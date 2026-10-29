México Deportes

Canelo vs Mbilli: cómo, dónde y a qué hora ver gratis la ceremonia del pesaje en vivo

El mexicano volverá al ring tras la cirugía de codo que lo mantuvo inactivo desde mayo y después de perder el campeonato indiscutido de la división

Canelo Álvarez ya se encuentra en Riad, Arabia Saudita, para pelear contra Christian Mbilli por el título mundial supermediano del CMB (X@Canelo)
Canelo Álvarez ya se encuentra en Riad, Arabia Saudita, para pelear contra Christian Mbilli por el título mundial supermediano del CMB (X@Canelo)
Guardar

Canelo Álvarez ya se encuentra en Riad, Arabia Saudita, para pelear contra Christian Mbilli por el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y a continuación te brindamos todos los detalles sobre la ceremonia de pesaje, fecha, sede, horario y transmisión.

El mexicano volverá al ring tras la cirugía de codo que lo mantuvo inactivo desde mayo y después de perder el campeonato indiscutido de la división frente a Terence Crawford. La cartelera México vs El Mundo, encabezada por Álvarez, incluirá además a otros púgiles mexicanos como Jaime Munguía, Rafael “Divino” Espinoza y David Picasso.

PUBLICIDAD

Canelo Álvarez ya se encuentra en Riad, Arabia Saudita, para pelear contra Christian Mbilli por el título mundial supermediano del CMB (X@Canelo)
Canelo Álvarez ya se encuentra en Riad, Arabia Saudita, para pelear contra Christian Mbilli por el título mundial supermediano del CMB (X@Canelo)

Cómo y a qué hora es la ceremonia de pesaje entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli

La ceremonia de pesaje entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli se llevará a cabo el próximo viernes 30 de octubre a las 12:00 horas (tiempo del centro de México) y la transmisión gratuita será por Azteca 7 y todas sus plataformas digitales.

  • Ceremonia de pesaje Canelo vs Mbilli.
  • Día: viernes 30 de octubre de 2026.
  • Hora: 12:00 horas (tiempo del centro de México).
  • Transmisión: Azteca 7 y todas sus plataformas digitales.

Cartelera mexicana

Los protagonistas de México vs El Mundo ya se encuentran en tierras árabes y el día de ayer estuvieron atendiendo a los medios de comunicación. Rafael “Divino” Espinoza que expondrá su título pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante Lorenzo Parra estuvo cantando con el público amenizando antes de su combate.

Por su parte, Jaime Munguía que pondrá en juego el cinturón supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante Nikita Zon y David Picasso que también es parte del equipo de Canelo Álvarez, estuvieron atendiendo a los medios de comunicación también.

PUBLICIDAD

Cartelera completa

  • Canelo Álvarez vs Christian Mbilli | por el campeonato supermediano del CMB
  • Jaime Munguía vs Nikita Zon | por el campeonato supermediano de la AMB
  • Rafael Espinoza vs Lorenzo Parra | por el campeonatop pluma de la OMB
  • Lindolfo Delgado vs Arthur Biyarslanov | por el título vacante superligero de la FIB
  • David Picasso vs Carl Jammes Martin | supergallo
  • Raymundo Rojas vs Reito Tsutsumi | peso pluma
  • Carlos Emilio Rojo vs Flavius Biea | peso mediano
  • Héctor Aguirre vs Brayan León | peso supermediano
  • Erick Villegas vs Sultan Almohammed | peso superpluma
  • Marcos Vázquez vs Bek Nurmaganbet | peso supermediano

El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez desciende de un vehículo y es recibido con flores a su llegada a un recinto. El mexicano ya se encuentra en Riad previo a su pelea contra Christian Mbilli (X/ @Turki_alalshikh)

¿Cómo llegan a la pelea?

Saúl Álvarez modificó su preparación habitual para esta pelea. En vez de realizar su campamento en San Diego, instaló su base en Gandía, España, dentro de las instalaciones de Oleksandr Usyk. El objetivo fue ajustar desde semanas antes sus horarios de descanso y entrenamiento al huso horario de Arabia Saudita.

Canelo arribó a Riad el pasado 25 de octubre para completar la última etapa de su trabajo. El mexicano recibió una bienvenida con música de Jalisco, bailes folclóricos, flores blancas y aficionados con banderas nacionales antes de participar en las actividades promocionales de la función.

Saúl Canelo Álvarez en camiseta blanca junto a varios músicos de mariachi con trajes negros e instrumentos musicales frente a un panel.
El boxeador mexicano llegó a Riad para enfrentar a Christian Mbilli por el título CMB (Imagen Ilustrativa Infobae)
Canelo Álvarez aseguró que está listo para enfrentarse a Mbilli (IG/ @canelo)
Canelo Álvarez aseguró que está listo para enfrentarse a Mbilli (IG/ @canelo)

Por su parte, Mbilli llega invicto, con 29 triunfos, y representa un reto por su presión constante y ritmo de golpeo. El peleador nacido en Camerún, formado en Francia y con campamento en Montreal, Canadá, busca desgastar a sus rivales sin retroceder, una fórmula que Canelo deberá descifrar desde los primeros asaltos.

Canelo Álvarez regresa a la actividad boxística esta semana y lo hará para pelear por un título mundial tras haber sido despojado del campeonato indiscutido de las 168 libras (Jesús Avilés | Infobae México)
Canelo Álvarez regresa a la actividad boxística esta semana y lo hará para pelear por un título mundial tras haber sido despojado del campeonato indiscutido de las 168 libras (Jesús Avilés | Infobae México)

La pelea será la segunda de Álvarez en Arabia Saudita como parte de su acuerdo de cuatro combates con Turki Al-Sheikh. Para el mexicano, el duelo en la ANB Arena representa una oportunidad de volver a la ruta de los campeonatos mundiales tras un 2025 marcado por la derrota ante Crawford y las dudas sobre su rendimiento.

Temas Relacionados

Canelo ÁlvarezSaúl ÁlvarezChristian MbilliCeremonia de pesajeBoxeomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cae “El Bocho” en Mexicali: es señalado como operador de drogas del Cártel de Sinaloa, detenido con fentanilo y un arma

La Fuerza Estatal lo ubica en la logística de distribución de narcóticos entre Baja California y Sonora; durante su captura le aseguraron 162 gramos de fentanilo y una pistola calibre .40

Cae “El Bocho” en Mexicali: es señalado como operador de drogas del Cártel de Sinaloa, detenido con fentanilo y un arma

Encuentran nueva pastilla con veneno cerca del Parque España: operativos no dan resultados

Van cuatro canes muertos y las autoridades ya investigan a posibles involucrados

Encuentran nueva pastilla con veneno cerca del Parque España: operativos no dan resultados

No solo en CDMX: en Guadalajara también denuncian muerte de gatos por presunto envenenamiento

El caso se suma a la reciente problemática de perros muertos presuntamente por la misma razón en el Parque España en CDMX

No solo en CDMX: en Guadalajara también denuncian muerte de gatos por presunto envenenamiento

Clienta exhibe extraña carne en una torta al pastor de Xalapa y desata polémica contra conocida taquería: amenaza con acciones legales

El establecimiento defendió sus estándares de calidad y recordó que cuenta con 45 años de trayectoria; además, aseguró que prepara medidas contra las afirmaciones que considera infundadas

Clienta exhibe extraña carne en una torta al pastor de Xalapa y desata polémica contra conocida taquería: amenaza con acciones legales

Bloquean carreteras con transportes de carga en Matamoros y Río Bravo, Tamaulipas

Reportes indican que también se colocaron ponchallantas en diversos puntos para evitar la circulación

Bloquean carreteras con transportes de carga en Matamoros y Río Bravo, Tamaulipas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Bocho” en Mexicali: es señalado como operador de drogas del Cártel de Sinaloa, detenido con fentanilo y un arma

Cae “El Bocho” en Mexicali: es señalado como operador de drogas del Cártel de Sinaloa, detenido con fentanilo y un arma

Bloquean carreteras con transportes de carga en Matamoros y Río Bravo, Tamaulipas

¿Quién era “El Profe”? El presunto hombre de confianza de “Chuy Peñuelas” que murió en Sinaloa

Gobierno informará sobre avances del Plan Michoacán a un año del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Asesinan a elemento de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal en Sonora durante ataque armado a las instalaciones

ENTRETENIMIENTO

Leire Martínez reacciona a quejas de mexicanos contra La de Oreja de Van Gogh tras haberla sacado de la banda

Leire Martínez reacciona a quejas de mexicanos contra La de Oreja de Van Gogh tras haberla sacado de la banda

Yuridia estaría en la mira de Edén Muñoz para una noche musical junto a Julión Álvarez y Alfredo Olivas

Damián Alcázar acusa hipocresía tras la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas: “Ahora resulta que lo admiraban”

Los disfraces que marcarán tendencia este Halloween 2026 en México

Mara Escalante de “María de Todos los Ángeles” tendrá presentación en Tlalpan por el Día de Muertos: dónde y a qué hora será

DEPORTES

La vez que Kimi Antonelli le pidió un autógrafo a Checo Pérez y ahora puede ser campeón del mundo de F1 en el GP México 2026

La vez que Kimi Antonelli le pidió un autógrafo a Checo Pérez y ahora puede ser campeón del mundo de F1 en el GP México 2026

Gran Premio de México conmemora a los pilotos difuntos en su altar del Día de Muertos

México queda eliminado del Mundial Femenil Sub-17 al perder 2-1 ante Nigeria

JoJo Romero y Joey Ortiz se suman a la lista de mexicanos ganadores de la Serie Mundial tras la victoria de los Milwaukee Brewers

SEP anuncia boletos gratis para el Gran Premio de México 2026: así puedes ganar uno de los 45 pases dobles a la F1