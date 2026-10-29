Los Lorenzana, el clan narco de Guatemala que construyó una alianza de décadas con el Cártel de Sinaloa

Un árbol alegórico expone la red operativa y logística atribuida a Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza en zonas rurales y marítimas de Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una ostentosa fiesta de 15 años en Zacapa volvió a poner bajo el reflector a una de las familias más poderosas del narcotráfico en Guatemala: Los Lorenzana, un clan que durante décadas convirtió el oriente del país en su bastión y que, de acuerdo con autoridades estadounidenses, estableció vínculos con organizaciones criminales mexicanas, entre ellas el Cártel de Sinaloa.

La celebración de los 15 años de Adriana Cifuentes, hija del narcotraficante confeso Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, conocido como “El Gordo”, parecía inicialmente una fiesta de lujo.

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Carruajes, fuegos artificiales, flores importadas de Ecuador, un vestido confeccionado por un diseñador mexicano, restaurantes de comida rápida y presentaciones musicales formaron parte de una recepción realizada en un hotel de Chiquimula.

Sin embargo, la ostentación de la celebración terminó abriendo una investigación periodística sobre las relaciones familiares que rodean a la alcaldesa de Zacapa, Karen Xiomara Ovalle Madrid.

Ovalle está casada con Cifuentes Sagastume, quien cumplió una condena en Estados Unidos después de declararse culpable de participar en operaciones de tráfico de cocaína.

Pero el vínculo con el narcotráfico no termina ahí.

La quinceañera Adriana Cifuentes junto a sus padres Sergio Cifuentes Sagastume, narcotraficante confeso y su esposa Xiomara Ovalle, alcaldesa de Zacapa en Guatemala. (Captura de video)

La hermana de la alcaldesa, Ana Rosa Ovalle Madrid, está casada con Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, alias “Haroldito”, “El Chuqui” o “Ferragamo”, uno de los integrantes de la nueva generación de Los Lorenzana y por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares.

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El parentesco coloca en el mismo entramado familiar a una alcaldesa, un narcotraficante confeso y un hombre señalado por autoridades estadounidenses como dirigente de uno de los principales clanes criminales de Guatemala.

Los Lorenzana: una dinastía criminal asentada en Zacapa

Los Lorenzana son considerados una de las organizaciones de narcotráfico de mayor trayectoria en Guatemala.

Su principal zona de influencia histórica se encuentra en el departamento de Zacapa, particularmente en comunidades cercanas a la frontera con Honduras.

Desde esa región, el clan construyó durante décadas una estructura dedicada al tráfico de cocaína y estableció conexiones con redes criminales de otros países.

La ubicación geográfica de Zacapa resultó estratégica.

Un certificado emitido por el Registro Nacional de las Personas de Guatemala acredita el matrimonio entre Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza y Ana Rosa Ovalle Madrid. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cargamentos provenientes de Sudamérica podían ingresar a Centroamérica y posteriormente avanzar hacia Guatemala antes de continuar su recorrido hacia México y, eventualmente, Estados Unidos.

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De acuerdo con acusaciones estadounidenses, desde la década de 1990 Los Lorenzana recibían cargamentos de cocaína procedentes de Colombia, que eran trasladados a través de El Salvador y Guatemala antes de ser enviados hacia territorio mexicano.

El destino final de parte de esos cargamentos, según las investigaciones estadounidenses, eran organizaciones vinculadas con el Cártel de Sinaloa.

La relación entre Los Lorenzana y organizaciones mexicanas no sería reciente.

Las autoridades estadounidenses sostienen que el vínculo se remonta al menos dos décadas y que la familia mantuvo conexiones con diferentes redes del narcotráfico mexicano.

Del contrabando al tráfico internacional de cocaína

El clan Lorenzana tuvo sus orígenes en actividades de contrabando, pero con el paso del tiempo se convirtió en una organización dedicada al tráfico internacional de drogas.

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El clan Lorenzana: tres generaciones de narcotráfico Del "Patriarca" a "Haroldito", y el vínculo con la alcaldesa de Zacapa 1ª Gen. "El Patriarca" 2ª Gen. Hijos 3ª Gen. "Haroldito" Familia Ovalle

El liderazgo histórico recayó en Waldemar Lorenzana Lima, conocido como “El Patriarca”.

Lorenzana Lima asumió el control de la estructura familiar durante la década de 1990 y consolidó su poder en Zacapa.

Según investigaciones estadounidenses, el grupo estableció contactos con organizaciones colombianas y mexicanas para mover cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos.

Uno de los vínculos atribuidos al “Patriarca” fue el que mantuvo con Phanor Arizabaleta Arzayús, integrante del antiguo Cártel de Cali.

También fue señalado por tener contacto con Ismael “El Mayo” Zambada García, uno de los principales líderes históricos del Cártel de Sinaloa.

La acusación formal contra la organización en Estados Unidos se remonta a 2003, cuando fiscales federales señalaron a integrantes del clan por conspiración para distribuir cocaína.

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Dos certificados de nacimiento del Registro Nacional de las Personas de Guatemala detallan los datos de inscripción de Ana Rosa Ovalle Madrid y Karen Xiomara Ovalle Madrid. Ambas son hijas de Zonia Elizabeth Madrid Chacón y Vicente Ovalle Chacón, también conocido como “El Patrón”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estructura criminal, sin embargo, no dependía únicamente del tráfico de drogas.

Los Lorenzana también fueron señalados por construir una red de influencia local que les permitía mantener control territorial y protección.

La caída del “Patriarca” y las extradiciones

La estructura comenzó a debilitarse después de que las autoridades guatemaltecas y estadounidenses intensificaran las investigaciones contra sus principales integrantes.

En 2011, Waldemar Lorenzana Lima fue capturado mientras transitaba por un camino rural de El Jícaro, en el departamento de El Progreso.

Posteriormente fue extraditado a Estados Unidos.

El “Patriarca” se declaró culpable de cargos relacionados con narcotráfico y recibió una sentencia.

Zacapa se convirtió durante décadas en el centro de operaciones de Los Lorenzana y en un punto estratégico para el traslado de cocaína hacia México. (Homeland Security)

La caída del líder histórico fue seguida por la captura de varios de sus hijos.

Waldemar Lorenzana hijo y Eliu Lorenzana fueron detenidos y posteriormente enviados a Estados Unidos, donde enfrentaron procesos por narcotráfico y recibieron condenas.

Otro de los hijos, Haroldo Jeremías Lorenzana Cordón, alias “Chuchi” o “Chichi”, fue capturado en Guatemala en 2019 después de permanecer buscado durante años.

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Posteriormente fue extraditado a Estados Unidos.

Con los principales integrantes de la primera generación encarcelados o extraditados, el control del clan comenzó a pasar a la siguiente generación.

Y ahí aparece el nombre de Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, “Haroldito”.

Estados Unidos ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por la captura de Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, cuñado de la alcaldesa de Zacapa. (Programa de Recompensas Antinarcóticos)

“Haroldito”, el heredero por el que EEUU ofrece 5 millones de dólares

Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza es nieto de Waldemar Lorenzana Lima.

Además, es hijo de Haroldo Jeremías Lorenzana Cordón, quien fue identificado por las autoridades como integrante de la estructura familiar.

Según la DEA, Lorenzana Terraza enfrenta acusaciones en el Distrito de Columbia por delitos relacionados con narcotráfico internacional, incluida una acusación por operar una Empresa Criminal Continua.

La primera acusación en su contra data de junio de 2017, mientras que los señalamientos fueron ampliados posteriormente.

Las autoridades estadounidenses consideran que “Haroldito” asumió el liderazgo de la organización después del asesinato de Hans Broiner Lemus Lorenzana, conocido como “El Broy”, ocurrido en 2022.

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Lemus Lorenzana era también nieto de “El Patriarca” y había sido señalado como una figura que dirigía el negocio familiar.

El cartel de Los Lorenzana, fundado por Waldemar Lorenzana, "El Patriarca", coordinó el trasiego de cocaína procedente de Colombia para su entrega al Cártel de Sinaloa en México. (PNC de Guatemala)

Tras su muerte, las autoridades estadounidenses comenzaron a identificar a “Haroldito” como uno de los principales responsables de la continuidad del clan.

En marzo de 2025, el gobierno de Estados Unidos elevó a 5 millones de dólares la recompensa por información que permita localizarlo y llevarlo ante la justicia.

La cifra muestra la importancia que Washington atribuye a su presunto papel dentro de la organización.

Según las acusaciones estadounidenses, Los Lorenzana continúan utilizando Guatemala como territorio de tránsito para cargamentos de cocaína destinados a México.

El vínculo con el Cártel de Sinaloa

La conexión con México es uno de los elementos centrales de la historia de Los Lorenzana.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el clan mantiene “vínculos establecidos” con organizaciones narcotraficantes mexicanas, entre ellas el Cártel de Sinaloa.

Los Lorenzana tienen vínculos con el Cártel de Sinaloa. (Departamento de Estado de Estados Unidos vía AP, archivo)

La relación se habría construido a partir de una función estratégica: Los Lorenzana controlaban una parte de las rutas que atravesaban Guatemala, mientras las organizaciones mexicanas podían encargarse de recibir y movilizar los cargamentos hacia el norte.

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Las acusaciones estadounidenses señalan que la cocaína proveniente de Colombia ingresaba a Centroamérica y posteriormente era transportada hacia Guatemala.

Desde ahí, parte de los cargamentos seguía su camino hacia México.

Esta conexión permitió que Los Lorenzana funcionaran durante años como un eslabón centroamericano de las redes internacionales de tráfico de cocaína.

La relación con México, además, no se limitó a una sola generación.

Los señalamientos estadounidenses sostienen que el vínculo entre el clan guatemalteco y organizaciones mexicanas se ha mantenido durante décadas.

El Ejército de Guatemala atribuyó los enfrentamientos armados en Huité a disputas territoriales entre organizaciones del crimen organizado. (Facebook)

Huité, el bastión que volvió a quedar bajo el reflector

La influencia de Los Lorenzana también quedó expuesta nuevamente después de los hechos ocurridos el 27 de septiembre de 2026 en Huité, Zacapa.

En esa jornada se registró un enfrentamiento armado en el que murieron ocho personas.

El hecho provocó una fuerte controversia debido a la participación de elementos del Ejército de Guatemala.

Inicialmente circularon versiones que apuntaban a que el operativo militar habría intentado localizar y capturar a “Haroldito” en una zona considerada como uno de sus bastiones.

Sin embargo, posteriormente surgieron elementos que contradijeron esa versión.

El Ejército guatemalteco sostuvo que se había tratado de una disputa territorial entre organizaciones criminales transnacionales.

Haroldo Jeremías Lorenzana Cordón, alias "Chuchi", es papá de "Haroldito", cuñado de la alcaldesa de Zacapa, Xiomara Ovalle. (PNC de Guatemala)

Hasta ahora, el Ministerio Público mantiene bajo reserva las investigaciones sobre lo ocurrido.

La participación militar, no obstante, fue reconocida por el gobierno guatemalteco y generó cuestionamientos debido a que el operativo se realizó sin participación de la Policía Nacional Civil.

La controversia volvió a colocar a Huité y Zacapa en el centro de la discusión sobre la presencia de organizaciones criminales en Guatemala.

La fiesta de Zacapa y el entramado familiar

En medio de este escenario apareció nuevamente la familia Ovalle.

La alcaldesa de Zacapa, Karen Xiomara Ovalle Madrid, es esposa de Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, quien admitió ante autoridades estadounidenses haber participado en operaciones de tráfico de cocaína.

Cifuentes Sagastume fue arrestado en Guatemala en 2017 y posteriormente extraditado a Estados Unidos.

Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, narcotraficante confeso, junto con la alcaldesa de Zacapa, Xiomara Ovalle. (Redes Sociales)

Ante un tribunal federal de California, reconoció su participación en el envío de cargamentos marítimos de cocaína hacia México y Estados Unidos.

Entre los casos mencionados estuvo un cargamento de 866.2 kilos de cocaína, interceptado en una lancha rápida en el océano Pacífico.

Después de cumplir una condena de 72 meses, regresó a Guatemala en 2024.

Dos años después, la fiesta de su hija volvió a colocar su nombre bajo el escrutinio público.

Pero la conexión familiar con el narcotráfico alcanzó también a Los Lorenzana.

La hermana de la alcaldesa, Ana Rosa Ovalle Madrid, contrajo matrimonio con Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza en agosto de 2010, según el registro correspondiente.

De esta manera, el vínculo familiar conecta a la familia de la alcaldesa con uno de los clanes históricos del narcotráfico guatemalteco.

Los padres de las hermanas Ovalle, Zonia Elizabeth Madrid Chacón y Vicente Ovalle Chacón, también han sido mencionados en reportes periodísticos que los vinculan con actividades criminales y narcotráfico.

No obstante, no existe una resolución judicial que confirme esos señalamientos, por lo que deben mantenerse como acusaciones no acreditadas.

Una estructura debilitada, pero todavía activa

La historia de Los Lorenzana es también la de una organización que ha logrado sobrevivir a la caída de buena parte de sus principales dirigentes.

El “Patriarca” murió en 2021 después de enfrentar una condena en Estados Unidos.

Sus hijos fueron capturados y extraditados.

Su hija Marta Julia Lorenzana Cordón, considerada una pieza importante de la logística de la organización, también fue condenada en Estados Unidos por narcotráfico.

Y en 2025, Steven Ovaldino Lorenzana, alias “Chipi”, otro integrante de la nueva generación, fue capturado en Zacapa y posteriormente extraditado.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses sostienen que la organización no desapareció.

Por el contrario, consideran que integrantes de las nuevas generaciones asumieron el control de las operaciones.

El principal nombre señalado en esa nueva etapa es el de Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, “Haroldito”.

Su permanencia en libertad y la recompensa de 5 millones de dólares que ofrece Estados Unidos muestran que, pese a las capturas de los líderes históricos, Los Lorenzana continúan siendo considerados una amenaza criminal relevante.

Su principal fortaleza sigue siendo Zacapa, particularmente las zonas próximas a Huité y la frontera con Honduras.

Desde ahí, según las acusaciones estadounidenses, el clan conserva conexiones con redes de narcotráfico que permiten mover cocaína desde Centroamérica hacia México.

Y es precisamente esa ruta la que mantiene vigente el vínculo entre Los Lorenzana y el Cártel de Sinaloa.

La ostentosa fiesta de una quinceañera terminó así por abrir una ventana hacia una historia mucho más amplia: la de una familia que durante décadas construyó poder en Zacapa, sobrevivió a la captura de sus principales líderes y mantuvo relaciones con organizaciones del narcotráfico internacional.

Hoy, la estructura ya no tiene el mismo poder que alcanzó durante el reinado de Waldemar Lorenzana Lima, pero su nombre continúa apareciendo en las investigaciones estadounidenses sobre el tráfico de cocaína hacia México y sus conexiones con el Cártel de Sinaloa.

Y en el centro de esa nueva etapa aparece “Haroldito”, el nieto del “Patriarca” por cuya captura Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares.