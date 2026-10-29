Vicente Fox narra negociación en la que Cuauhtémoc Cárdenas intentó ser candidato presidencial por cuarta vez en el 2000

Fox narró que negoció con Cuauhtémoc Cárdenas competir en alianza en las elecciones del 2000. | Wikimedia / X- CFE

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El expresidente Vicente Fox reveló que Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México y fundador del PRD que falleció anoche a los 92 años de edad, intentó ser candidato presidencial por cuarta vez en las elecciones del 2000, como parte de una negociación.

El exmandatario panista lamentó el fallecimiento del exjefe de Gobierno y excandidato presidencial, haciendo un reconocimiento a su trayectoria política y asegurando que incluso sus opositores lo quisieron.

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Destacó que su amistad con el también ingeniero fue con “un enorme respeto”, asegurando que jamás anduvo con populismos ni engaños y que siempre fue honesto.

“Pero debo empezar por decir que de verdad siento muchísimo que se haya ido el amigo, el amigo y la amistad que pude construir con él, de un enorme respeto, una enorme seriedad. Jamás anduvo con populismos, ni anduvo con engaños, siempre vertical, siempre honesto”, dijo en entrevista con Azucen Uresti, para Radio Fórmula.

Platicó que coincidió con Cárdenas Solórzano en la temporada de campañas electorales de 1988, cuando él trabajó con Manuel Clouthier; sin embargo, resaltó que fue varios años despupes, previo a la elección presidencial del 2000, que tuvo un acercamiento mayor a través de una negociación.

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Fox Quesada narró que en ese año se reunió varias veces con el ya entonces excandidato presidencial, en un departamento ubicado en la colonia Polanco, al poniente de la Ciudad de México, donde le propuso formar una alianza entre el PRD y el PAN para competir por la Presidencia de la República.

“Recuerdo mis negociaciones con él y él ahorita me está escuchando para asegurarse de que hablo con la verdad. Muchas veces fui a su departamento, ahí en el, en el parque de la Agüita, como le llaman, en Polanco. Ahí a su departamento a platicar y a negociar una posible alianza. Una alianza entre Cuauhtémoc Cárdenas, Vicente Fox. Dicho de otra manera entre el PRD y el PAN”, comentó.

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No obstante, la alianza no se concretó a pesar de que fue una propuesta de ambos, debido a que los dos querían ser el candidato presidencial.

“Llegamos a un punto donde tuvimos una convicción total y un compromiso total que íbamos por la alianza. Entonces vino la siguiente pregunta: ¿quién va a encabezar la alianza o quién va a ser el candidato de la alianza?

“Y ahí, pues, eh, no fue muy larga la conversación, fue muy sencilla. A mi pregunta de quién sería, él contestó: “Pues yo”. Y a la pregunta de él: “¿Tú quién piensas?” Pues dije: “Y yo”. Entonces Cárdenas decía: “Yo voy a encabezar”, y Fox dijo: “Yo voy a encabezar”“, contó el panista.

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Reconoció que en ese momento Cárdenas líderaba las encuestas; sin embargo, decidió no concretar la alianza, “tomar la batuta y seguir adelante como candidato presidencial del PAN.

Cabe resalta que Fox Quesada ganó dicha elección y fue la primera vez que el PAN encabezó el Poder Ejecutivo Federal.

“Tengo que admitir que en ese momento él estaba por encima en las encuestas, claramente por encima. Doloroso, pero así es la vida. Ahí vamos todos pasando, unos dejando huella, otros dejando mugre”, enfatizó.

Recalcó que Cuauhtémoc Cárdenas “dejó huella, dejó ejemplo y cariño”, reiterando que todo México lo quiso

“Le quisimos todos, le quiso todo México, le quisimos sus opositores. Así que, pues, eh, Cuauhtémoc, a tus órdenes, aquí estamos”, concluyó.