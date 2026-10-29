Canelo vs Mbilli: cómo, dónde y a qué hora ver gratis la ceremonia del pesaje en vivo

Canelo Álvarez ya se encuentra en Riad, Arabia Saudita, para pelear contra Christian Mbilli por el título mundial supermediano del CMB (X@Canelo)

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Canelo Álvarez ya se encuentra en Riad, Arabia Saudita, para pelear contra Christian Mbilli por el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y a continuación te brindamos todos los detalles sobre la ceremonia de pesaje, fecha, sede, horario y transmisión.

El mexicano volverá al ring tras la cirugía de codo que lo mantuvo inactivo desde mayo y después de perder el campeonato indiscutido de la división frente a Terence Crawford. La cartelera México vs El Mundo, encabezada por Álvarez, incluirá además a otros púgiles mexicanos como Jaime Munguía, Rafael “Divino” Espinoza y David Picasso.

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Canelo Álvarez ya se encuentra en Riad, Arabia Saudita, para pelear contra Christian Mbilli por el título mundial supermediano del CMB (X@Canelo)

Cómo y a qué hora es la ceremonia de pesaje entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli

La ceremonia de pesaje entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli se llevará a cabo el próximo viernes 30 de octubre a las 12:00 horas (tiempo del centro de México) y la transmisión gratuita será por Azteca 7 y todas sus plataformas digitales.

Ceremonia de pesaje Canelo vs Mbilli.

Día: viernes 30 de octubre de 2026.

Hora: 12:00 horas (tiempo del centro de México).

Transmisión: Azteca 7 y todas sus plataformas digitales.

Cartelera mexicana

Los protagonistas de México vs El Mundo ya se encuentran en tierras árabes y el día de ayer estuvieron atendiendo a los medios de comunicación. Rafael “Divino” Espinoza que expondrá su título pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante Lorenzo Parra estuvo cantando con el público amenizando antes de su combate.

Por su parte, Jaime Munguía que pondrá en juego el cinturón supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante Nikita Zon y David Picasso que también es parte del equipo de Canelo Álvarez, estuvieron atendiendo a los medios de comunicación también.

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Cartelera completa

Canelo Álvare z vs Christian Mbilli | por el campeonato supermediano del CMB

Jaime Munguía vs Nikita Zon | por el campeonato supermediano de la AMB

Rafael Espinoza vs Lorenzo Parra | por el campeonatop pluma de la OMB

Lindolfo Delgado vs Arthur Biyarslanov | por el título vacante superligero de la FIB

David Picasso vs Carl Jammes Martin | supergallo

Raymundo Rojas vs Reito Tsutsumi | peso pluma

Carlos Emilio Rojo vs Flavius Biea | peso mediano

Héctor Aguirre vs Brayan León | peso supermediano

Erick Villegas vs Sultan Almohammed | peso superpluma

Marcos Vázquez vs Bek Nurmaganbet | peso supermediano

El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez desciende de un vehículo y es recibido con flores a su llegada a un recinto. El mexicano ya se encuentra en Riad previo a su pelea contra Christian Mbilli (X/ @Turki_alalshikh)

¿Cómo llegan a la pelea?

Saúl Álvarez modificó su preparación habitual para esta pelea. En vez de realizar su campamento en San Diego, instaló su base en Gandía, España, dentro de las instalaciones de Oleksandr Usyk. El objetivo fue ajustar desde semanas antes sus horarios de descanso y entrenamiento al huso horario de Arabia Saudita.

Canelo arribó a Riad el pasado 25 de octubre para completar la última etapa de su trabajo. El mexicano recibió una bienvenida con música de Jalisco, bailes folclóricos, flores blancas y aficionados con banderas nacionales antes de participar en las actividades promocionales de la función.

El boxeador mexicano llegó a Riad para enfrentar a Christian Mbilli por el título CMB (Imagen Ilustrativa Infobae)

Canelo Álvarez aseguró que está listo para enfrentarse a Mbilli (IG/ @canelo)

Por su parte, Mbilli llega invicto, con 29 triunfos, y representa un reto por su presión constante y ritmo de golpeo. El peleador nacido en Camerún, formado en Francia y con campamento en Montreal, Canadá, busca desgastar a sus rivales sin retroceder, una fórmula que Canelo deberá descifrar desde los primeros asaltos.

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Canelo Álvarez regresa a la actividad boxística esta semana y lo hará para pelear por un título mundial tras haber sido despojado del campeonato indiscutido de las 168 libras (Jesús Avilés | Infobae México)

La pelea será la segunda de Álvarez en Arabia Saudita como parte de su acuerdo de cuatro combates con Turki Al-Sheikh. Para el mexicano, el duelo en la ANB Arena representa una oportunidad de volver a la ruta de los campeonatos mundiales tras un 2025 marcado por la derrota ante Crawford y las dudas sobre su rendimiento.