitieron atender las consecuencias inmediatas del episodio, mientras las imágenes mantienen la atención de los internautas por la reacción de los pasajeros ante lo ocurrido.

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