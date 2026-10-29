Qué pasó con el PRD el partido que fundó Cuauhtémoc Cárdenas y ‘se perdió’ en el 2024

Cuauhtémoc Cárdenas muere a los 92 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tras el fallecimiento Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), volvió al centro de la conversación la historia de este movimiento de izquierda, creado el 5 de mayo de 1989 en la Ciudad de México y cómo a través de los años perdió su fortaleza dentro de la política mexicana.

Durante la noche del miércoles 28 de octubre, se reportó la muerte del ingeniero a los 92 años de edad en la Ciudad de México, tras estar algunos días internado en el Hospital Ángeles Metropolitano, ubicado en la colonia Roma Sur de la capital del país.

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Su trayectoria en el ámbito político estuvo marcada por la ruptura con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), las elecciones presidenciales de 1988 y su llegada a la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal en 1997.

¿Qué pasó con el PRD?

En los últimos años, el PRD fue perdiendo popularidad entre la ciudadanía y políticos que formaban parte de la bancada, comenzando por la salida de una de las figuras más importantes del movimiento: Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2012, y la creación su partido ‘Morena’.

Pero el verdadero declive llegó con las elecciones presidenciales de 2018, cuando se unió a la coalición ‘Por México al Frente’, integrada por el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), impulsando la candidatura de Ricardo Anaya Cortés.

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Estas acciones marcaron una alianza histórica con la oposición de la derecha, la cual fue percibida por muchos seguidores de la bancada como una traición ideológica y un pragmatismo extremo.

Ante la pérdida de respaldo ciudadano, el PRD perdió oficialmente su registro como partido político nacional el 19 de septiembre de 2024, cuando Instituto Nacional Electoral (INE) y posteriormente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmaron la extinción del movimiento.

Cuauhtémoc Cárdenas

Trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano fue una de las figuras centrales de la transformación política de México durante las últimas décadas del siglo XX. Hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río y de Amalia Solórzano, el ingeniero civil construyó una trayectoria que pasó de las filas del Partido Revolucionario Institucional a la oposición de izquierda, con una participación decisiva en la creación de nuevas fuerzas políticas.

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Nacido el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México, estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su carrera pública comenzó en el priismo, donde se desempeñó como senador por Michoacán y gobernador de esa entidad entre 1980 y 1986.

Su distanciamiento del partido ocurrió en 1986, cuando impulsó la Corriente Democrática junto con otros políticos inconformes con los mecanismos de selección de candidaturas y el rumbo económico del gobierno federal.

Claudia Sheinbaum lamenta el fallecimiento del político mexicano

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum rindió homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano con un video proyectado durante La Mañanera del Pueblo. Asimismo, envió condolencias a la familia del político en este momento complicado:

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“Desde aquí mandamos un abrazo cariñoso a Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, sus hijos, y a todas las personas que estuvieron cerca del ingeniero”, expresó la mandataria desde Palacio Nacional.