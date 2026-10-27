El conmovedor mensaje del papá de El Komanche tras la muerte del streamer: “Eras mi orgullo”

El streamer El Komanche habría sido encontrado sin vida en su casa de Monterrey. (Redes sociales/Captura de pantalla)

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El padre de El Komanche publicó un mensaje de despedida en Facebook tras la muerte del streamer, en el que lo describió como su orgullo por su calidad humana y no por su fama, y reveló que padecía depresión desde hacía una década.

Carlos Mauricio Gómez, de 30 años, fue encontrado sin vida la noche del domingo 25 de octubre en su domicilio de la colonia Paseo de Cumbres, en Monterrey, Nuevo León.

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La Fiscalía de Nuevo León informó de manera preliminar que el reporte, recibido a las 19:30 horas del domingo, apunta a un probable suicidio por ahorcamiento, con confirmación pericial pendiente. El último mensaje del influencer en X fue publicado el 19 de octubre: “Los días simplemente no mejoran”.

“Para mí eras mi orgullo”: el emotivo mensaje de José Luis Acevedo, papá de El Komanche

José Luis Acevedo, padre del creador de contenido, escribió en Facebook un texto cargado de dolor tras conocer la noticia. “Así te recordaré hijo, alegre. Yo sé el gran ser humano que eras, a mucha gente le caías mal, pero para mí eras mi orgullo, no por lo conocido que eras, sino por tu gran corazón”, publicó.

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El mensaje reconoce de forma directa la polarización que generaba su hijo en redes sociales. Acevedo acompañó la publicación con un video en el que aparece junto a Gómez tronando cohetes en la calle, sin precisar la fecha en que fue grabado.

El padre confirma la depresión de El Komanche

En la misma publicación, Acevedo detalló que su hijo enfrentaba un problema de depresión del que solo la familia tenía conocimiento. “Nadie miraba tus acciones, solo Dios y yo. Que Dios te perdone tus pecados, hijo. Solo tú y tu familia sabíamos la terrible enfermedad de depresión que padecías”, escribió.

El padre subrayó la resistencia que mostró su hijo durante ese periodo. “Sin embargo, fuiste fuerte, luchaste con esa terrible enfermedad como 10 años. Que Dios te reciba en su gloria”, concluyó el mensaje.

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Mensaje del papá del Komanche

La confirmación del deceso y la investigación en curso

El representante del influencer, Byron Reyes, confirmó la muerte mediante un comunicado publicado en Instagram la madrugada del lunes 26 de octubre. Gómez, de nacionalidad salvadoreña, era conocido en plataformas digitales como “El Komanche” y había construido una comunidad de seguidores pese a las críticas constantes que recibía.

Según el reporte preliminar de la Fiscalía de Nuevo León, la causa de muerte apunta a un ahorcamiento, aunque la confirmación pericial permanece pendiente. Autoridades locales descubrieron el cuerpo en la vivienda que ocupaba el creador de contenido en Monterrey.

El último mensaje público antes de su muerte

Días antes de su fallecimiento, Gómez había compartido en redes indicios de su estado emocional. El 19 de octubre publicó en X la frase “Los días simplemente no mejoran”, un mensaje que cobró relevancia después de confirmarse su muerte y que coincide con el relato de su padre sobre la enfermedad que enfrentaba desde hacía una década.

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Komanche dejó instrucciones para su funeral en video: “Voy a dejar dinero para pizza y quiero a Bad Bunny” (@elkomanche)

¿Quién era “El Komanche”?

Carlos Mauricio Gómez, conocido como “El Komanche”, fue un streamer y creador de contenido salvadoreño nacido el 27 de septiembre de 1996 en San Sebastián, San Vicente, El Salvador. Falleció a los 30 años, según confirmó su representante Byron Reyes este domingo 25 de octubre.

Su cuerpo fue hallado sin vida en una vivienda de la colonia Paseo de Cumbres, en Monterrey, Nuevo León, lugar donde residía desde 2022. Hasta el momento, la Fiscalía de Nuevo León no ha confirmado oficialmente ni la identidad ni las causas del fallecimiento.

Su trayectoria

Comenzó a transmitir en Twitch en 2015. Su despegue mediático ocurrió entre 2020 y 2022, con directos de Just Chatting, vlogs y videojuegos como Grand Theft Auto, Minecraft y Fortnite. En ese periodo estableció colaboraciones con Fernanfloo, otro creador salvadoreño.

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La vida en fotos del streamer salvadoreño Komanche, quien fue encontrado muerto en su casa en México. (Infobae Centroamérica/Cortesía Perfil de Instagram de Komanche)

Su proyecto más conocido fue la coorganización de los Squid Craft Games, una competencia dentro de Minecraft inspirada en El juego del calamar, desarrollada junto con AuronPlay y El Rubius. La serie alcanzó cifras históricas de audiencia en Twitch y le valió un premio ESLAND en 2023 a mejor miniserie de contenido.

Al momento de su muerte acumulaba 1.7 millones de seguidores en Twitch, 886,000 en Instagram y cerca de medio millón en YouTube.

Conflictos recientes

En enero de 2026 anunció su retiro definitivo de Twitch tras un historial de sanciones: “Me retiro de Twitch brous, hay gente que no me quiere en la plataforma”, escribió en X. Condicionó un eventual regreso a que hubiera “un relevo en el equipo de Twitch Hispano” y confirmó que seguiría transmitiendo en YouTube, Kick y TikTok.

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De qué habría muerto El Komanche, primeras versiones tras reporte de haber sido localizado sin vida (Instagram/@elkomanche)

Previo a su muerte había enfrentado una “cancelación” en redes por una acusación de acoso de parte de la creadora de contenido FernandaVaal, además de la baja de su participación en “La Velada del Año” de Ibai Llanos tras romper un acuerdo de confidencialidad.