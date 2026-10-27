México

Alito Moreno acusa a Ariadna Montiel de negociar apoyo criminal para Morena: “Todos los días aparecen más pruebas de sus vínculos con los cárteles”

La dirigente morenista rechaza haber dialogado con “El Guano” y afirma que la versión pretende desacreditar a su partido

Montiel sostuvo que los señalamientos responden a una estrategia de la derecha para desacreditar a Morena. (Captura de pantalla)
Montiel sostuvo que los señalamientos responden a una estrategia de la derecha para desacreditar a Morena. (Captura de pantalla)
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Este 26 de octubre, Alejandro “Alito” Moreno acusó a Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena, de haberse reunido con Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, para negociar apoyo de grupos criminales a candidatos del partido en las elecciones de 2024.

Montiel negó haber sostenido ese encuentro o haber buscado beneficiar a los aspirantes de Morena. La acusación aparece en una columna de Héctor de Mauleón publicada en El Universal, basada en un informe de seguridad; la dirigente sostuvo que se trata de una estrategia de la derecha para desacreditar al partido.

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El dirigente del PRI afirmó que sobre Morena pesan acusaciones de presuntos pactos con cárteles para intercambiar apoyo electoral por protección y control territorial.

Alito Moreno anunció que llevará las denuncias sobre posibles nexos electorales ante instancias internacionales. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM
Alito Moreno anunció que llevará las denuncias sobre posibles nexos electorales ante instancias internacionales. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Moreno anunció que llevará el caso a instancias internacionales y exigió una investigación para determinar si hubo responsables de posibles acuerdos con grupos criminales.

Recordó el presidente del PRI la sanción que recibió del INE por llamar narcopartido a Morena: “¡A los de MORENA les molesta que los llamemos NARCOPOLÍTICOS, pero todos los días aparecen más pruebas de sus vínculos con los cárteles del crimen organizado!"

Presidenta de Morena niega haberse reunido con El Guano para influir en las elecciones de 2024

Una mujer en un podio con micrófonos y el logo de Morena en un salón rojo. Varias manos de la audiencia están alzadas, algunas con teléfono o bolígrafo
La morenista rechazó las versiones publicadas por Héctor de Mauleón, que la vinculan con una negociación para respaldar aspirantes de su partido en Chihuahua durante el proceso electoral del año 2024. (@A_MontielR )

Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, negó haberse reunido con Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, para presuntamente favorecer a candidatos del partido en las elecciones de 2024, y acusó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, de difundir “mentiras y calumnias para desviar la atención de la participación de agentes de la CIA en un operativo realizado en el estado.

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Una columna de Héctor de Mauleón publicada en El Universal sostuvo que Montiel habría negociado con el grupo de Guzmán Loera en Chihuahua para que interviniera en el proceso electoral y apoyara a los aspirantes morenistas. A cambio, supuestamente se les habría permitido controlar un corredor desde La Tuna, Sinaloa, hasta Moris, Chihuahua.

La dirigente rechazó que existiera ese encuentro y cuestionó que los señalamientos fueran presentados como hechos. “Rechazo categóricamente las acusaciones difundidas en la columna publicada hoy. Denunciamos la irresponsabilidad de presentar señalamientos no acreditados como hechos y utilizarlos para desacreditar a todo un Movimiento, escribió en redes sociales.

Ariadna Montiel vincula las acusaciones con un operativo en Chihuahua

Montiel vincula los señalamientos en su contra respecto a "El Guano" con su denuncia sobre la presencia de agentes de la CIA en territorio de Chihuahua. (Departamento de Estado de Estados Unidos)
Montiel vincula los señalamientos en su contra respecto a "El Guano" con su denuncia sobre la presencia de agentes de la CIA en territorio de Chihuahua. (Departamento de Estado de Estados Unidos)

Montiel sostuvo que la publicación habría surgido después de sus denuncias sobre una posible violación a la soberanía nacional, por la presencia de cuatro agentes de la CIA durante un operativo contra un narcolaboratorio en El Pinal, comunidad del municipio de Morelos, Chihuahua.

Según su acusación, Campos conocía la participación de César Jáuregui Moreno, exfiscal estatal, en ese despliegue donde habrían intervenido agentes extranjeros. La dirigente afirmó que la gobernadora intenta distraer la discusión pública mediante acusaciones contra Morena.

“[La columna] es un instrumento de golpeteo de la derecha, señaló Montiel al referirse a las versiones sobre su presunto vínculo con integrantes del crimen organizado. También afirmó que no ha tenido contacto con personas dedicadas a actividades delictivas.

“Nunca he tenido relación ni me he reunido con personas dedicadas a actividades delictivas. Mi patrimonio está sentado en mi declaración patrimonial, que siempre ha sido pública. Los supuestos reportes de seguridad’ no derivan de un informe institucional, sino de las mentiras y calumnias propagadas por la gobernadora, afirmó.

Maru Campos habría señalado a Montiel ante Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la honestidad de Montiel tras las acusaciones que Maru Campos le presentó en privado. (Foto: X/@A_MontielR)
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la honestidad de Montiel tras las acusaciones que Maru Campos le presentó en privado. (Foto: X/@A_MontielR)

De manera previa, Maru Campos habría acusado a Montiel de tener vínculos con el crimen organizado durante una entrevista con Carlos Loret de Mola. La gobernadora también aseguró que había comunicado ese señalamiento en privado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Sheinbaum confirmó en su conferencia matutina que Campos le hizo ese planteamiento y defendió a la dirigente de Morena al describirla como una persona honesta. Los 24 gobernadores morenistas emitieron un pronunciamiento conjunto en el que atribuyeron las acusaciones a frustración y diferencias políticas”.

Montiel también cuestionó que la gobernadora cuente con asesores vinculados con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Mencionó a Ernesto Cordero, Roberto Gil Zuarth, Diódoro Carrasco, Max Cortázar y Jordi Herrera como integrantes del equipo de Campos.

Maru Campos anuncia cambios en Chihuahua
La dirigente de Morena cuestionó a Maru Campos por sumar a excolaboradores de Felipe Calderón en su equipo de asesores. (@MaruCampos_G)

La morenista responsabilizó a Calderón por haber tenido a Genaro García Luna como funcionario de seguridad pública. García Luna fue condenado en Estados Unidos por vínculos con el Cártel de Sinaloa, de acuerdo con el señalamiento de Montiel, quien además lo acusó de promover el operativo Rápido y Furioso, mediante el cual se armó a grupos criminales.

Ariadna Montiel afirmó que Campos guardó silencio durante seis meses sobre la participación de su exfiscal en el operativo de la Sierra Tarahumara. Posteriormente, dijo, la gobernadora lo señaló y ordenó su detención.

“María Eugenia Campos conoció la participación de su exfiscal en el operativo realizado en la Sierra Tarahumara y guardó silencio durante seis meses, pero tiempo después lo señala y lo detiene. El panismo en Chihuahua está en crisis, porque a sus ojos la gobernadora los traicionó y ahora pretende lavar su imagen ante la derecha nacional acusando a Morena con mentiras y calumnias”, acusó Montiel.

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