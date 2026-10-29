México

Checo Pérez se presenta en el paddock para su primer Gran Premio de México con Cadillac

Checo Pérez celebrará 300 carreras de la Fórmula Uno durante su regreso al Autódromo Hermanos Rodríguez en la CDMX

Sergio Pérez camina con gorra blanca, gafas de sol y camiseta negra deportiva con logotipos frente a una estructura acristalada.
El piloto mexicano Sergio Pérez correrá para Cadillac por primera vez en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Sergio Checo Pérez vuelve a la Ciudad de México como piloto de la escudería Cadillac Fórmula One Team, para disputar este domingo 1 de noviembre su Gran Premio número 300 en la Fórmula Uno.

La cifra coincide con su regreso al Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, después de un año fuera de la Máxima Categoría al confirmar su salida del equipo austriaco, Red Bull Racing, el 18 de diciembre de 2024.

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Checo enfrenta su primera carrera como piloto anfitrión vistiendo los colores de la escudería norteamericana, que debuta esta temporada en el campeonato y este fin de semana hará su primera presentación en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

Pérez Mendoza llega a la fecha 19 después de brindar una conferencia y su tradicional encuentro amistoso en las inmediaciones de Plaza Carso, Ciudad de México. además del Show Run que se llevó a cabo en Paseo de la Reforma ante 100 mil espectadores.

Un hombre con gorra blanca, gafas oscuras y camiseta negra está sentado frente a flores blancas con pantallas detrás.
El piloto mexicano correrá con Cadillac en el Gran Premio de México 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso, Checo Pérez saldrá a la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez tras renovar contrato hasta 2029 con Cadillac Fórmula One Team, un proyecto que ilusiona al corredor tapatío con 15 años de trayectoria en la Fórmula Uno y seis triunfos en el Máximo Circuito: uno con Racing Point y cinco con Red Bull Racing.

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“Mi regreso no solo se trataba de mí. Creció tanto el deporte en México que el compromiso era muy grande. Primero, con toda la afición que ha crecido muchísimo en los últimos años; segundo, por mi carrera”, declaró Sergio Pérez.

“Como deportista es muy importante para mí cerrar mi carrera con broche de oro e irme cuando yo me quiera ir de la Fórmula Uno. Irme en un gran nivel, es súper importante, no cuando estás cayendo o cuando perdiste la motivación o ya no estás dando tu cien por ciento o llegó un piloto que lo hace mejor que tú. Mientras eso no pase, yo quiero cerrar mi carrera de la forma más exitosa”, sentenció el ministro de Defensa.

Checo Pérez presenta casco especial para celebrar 300 carreras de la Fórmula Uno en México

El tapatío participó en la creación de su nuevo casco junto con General Motors y el equipo Cadillac, en un diseño que combina su trayectoria deportiva con símbolos de la identidad nacional. (Foto: Néstor Hernández=
El tapatío participó en la creación de su nuevo casco junto con General Motors y el equipo Cadillac, en un diseño que combina su trayectoria deportiva con símbolos de la identidad nacional. (Foto: Néstor Hernández=

El volante mexicano, Sergio Pérez Mendoza, presentó el martes 27 de octubre el casco conmemorativo que utilizará en el Gran Premio de la Ciudad de México. La creación especial combina referencias a la cultura nacional con un momento significativo de su trayectoria en el automovilismo al llegar a 300 carreras oficiales del Gran Circo.

Entre los elementos que más llaman la atención se encuentra una representación de Quetzalcóatl, la Serpiente Emplumada, figura fundamental de distintas tradiciones mesoamericanas y asociada con conceptos como el conocimiento, el viento y la creación.

El símbolo cultural comparte protagonismo con el número 300, que evoca la marca de Checo Pérez durante su regreso al Gran Premio de la Ciudad de México. De esta manera, el casco reúne dos aspectos importantes para el piloto: su carrera deportiva y su nexo con el país.

La nueva protección del piloto mexicano fue presentada frente a Plaza Carso y será utilizada durante el fin de semana de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“​​Aquí tiene todos los detalles de mi Gran Premio 300. Muy mexicano como siempre. Sin duda he hecho cascos muy bonitos para este Gran Premio, pero tengo que decir que este es el que más me ha gustado”, aseguró Checo en conferencia de medios.

“Estuvimos trabajando el diseño con General Motors y el equipo. Al final creo que llegamos a un gran diseño que representa también mucho de toda nuestra cultura. Con el casco de México sí (soy perfeccionista y exigente), la verdad es que siempre me meto mucho… con los demás es muy fácil pero siempre con el casco de México me involucro mucho”, añadió.

¿Cómo será la actividad de la Fórmula Uno en el Gran Premio de la Ciudad de México?

Sergio Pérez con gorra y gafas de sol sostiene una bandera mexicana extendida frente a gradas repletas de espectadores.
Checo Pérez vivirá su carrera 300 en el Autódromo Hermanos Rodríguez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Será la undécima ocasión de esta tercera etapa en que la Fórmula Uno celebre una carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, de la CDMX. Enseguida, los días y horarios de las actividades en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca:

Viernes 30 de octubre

  • Práctica Libre 1: 12:30 a 13:30 horas.
  • Práctica Libre 2: 16:00 a 17:00 horas.

Sábado 31 de octubre

  • Práctica Libre 3: 11:30 a 12:30 horas.
  • Clasificación: 15:00 a 16:00 horas.

Domingo 1 de noviembre

  • Carrera: 14:00 horas, programada a 71 vueltas.

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