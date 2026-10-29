México

Vicente Fox narra negociación en la que Cuauhtémoc Cárdenas intentó ser candidato presidencial por cuarta vez en el 2000

El expresidente del PAN reveló que varias veces se reunió con el exjefe de Gobierno en su departamento de Polanco

Fox narró que negoció con Cuauhtémoc Cárdenas competir en alianza en las elecciones del 2000. | Wikimedia / X- CFE
Fox narró que negoció con Cuauhtémoc Cárdenas competir en alianza en las elecciones del 2000. | Wikimedia / X- CFE
Guardar

El expresidente Vicente Fox reveló que Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México y fundador del PRD que falleció anoche a los 92 años de edad, intentó ser candidato presidencial por cuarta vez en las elecciones del 2000, como parte de una negociación.

El exmandatario panista lamentó el fallecimiento del exjefe de Gobierno y excandidato presidencial, haciendo un reconocimiento a su trayectoria política y asegurando que incluso sus opositores lo quisieron.

PUBLICIDAD

Destacó que su amistad con el también ingeniero fue con “un enorme respeto”, asegurando que jamás anduvo con populismos ni engaños y que siempre fue honesto.

“Pero debo empezar por decir que de verdad siento muchísimo que se haya ido el amigo, el amigo y la amistad que pude construir con él, de un enorme respeto, una enorme seriedad. Jamás anduvo con populismos, ni anduvo con engaños, siempre vertical, siempre honesto”, dijo en entrevista con Azucen Uresti, para Radio Fórmula.

Platicó que coincidió con Cárdenas Solórzano en la temporada de campañas electorales de 1988, cuando él trabajó con Manuel Clouthier; sin embargo, resaltó que fue varios años despupes, previo a la elección presidencial del 2000, que tuvo un acercamiento mayor a través de una negociación.

PUBLICIDAD

Fox Quesada narró que en ese año se reunió varias veces con el ya entonces excandidato presidencial, en un departamento ubicado en la colonia Polanco, al poniente de la Ciudad de México, donde le propuso formar una alianza entre el PRD y el PAN para competir por la Presidencia de la República.

“Recuerdo mis negociaciones con él y él ahorita me está escuchando para asegurarse de que hablo con la verdad. Muchas veces fui a su departamento, ahí en el, en el parque de la Agüita, como le llaman, en Polanco. Ahí a su departamento a platicar y a negociar una posible alianza. Una alianza entre Cuauhtémoc Cárdenas, Vicente Fox. Dicho de otra manera entre el PRD y el PAN”, comentó.

No obstante, la alianza no se concretó a pesar de que fue una propuesta de ambos, debido a que los dos querían ser el candidato presidencial.

“Llegamos a un punto donde tuvimos una convicción total y un compromiso total que íbamos por la alianza. Entonces vino la siguiente pregunta: ¿quién va a encabezar la alianza o quién va a ser el candidato de la alianza?

“Y ahí, pues, eh, no fue muy larga la conversación, fue muy sencilla. A mi pregunta de quién sería, él contestó: “Pues yo”. Y a la pregunta de él: “¿Tú quién piensas?” Pues dije: “Y yo”. Entonces Cárdenas decía: “Yo voy a encabezar”, y Fox dijo: “Yo voy a encabezar”“, contó el panista.

Reconoció que en ese momento Cárdenas líderaba las encuestas; sin embargo, decidió no concretar la alianza, “tomar la batuta y seguir adelante como candidato presidencial del PAN.

Cabe resalta que Fox Quesada ganó dicha elección y fue la primera vez que el PAN encabezó el Poder Ejecutivo Federal.

“Tengo que admitir que en ese momento él estaba por encima en las encuestas, claramente por encima. Doloroso, pero así es la vida. Ahí vamos todos pasando, unos dejando huella, otros dejando mugre”, enfatizó.

Recalcó que Cuauhtémoc Cárdenas “dejó huella, dejó ejemplo y cariño”, reiterando que todo México lo quiso

“Le quisimos todos, le quiso todo México, le quisimos sus opositores. Así que, pues, eh, Cuauhtémoc, a tus órdenes, aquí estamos”, concluyó.

Temas Relacionados

Vicente FoxCuauhtémoc CárdenasPANPRDmexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 29 de octubre

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 29 de octubre

De qué murió el “Caníbal de Atizapán”, acusado de ocultar víctimas en las paredes y el sótano de su casa

Engañaba a mujeres en condiciones vulnerables prometiéndoles despensas para llevarlas a su inmueble y asesinarlas, incluso se sospecha que también a un niño de siete años, hijo de una de ellas

De qué murió el “Caníbal de Atizapán”, acusado de ocultar víctimas en las paredes y el sótano de su casa

Federico Viñas muestra agradecimiento y asegura que no festejará si le hace gol al América: “Soy muy respetuoso”

El delantero uruguayo sostuvo que conserva gratitud por el club azulcrema

Federico Viñas muestra agradecimiento y asegura que no festejará si le hace gol al América: “Soy muy respetuoso”

Gatita se come las croquetas de la ofrenda del Día de Muertos y termina con las cejas y los bigotes quemados

La felina encontró comida en el altar dedicado a las mascotas fallecidas, pero terminó con parte del pelaje afectado después de acercarse demasiado a una vela encendida

Gatita se come las croquetas de la ofrenda del Día de Muertos y termina con las cejas y los bigotes quemados

Denise Dresser solicitará juicio político contra Guadalupe Taddei por escándalo de corrupción en el INE

Afirmó que la renuncia de la funcionaria no es una medida suficiente ante los señalamientos

Denise Dresser solicitará juicio político contra Guadalupe Taddei por escándalo de corrupción en el INE
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae ‘El Señor de la A’, presunto jefe de La Línea acusado de traficar droga y migrantes hacia EEUU

Cae ‘El Señor de la A’, presunto jefe de La Línea acusado de traficar droga y migrantes hacia EEUU

Arrestan en Michoacán a tres líderes de “Los Pichilinguillos”, grupo dedicado al tráfico de cocaína por rutas marítimas y extorsión

Los Lorenzana, el clan narco de Guatemala que construyó una alianza de décadas con el Cártel de Sinaloa

Megaoperativo contra el narco en CDMX: arrestan a dos mujeres y tres hombres con meta, coca y marihuana en tres alcaldías

Cae “El Bocho” en Mexicali: es señalado como operador de drogas del Cártel de Sinaloa, detenido con fentanilo y un arma

ENTRETENIMIENTO

Famoso actor de ‘Cómo dice el dicho’ perdió un trabajo por falta de seguidores en redes sociales: “No soy influencer”

Famoso actor de ‘Cómo dice el dicho’ perdió un trabajo por falta de seguidores en redes sociales: “No soy influencer”

“Es inhumano”: Rivers anuncia su retiro de redes tras la muerte de El Komanche y pide frenar las críticas

Alana Flores confiesa que llegó a pensar en suicidarse: “Perdí el amor de mi vida”

“Lo veo muy expuesto”: José Manuel Figueroa expresa su preocupación por el nieto de Maribel Guardia en medio del conflicto con Imelda Tuñón

Leire Martínez reacciona a quejas de mexicanos contra La de Oreja de Van Gogh tras haberla sacado de la banda

DEPORTES

Carlos Sainz hornea su casco especial y estrena indumentaria tricolor para el Gran Premio de México de la F1

Carlos Sainz hornea su casco especial y estrena indumentaria tricolor para el Gran Premio de México de la F1

Puebla vs Pumas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el encuentro de los universitarios en la J15 del Apertura 2026

Federico Viñas muestra agradecimiento y asegura que no festejará si le hace gol al América: “Soy muy respetuoso”

Alana Flores confiesa que llegó a pensar en suicidarse: “Perdí el amor de mi vida”

Checo Pérez se presenta en el paddock para su primer Gran Premio de México con Cadillac