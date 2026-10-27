México

Los Pinos tendrá feria de artesanías y una ofrenda de Día de Muertos con entrada gratis: fecha y horarios

Los Pinos albergará una ofrenda dedicada a artesanas y artesanos fallecidos

Puestos de madera con textiles, una ofrenda con flores y papel picado, personas que caminan y un rótulo superior con el texto Feria de artesanías.
La memoria de las artesanas y los artesanos mexicanos será el eje de la ofrenda de Día de Muertos que llegará a Los Pinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los Pinos recibirá una ofrenda y feria artesanal por Día de Muertos con entrada libre del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026.

La actividad, organizada por el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, reunirá piezas de distintas regiones mexicanas y rendirá homenaje a artesanas y artesanos fallecidos.

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El encuentro se realizará de 10:00 a 18:00 horas en el Complejo Cultural Los Pinos, ubicado en la primera sección del Bosque de Chapultepec. La propuesta busca reconocer los conocimientos, técnicas y tradiciones que los creadores han transmitido entre generaciones.

La ofrenda estará dedicada a la memoria de artesanas y artesanos mexicanos

La instalación tendrá un enfoque distinto al de otras ofrendas de la temporada. Sus protagonistas serán las personas que contribuyeron a preservar el patrimonio artesanal de México mediante su trabajo, sus saberes y las piezas que elaboraron a lo largo de su vida.

La celebración pondrá el foco en la memoria de quienes mantuvieron vigentes prácticas vinculadas con la identidad de numerosas comunidades. El homenaje buscará destacar el legado de los creadores cuyas técnicas siguen presentes en el trabajo de nuevas generaciones.

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Todavía no se han divulgado los elementos que formarán parte de la ofrenda de este año. La información disponible señala que la instalación conservará su objetivo de recordar a las manos que sostuvieron las tradiciones artesanales mexicanas.

Dos mujeres con vestimenta tradicional, una elabora artesanías con tiras de palma, rodeadas de sombreros, canastas y estructuras de palma tejida multicolores
La celebración pondrá el foco en la memoria de quienes mantuvieron vigentes prácticas vinculadas con la identidad de numerosas comunidades. (Sectur)

La propuesta se inscribe en una fecha asociada a la memoria familiar y comunitaria. El portal oficial del Bosque de Chapultepec explica que las ofrendas se montan a finales de octubre para recibir a los difuntos durante el 1 y 2 de noviembre.

Las ofrendas tradicionales suelen incluir agua, sal, velas, copal, flores de cempasúchil, pan de muerto, papel picado, fotografías y alimentos o bebidas que evocan a la persona recordada. La composición cambia según cada región y cada familia.

El mismo sitio señala que la festividad reúne tradiciones indígenas anteriores a la llegada de los españoles y ritos católicos de Todos los Santos y los Fieles Difuntos. La relación con el ciclo agrícola del maíz también explica la presencia de productos de temporada en los altares.

En 2008, la UNESCO incorporó las fiestas indígenas dedicadas a los muertos a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La inscripción reconoció una tradición que había sido proclamada obra maestra del patrimonio oral e inmaterial desde 2003.

La feria reunirá creaciones de distintas regiones de México

Además del recorrido por la ofrenda, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías organizará una feria con trabajos procedentes de distintas zonas del país. La actividad permitirá acercarse a objetos elaborados con técnicas que forman parte de la historia de múltiples comunidades.

La feria estará dedicada a las expresiones artesanales mexicanas y a las personas que las producen. Los visitantes podrán conocer piezas vinculadas con oficios que resguardan conocimientos transmitidos en el ámbito familiar, comunitario y regional.

Calaveras y dulces para salvar a artesanos de la crisis en el Día de Muertos
La actividad permitirá acercarse a objetos elaborados con técnicas que forman parte de la historia de múltiples comunidades. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

La edición de 2025 contó con la presencia de 72 artesanas y artesanos de diez estados. En aquella ocasión se ofrecieron textiles, cerámica, joyería y vidrio, entre otras ramas de producción artesanal.

Hasta ahora no se ha confirmado cuántos expositores participarán en la edición de 2026. Tampoco se precisaron las entidades de origen de las personas que acudirán ni las disciplinas que integrarán la oferta de la feria.

El encuentro se desarrollará en un espacio que también forma parte de la historia política y cultural del país. El portal del Bosque de Chapultepec recuerda que Los Pinos fue la residencia oficial de la Presidencia de México antes de su transformación en recinto cultural.

El lugar tuvo anteriormente el nombre de hacienda La Hormiga. En 1934, el presidente Lázaro Cárdenas decidió convertirlo en residencia presidencial, una función que mantuvo durante varias décadas.

El Complejo Cultural Los Pinos comenzó a operar con esa denominación el 1 de diciembre de 2018, tras una decisión del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde entonces, el sitio funciona como uno de los espacios culturales del Bosque de Chapultepec.

Cómo llegar al Complejo Cultural Los Pinos en Metro, Metrobús y Cablebús

La forma más directa de llegar al Complejo Cultural Los Pinos es mediante la estación Constituyentes, de la Línea 7 del Metro. Desde ese punto, el recinto indica caminar por avenida Parque Lira hacia avenida Molino del Rey, cruzar avenida Constituyentes y continuar hasta las rejas verdes de acceso.

Para quienes viajen en Metrobús, la estación más próxima es Parque Lira, de la Línea 2. El trayecto a pie desde esa parada hasta la entrada de Los Pinos es de aproximadamente 650 metros, de acuerdo con la información oficial del complejo cultural.

El recinto también se encuentra cerca de la estación Los Pinos/Constituyentes del Cablebús.

La feria y la ofrenda en Los Pinos sumarán una alternativa gratuita para la temporada de Día de Muertos. La propuesta combinará la memoria de las personas artesanas fallecidas con la exhibición de trabajos que mantienen vivas técnicas de distintas regiones mexicanas.

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