Este es el historial criminal de "El Guano" Guzmán, criminal ligado a una supuesta reunión con una figura de la 4T (Departamento de Estado de Estados Unidos)

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Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán, es señalado como uno de los operadores de mayor rango dentro del Cártel de Sinaloa. Su historial incluye ataques armados contra fuerzas federales, el presunto asesinato de un familiar y sucesivos operativos de captura que no han logrado su detención.

El nombre de “El Guano” volvió a cobrar relevancia pública luego de que se señalara a la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, de mantener una supuesta reunión con Aureliano en 2024. El señalamiento fue negado por Montiel.

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Guzmán Loera opera principalmente en el Triángulo Dorado, la zona serrana que comparten Sinaloa, Chihuahua y Durango, dedicada al cultivo de amapola y marihuana y a la producción de drogas sintéticas. Desde la primera detención de su hermano, su carrera dentro de la organización criminal mostró un crecimiento sostenido.

El ataque armado de 2016 y la fuga de “El Kevin”

En octubre de 2016, “El Guano” quedó en la mira de las autoridades federales tras un ataque con granada contra un convoy militar en Sinaloa. El objetivo de la agresión era liberar a Julio Óscar Ortiz Vega, alias “El Kevin”, uno de sus aliados cercanos que se encontraba bajo custodia castrense. El saldo del ataque fue de cinco militares muertos y diez heridos. “El Kevin” logró escapar durante la confusión generada por el asalto.

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Aureliano Guzmán, "El Guano".

Tras el hecho, se desplegaron alrededor de 50 vehículos militares en territorio sinaloense para dar con el paradero de Guzmán Loera. El operativo no tuvo éxito y “El Guano” consiguió evadir el cerco.

Ese episodio marcó el inicio de una búsqueda intermitente por parte de las fuerzas federales que, hasta la fecha, no ha derivado en su captura.

El homicidio de su medio hermano y otros delitos en Chihuahua

A “El Guano” se le atribuye el asesinato de su medio hermano, Ernesto Guzmán Hidalgo, ocurrido en abril de 2015 en la sierra de Sinaloa. El crimen reforzó su reputación de violencia incluso dentro de su propio círculo familiar.

En la región serrana donde opera, reportes periodísticos lo señalan como una figura poco respetada por otras estructuras criminales, debido a conflictos recurrentes con bandas rivales que han puesto en riesgo tierras y vidas de cientos de habitantes de la zona.

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Aureliano Guzmán ha reclamado su parte del legado del Cártel de Sinaloa tras la captura y extradición de su hermano "El Chapo" Guzmán (Infobae México / Jovany Pérez)

Además de los hechos en Sinaloa, se le atribuyen el secuestro, la extorsión, la tortura y el homicidio de un elevado número de personas en Chihuahua. Entre las víctimas atribuidas a su organización figuran funcionarios públicos y empresarios de esa entidad.

De acuerdo con documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fechados en 2018, “El Guano” comandaba entonces una red de al menos 300 personas, distribuida en células como “Los Coteros”, “La Válvula” y “Gente de Aboyta”, con presencia en Badiraguato y Escuinapa, en Sinaloa, y en Tamazula, Durango.

Las fugas lo han mantenido libre durante casi una década

Aureliano Guzmán Loera ha evadido al menos siete grandes operativos militares en la sierra de Sinaloa y Durango desde 2011, lo que lo convierte en uno de los capos más escurridizos del narcotráfico mexicano.

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El primer operativo documentado ocurrió en 2011, cuando las autoridades aún no lo identificaban plenamente como figura de alto rango dentro del Cártel de Sinaloa. Esa falta de perfil le permitió construir en silencio una base territorial en Badiraguato, Sinaloa, y Tamazula, Durango.

En 2014, un operativo preparado durante cuatro meses con apoyo de la DEA (Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos) apuntó a una vivienda en Santiago Papasquiaro, Durango. Cuando los soldados intentaron bloquear las salidas del pueblo, una turba los detuvo alegando invasión de propiedad privada, lo que dio tiempo suficiente para que “El Guano” escapara.

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Infografía que detalla los siete operativos fallidos para capturar a Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, desde 2011, ilustrando su habilidad para evadir a las fuerzas de seguridad y el cerco sin captura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En octubre de 2016, durante un enfrentamiento en la zona de Huixiopa y Bacacoragua, Guzmán Loera resultó herido, según informó entonces el comandante de la Novena Zona Militar, Rogelio Terán. Pistoleros de su organización irrumpieron en el hospital donde era atendido y mataron al soldado que lo había auxiliado para rescatarlo. Más de 50 vehículos del Ejército se desplegaron en la sierra sin lograr su captura.

En abril de 2017, una nueva incursión en Badiraguato generó versiones de que “El Guano” había sido detenido, pero el gobierno de Sinaloa desmintió el arresto. El entonces gobernador, Quirino Ordaz Coppel, declaró no tener conocimiento de ninguna detención.

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Entre el 23 y 24 de febrero de 2023, un operativo de la Secretaría de Marina en El Durazno, Tamazula, terminó sin resultados: según el periodista Óscar Balderas, el capo escapó por una puerta falsa con al menos una hora de ventaja sobre las fuerzas federales.

Omar García Harfuch informo que el pasado 22 de abril la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizó operativos en Badiraguato, Sinaloa y sobre los reportes de la detención de Aureliano "El Guano" Guzmán Loera, el funcionario señaló que "no se confirma la detención de este sujeto, pero las operaciones continúan". RRSS

El operativo más reciente ocurrió el 22 de abril de 2026 en La Cebadilla, Tamazula, con participación del Ejército, la Guardia Nacional y la Marina, y apoyo de inteligencia estadounidense. Se detuvo a 10 integrantes de su círculo cercano, entre ellos su mano derecha, Abel “N”, pero Aureliano Guzmán Loera volvió a evadir la captura.

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Cargos pendientes en Estados Unidos y recompensa de 5 millones de dólares

Fuera de México, “El Guano” enfrenta dos acusaciones formales presentadas por un gran jurado federal del Distrito de Arizona, Estados Unidos. La primera, del 13 de noviembre de 2019, lo señala por cuatro cargos relacionados con una conspiración internacional para distribuir heroína, cocaína y fentanilo.

La segunda acusación, emitida el 19 de febrero de 2020, sumó dos cargos adicionales vinculados a la distribución internacional de marihuana, heroína, cocaína y metanfetamina.

Foto: @HSIPhoenix / Twitter.

Como consecuencia de estos procesos, el Departamento de Estado de Estados Unidos elevó en 2021 la recompensa por información que lleve a la captura y extradición de Aureliano Guzmán Loera hasta 5 millones de dólares, cifra que se mantiene vigente.

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“El Guano” según el Departamento de Estado de EEUU

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene una ficha oficial sobre Aureliano Guzmán-Loera dentro de su programa de recompensas contra narcotraficantes mexicanos. El documento no precisa con exactitud su fecha de nacimiento, pero sí registra tres posibles datos: el 20 de julio de 1945, el 20 de octubre de 1946 y el 16 de junio de un año desconocido.

La ficha tampoco detalla su estatura ni su peso, y los describe como desconocidos. Según el registro, tiene cabello negro, ojos color marrón, y no se consignan cicatrices, tatuajes o marcas distintivas.

Este es el historial criminal de "El Guano" Guzmán, criminal ligado a una supuesta reunión con una figura de la 4T. Captura de pantalla

El documento confirma que su base de operaciones se ubica en La Tuna, Badiraguato, Sinaloa, el mismo poblado natal de su hermano Joaquín “El Chapo” Guzmán. Desde ahí, su organización administra plantaciones y laboratorios distribuidos en distintas localidades del Triángulo Dorado.

El perfil oficial describe a su organización como “polidroga”, es decir, dedicada al cultivo, producción, fabricación y transporte de amapola, marihuana, heroína, fentanilo, metanfetamina y cocaína en nombre del Cártel de Sinaloa. La principal fuente de ingresos del grupo proviene del cultivo a gran escala de marihuana y amapola en la Sierra Madre de Sinaloa.

La reciente controversia política

El historial criminal de “El Guano” volvió a cobrar relevancia pública este mes luego de que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, señalara a la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, por supuestos vínculos con el crimen organizado, durante una entrevista.

Campos aseguró que se lo había hecho saber en privado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien posteriormente confirmó el señalamiento en su conferencia matutina y defendió a Montiel como una dirigente honesta.

El origen directo de la controversia fue una columna del periodista Héctor de Mauleón, que citó un informe de seguridad sobre una supuesta reunión entre Montiel y Aureliano Guzmán Loera en 2024, en la que la dirigente morenista habría negociado el apoyo de la organización de “El Guano” a candidatos del partido en Chihuahua, a cambio de permitirles el control territorial entre La Tuna, Sinaloa, y Moris, Chihuahua.

Ariadna Montiel negó las acusaciones

Montiel rechazó la acusación en sus redes sociales, en donde afirmó: “Denunciamos la irresponsabilidad de presentar señalamientos no acreditados como hechos y utilizarlos para desacreditar a todo un Movimiento”, escribió.

La dirigente calificó la columna como un “instrumento de golpeteo de la derecha” y afirmó: “Nunca he tenido relación ni me he reunido con personas dedicadas a actividades delictivas. Mi patrimonio está asentado en mi declaración patrimonial, que siempre ha sido pública”.

Ariadna Montiel niega reunión con ‘El Guano’ y acusa a Maru Campos de difundir mentiras: “Es un instrumento de golpeteo de la derecha”. Captura de pantalla

Montiel vinculó la difusión del señalamiento con sus propias denuncias sobre la participación de cuatro agentes de la CIA en un operativo contra un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua. Según la dirigente, Campos conocía la participación del exfiscal César Jáuregui Moreno en ese operativo y guardó silencio durante seis meses antes de señalarlo.

Los 24 gobernadores de Morena emitieron un comunicado conjunto en el que atribuyeron las acusaciones de Campos a “frustración y diferencias políticas”.