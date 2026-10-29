Leire Martínez reacciona a quejas de mexicanos contra La de Oreja de Van Gogh tras haberla sacado de la banda

En entrevista con Infobae México, la cantante también habló sobre su nueva etapa de la gira por México con la que visitará varios estados de la República. Crédito: Infobae México

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Leire Martínez respondió a las quejas de seguidores mexicanos contra La Oreja de Van Gogh después de su salida de la agrupación y sostuvo, en entrevista con Infobae México, que se había concentrado en su carrera como solista, en la preparación de un nuevo disco y en su gira por el país, programada para noviembre de 2026.

La cantante española agradeció el respaldo recibido durante los 17 años que permaneció en la banda y en la etapa que comenzó después de su separación.

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La intérprete reconoció las muestras de apoyo que recibió en redes sociales desde que se dio a conocer su salida de La Oreja de Van Gogh. Decenas de usuarios mexicanos cuestionaron la decisión de la agrupación y expresaron que extrañaban la voz de la española en sus canciones.

La famosa evitó profundizar en las críticas contra sus excompañeros. La cantante recordó que había sido feliz durante el tiempo que formó parte de la banda y que se mantuvo agradecida por esa etapa profesional.

Leire Martínez se concentró en su carrera como solista

Durante la conversación con Infobae México, Leire Martínez explicó que se encontraba enfocada en los proyectos que había desarrollado fuera de La Oreja de Van Gogh. Señaló que había trabajado en canciones nuevas, en un disco y en los preparativos de una gira que la llevaría a varias ciudades mexicanas.

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La española indicó que su atención había permanecido en la música que preparaba para su nueva etapa. También anticipó que, tras concluir su visita a México, retomaría el proceso de composición para trabajar en un material discográfico que tenía contemplado para el año siguiente.

La cantante manifestó que se encontraba “estupendamente” y que disfrutaba los cambios que atravesó en su trayectoria. Explicó que el apoyo del público había sido una constante tanto durante sus años en la banda como después de iniciar su proyecto individual.

Leire Martínez reacciona a quejas de mexicanos contra La de Oreja de Van Gogh tras haberla sacado de la banda

Martínez sostuvo que se sintió querida por sus seguidores durante los 17 años que compartió con La Oreja de Van Gogh. Añadió que, después de su salida, muchas personas se acercaron a ella para acompañarla y respaldarla.

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La artista no respondió de forma directa a las peticiones de algunos fans mexicanos que solicitaron explicaciones a la agrupación española. En cambio, dejó claro que no tenía más comentarios sobre el cierre de su ciclo dentro de la banda.

La Oreja de Van Gogh recibió reclamos de seguidores mexicanos

La salida de Leire Martínez provocó reacciones entre seguidores de La Oreja de Van Gogh en México. Parte del público expresó inconformidad en redes sociales y recordó los años en los que la cantante encabezó temas que mantuvieron presencia entre los oyentes latinoamericanos.

Durante la entrevista, la reportera de Infobae México le planteó a Martínez las solicitudes y quejas que la agrupación recibió después de que ella dejó el proyecto. También le preguntó cómo tomó las expresiones de afecto que llegaron desde México.

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La cantante agradeció esos mensajes, aunque evitó convertir la entrevista en un espacio para cuestionar a sus antiguos compañeros. Su respuesta se centró en el agradecimiento por el tiempo compartido y en los planes que tenía como solista.

Martínez señaló que había preferido mirar hacia adelante. Su discurso se concentró en las presentaciones, el nuevo repertorio y el contacto con el público que la siguió durante su paso por La Oreja de Van Gogh.

La postura de la artista contrastó con las publicaciones de algunos seguidores, quienes mantuvieron críticas hacia la banda. Martínez no secundó esos reclamos ni atribuyó responsabilidades por las decisiones que rodearon su salida.

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Aquella Niña Tour México 2026 incluyó 10 ciudades

La visita de Leire Martínez a México quedó programada como parte de Aquella Niña Tour México 2026. La gira tenía contempladas 10 ciudades durante noviembre y comenzaría el 2 de noviembre en Querétaro.

El itinerario incluyó una fecha el 3 de noviembre en el Teatro Metropolitano de Ciudad de México. La cantante expresó que tenía listas las maletas y que esperaba recorrer más ciudades del país, luego de presentaciones anteriores concentradas en la capital.

El recorrido también tenía fechas previstas en Ciudad Juárez, Tijuana, Torreón, Monterrey, Veracruz, Puebla, Mérida y Cancún. La última presentación estaba programada para el 16 de noviembre en el Teatro de Cancún.

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La agenda que se difundió para la gira incluyó el 2 de noviembre en el Teatro Metropolitano de Querétaro; el 3 de noviembre en el Teatro Metropolitano de Ciudad de México; el 5 de noviembre en el Centro Cultural Ernesto Ochoa de Ciudad Juárez, y el 6 de noviembre en El Foro de Tijuana.

También quedaron programadas actuaciones el 9 de noviembre en el Teatro Nazas de Torreón; el 10 de noviembre en Escenario GNP de Monterrey; el 12 de noviembre en el Teatro de la Reforma de Veracruz; el 13 de noviembre en el Teatro CCU de Puebla; el 15 de noviembre en el Auditorio La Isla de Mérida, y el 16 de noviembre en el Teatro de Cancún.

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Aquella Niña Tour México 2026 incluyó 10 ciudades (RS)

México permaneció entre los planes de Leire Martínez

En la misma entrevista, la querida española fue consultada sobre una posible colaboración con alguna cantante mexicana. La española respondió que había conocido a numerosos colegas durante sus visitas al país y que ya había trabajado con varios de ellos.

La intérprete no mencionó nombres específicos. Explicó que las futuras colaboraciones dependerían de las canciones que escribiera, de las historias que quisiera contar y de las voces que considerara adecuadas para cada composición.

Martínez afirmó que México se mantendría presente en esa nueva etapa. La cantante indicó que la información sobre boletos y fechas había quedado disponible en sus redes sociales y en su sitio oficial, leiremartinez.com.

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