Pablo Gómez recuperó dinero del caso García Luna: Sheinbaum defiende a titular de la UIF tras acusación de Santiago Nieto sobre persecución a medios

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza la Conferencia del Pueblo desde Palacio Nacional. Durante la rueda de prensa, la mandataria realiza declaraciones oficiales frente al podio presidencial y atiende las preguntas de reporteros congregados en el salón. La sesión incluye material expuesto en pantallas de apoyo y un recuadro con traducción simultánea a Lengua de Señas Mexicana.

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La presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa de Pablo Gómez Álvarez, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), luego de que Santiago Nieto, defensor de la soberanía por Morena en Querétaro lo acusara de perseguir medios de comunicación desde ese cargo. En la mañanera de este jueves 29 de octubre, la mandataria recordó que gracias al trabajo de Gómez se recuperó dinero del caso Genaro García Luna.

“Pablo hizo un extraordinario trabajo al frente de la UIF”, afirmó Sheinbaum en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, donde le negó el micrófono a Gómez para que respondiera directamente a los señalamientos de Nieto. “No vamos a entrar en ese debate”, agregó.

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“A medios no, ese fue Pablo Gómez”, acusó Nieto

Nieto, coordinador de la Defensa de la Transformación en Querétaro, hizo las declaraciones en entrevista con el periodista Claudio Ochoa. Al preguntarle si juraba nunca haber usado la UIF con fines personales, Nieto respondió: “No, a ver, yo tenía instrucciones, forma parte del Poder Ejecutivo”.

Santiago Nieto habla frente a un micrófono para responder a los señalamientos formulados en su contra. (@SNietoCastillo)

Cuando Ochoa insistió sobre la persecución a medios, Nieto contestó: “A medios no, ese fue Pablo Gómez, a medios fue Pablo Gómez”. El señalamiento expuso una tensión directa entre dos extractores de la unidad financiera.

Sheinbaum corrige la cifra recuperada del caso García Luna

Al defender la gestión de Gómez, Sheinbaum precisó el monto real recuperado del caso del exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, expresidente de México condenado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero. “Quinientos setenta y ocho millones de dólares. No, eso no fue lo que se recuperó, se recuperó menos”, dijo.

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“No, no, no. Esa es la sentencia del tribunal, pero lo que ya se recuperó fue menos”, aclaró la presidenta, distinguiendo entre el fallo judicial y el dinero efectivamente reintegrado. De acuerdo con los reportes de la conferencia, la cifra recuperada ronda los 200 millones de dólares.

FILE PHOTO: Former Mexican security secretary Genaro Garcia Luna sits in Brooklyn federal court on drug trafficking charges during jury selection in New York, U.S., January 17, 2023 in this courtroom sketch. REUTERS/Jane Rosenberg/File Photo To match Special Report USA-MEXICO/CIA

Sheinbaum subrayó que Gómez “sigue trabajando con nosotros”, ahora al frente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, rumbo a los comicios de 2027. La mandataria advirtió además que no se destinará recurso público excesivo a las elecciones en México.

El intercambio entre Nieto y Gómez, ambos extitulares de la UIF, ocurre en un momento de tensión dentro del movimiento oficialista, con Nieto activo en la política de Querétaro y Gómez al frente de los trabajos previos a la próxima elección federal.

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