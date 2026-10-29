México

Pablo Gómez recuperó dinero del caso García Luna: Sheinbaum defiende a titular de la UIF tras acusación de Santiago Nieto sobre persecución a medios

La presidenta respalda la gestión del extitular de la UIF

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza la Conferencia del Pueblo desde Palacio Nacional. Durante la rueda de prensa, la mandataria realiza declaraciones oficiales frente al podio presidencial y atiende las preguntas de reporteros congregados en el salón. La sesión incluye material expuesto en pantallas de apoyo y un recuadro con traducción simultánea a Lengua de Señas Mexicana.
Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa de Pablo Gómez Álvarez, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), luego de que Santiago Nieto, defensor de la soberanía por Morena en Querétaro lo acusara de perseguir medios de comunicación desde ese cargo. En la mañanera de este jueves 29 de octubre, la mandataria recordó que gracias al trabajo de Gómez se recuperó dinero del caso Genaro García Luna.

“Pablo hizo un extraordinario trabajo al frente de la UIF”, afirmó Sheinbaum en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, donde le negó el micrófono a Gómez para que respondiera directamente a los señalamientos de Nieto. “No vamos a entrar en ese debate”, agregó.

PUBLICIDAD

“A medios no, ese fue Pablo Gómez”, acusó Nieto

Nieto, coordinador de la Defensa de la Transformación en Querétaro, hizo las declaraciones en entrevista con el periodista Claudio Ochoa. Al preguntarle si juraba nunca haber usado la UIF con fines personales, Nieto respondió: “No, a ver, yo tenía instrucciones, forma parte del Poder Ejecutivo”.

Santiago Nieto vestido con saco oscuro y camisa frente a un micrófono, con un diseño gráfico de comillas en el fondo
Santiago Nieto habla frente a un micrófono para responder a los señalamientos formulados en su contra. (@SNietoCastillo)

Cuando Ochoa insistió sobre la persecución a medios, Nieto contestó: “A medios no, ese fue Pablo Gómez, a medios fue Pablo Gómez”. El señalamiento expuso una tensión directa entre dos extractores de la unidad financiera.

Sheinbaum corrige la cifra recuperada del caso García Luna

Al defender la gestión de Gómez, Sheinbaum precisó el monto real recuperado del caso del exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, expresidente de México condenado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero. “Quinientos setenta y ocho millones de dólares. No, eso no fue lo que se recuperó, se recuperó menos”, dijo.

PUBLICIDAD

“No, no, no. Esa es la sentencia del tribunal, pero lo que ya se recuperó fue menos”, aclaró la presidenta, distinguiendo entre el fallo judicial y el dinero efectivamente reintegrado. De acuerdo con los reportes de la conferencia, la cifra recuperada ronda los 200 millones de dólares.

FILE PHOTO: Former Mexican security secretary Genaro Garcia Luna sits in Brooklyn federal court on drug trafficking charges during jury selection in New York, U.S., January 17, 2023 in this courtroom sketch. REUTERS/Jane Rosenberg/File Photo To match Special Report USA-MEXICO/CIA
FILE PHOTO: Former Mexican security secretary Genaro Garcia Luna sits in Brooklyn federal court on drug trafficking charges during jury selection in New York, U.S., January 17, 2023 in this courtroom sketch. REUTERS/Jane Rosenberg/File Photo To match Special Report USA-MEXICO/CIA

Sheinbaum subrayó que Gómez “sigue trabajando con nosotros”, ahora al frente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, rumbo a los comicios de 2027. La mandataria advirtió además que no se destinará recurso público excesivo a las elecciones en México.

El intercambio entre Nieto y Gómez, ambos extitulares de la UIF, ocurre en un momento de tensión dentro del movimiento oficialista, con Nieto activo en la política de Querétaro y Gómez al frente de los trabajos previos a la próxima elección federal.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumGenaro García LunaUIFSantiago NietoPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 29 de octubre

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 29 de octubre

De qué murió el “Caníbal de Atizapán”, acusado de ocultar víctimas en las paredes y el sótano de su casa

Engañaba a mujeres en condiciones vulnerables prometiéndoles despensas para llevarlas a su inmueble y asesinarlas, incluso se sospecha que también a un niño de siete años, hijo de una de ellas

De qué murió el “Caníbal de Atizapán”, acusado de ocultar víctimas en las paredes y el sótano de su casa

Federico Viñas muestra agradecimiento y asegura que no festejará si le hace gol al América: “Soy muy respetuoso”

El delantero uruguayo sostuvo que conserva gratitud por el club azulcrema

Federico Viñas muestra agradecimiento y asegura que no festejará si le hace gol al América: “Soy muy respetuoso”

Gatita se come las croquetas de la ofrenda del Día de Muertos y termina con las cejas y los bigotes quemados

La felina encontró comida en el altar dedicado a las mascotas fallecidas, pero terminó con parte del pelaje afectado después de acercarse demasiado a una vela encendida

Gatita se come las croquetas de la ofrenda del Día de Muertos y termina con las cejas y los bigotes quemados

Denise Dresser solicitará juicio político contra Guadalupe Taddei por escándalo de corrupción en el INE

Afirmó que la renuncia de la funcionaria no es una medida suficiente ante los señalamientos

Denise Dresser solicitará juicio político contra Guadalupe Taddei por escándalo de corrupción en el INE
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae ‘El Señor de la A’, presunto jefe de La Línea acusado de traficar droga y migrantes hacia EEUU

Cae ‘El Señor de la A’, presunto jefe de La Línea acusado de traficar droga y migrantes hacia EEUU

Arrestan en Michoacán a tres líderes de “Los Pichilinguillos”, grupo dedicado al tráfico de cocaína por rutas marítimas y extorsión

Los Lorenzana, el clan narco de Guatemala que construyó una alianza de décadas con el Cártel de Sinaloa

Megaoperativo contra el narco en CDMX: arrestan a dos mujeres y tres hombres con meta, coca y marihuana en tres alcaldías

Cae “El Bocho” en Mexicali: es señalado como operador de drogas del Cártel de Sinaloa, detenido con fentanilo y un arma

ENTRETENIMIENTO

Famoso actor de ‘Cómo dice el dicho’ perdió un trabajo por falta de seguidores en redes sociales: “No soy influencer”

Famoso actor de ‘Cómo dice el dicho’ perdió un trabajo por falta de seguidores en redes sociales: “No soy influencer”

“Es inhumano”: Rivers anuncia su retiro de redes tras la muerte de El Komanche y pide frenar las críticas

Alana Flores confiesa que llegó a pensar en suicidarse: “Perdí el amor de mi vida”

“Lo veo muy expuesto”: José Manuel Figueroa expresa su preocupación por el nieto de Maribel Guardia en medio del conflicto con Imelda Tuñón

Leire Martínez reacciona a quejas de mexicanos contra La de Oreja de Van Gogh tras haberla sacado de la banda

DEPORTES

Carlos Sainz hornea su casco especial y estrena indumentaria tricolor para el Gran Premio de México de la F1

Carlos Sainz hornea su casco especial y estrena indumentaria tricolor para el Gran Premio de México de la F1

Puebla vs Pumas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el encuentro de los universitarios en la J15 del Apertura 2026

Federico Viñas muestra agradecimiento y asegura que no festejará si le hace gol al América: “Soy muy respetuoso”

Alana Flores confiesa que llegó a pensar en suicidarse: “Perdí el amor de mi vida”

Checo Pérez se presenta en el paddock para su primer Gran Premio de México con Cadillac