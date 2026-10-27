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Integrante de la cartelera Canelo vs Mbilli cancela su participación en Riad: “Es ridículo arriesgarnos”

Robert García confirmó las complicaciones que implicaba trasladarse con su equipo, boletos sin confirmar y la diferencia horaria

Confirman fecha y horario de la pelea Canelo Álvarez vs Christian Mbilli (IG/ @canelo)
Integrante de la cartelera Canelo vs Mbilli cancela su participación en Riad: “Es ridículo arriesgarnos” (IG/ @canelo)
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El boxeador mexicano Lindolfo Delgado quedó fuera de la cartelera del 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, donde disputaría el campeonato mundial superligero vacante de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) ante Arthur Biyarslanov.

Su entrenador, Robert García, confirmó en entrevista con Boxingscene que la decisión respondió a las alertas diarias por posibles misiles y a problemas logísticos que comprometían la preparación del peleador.

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García explicó que un abogado ya instalado en Arabia Saudita le informó que reciben al menos dos alertas diarias por misiles. Para el entrenador, esa situación eliminaba la certeza necesaria para llevar a su peleador a una pelea de campeonato mundial.

Las alertas por misiles y los problemas de traslado

Lindolfo Delgado quiere enfrentar a Pitbull Cruz (X@lindolfodeel)
Lindolfo Delgado quiere enfrentar a Pitbull Cruz (X@lindolfodeel)

La complicación también alcanzaba la logística de viaje. García señaló que el equipo no había recibido los boletos de avión y que la ruta contemplaba volar a otro país y luego recorrer entre cinco y seis horas por carretera hasta la sede de la función.

Sin vuelos confirmados, Delgado habría llegado hasta el martes. Eso le dejaba únicamente miércoles y jueves para adaptarse a la diferencia horaria y bajar de peso antes del pesaje, condiciones que García consideró inaceptables para un combate de esa magnitud.

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La cartelera de Canelo sigue en medio de la incertidumbre

La función en Riad ha enfrentado incertidumbre desde los ataques contra infraestructura aeroportuaria saudí, que interrumpieron vuelos y activaron advertencias de seguridad internacionales. El 25 de octubre, Estados Unidos ordenó la salida de su personal gubernamental no esencial y sus familiares, mientras el aeropuerto de Riad restablecía parcialmente sus operaciones durante el fin de semana.

Pese a ese escenario, Saúl Canelo Álvarez llegó a la capital saudí junto con Oleksandr Usyk y Rafael Divino Espinoza, quienes participarán en la velada. Biyarslanov, invicto con marca de 21-0, ya se encuentra en Riad.

Canelo Álvarez llega a Riad para pelear contra Mbilli (X/ @Turki_alalshikh)
Canelo Álvarez llega a Riad para pelear contra Mbilli (X/ @Turki_alalshikh)

Delgado, olímpico mexicano en Río 2016, llegaba con récord de 24-0 y buscaba su primer campeonato mundial. García cuestionó que dos días para adaptarse al cambio horario y bajar de peso fueran condiciones razonables para exponer a un peleador en una pelea por el título.

Canelo Álvarez llega a Riad bajo alerta por posibles ataques: así fue recibido antes de su pelea contra Mbilli

Saúl Canelo Álvarez llegó a Riad el domingo 25 de octubre para enfrentar a Christian Mbilli por el título supermediano del CMB. El mexicano subirá al ring el sábado 31 de octubre en el Kingdom Arena, donde busca recuperar un campeonato mundial de las 168 libras.

La llegada ocurre en medio de una advertencia de la Plataforma Nacional de Alerta Temprana de Riad por un posible peligro de ataques. La ciudad también registra bombardeos que alcanzaron sus aeropuertos el 11 de octubre.

Turki Alalshikh, promotor de la función y consejero de la Corte Real saudí, difundió el aviso en sus redes sociales. Semanas antes, el promotor sostuvo que Álvarez no temía cumplir con la pelea pese a la tensión en la capital saudita.

Alalshikh aseguró que el boxeador mexicano le confirmó que pelearía “pase lo que pase”.

El tapatío fue recibido con flores blancas, música mexicana y bailes folclóricos de Jalisco. Aficionados con banderas de México corearon su nombre durante el arribo, mientras el pugilista saludó a los asistentes y atendió a la prensa.

Álvarez vuelve al cuadrilátero después de una operación en el codo. Su última función terminó con la pérdida del título indiscutido de las 168 libras frente a Terence Crawford, el 13 de septiembre de 2025 en el Allegiant Stadium.

A sus 35 años, el mexicano suma 63 triunfos, tres derrotas y dos empates. También ha sido campeón mundial en cuatro categorías.

Mbilli realizará la primera defensa de la corona supermediana que posee. El combate estelar encabeza una cartelera de 10 peleas, con varios boxeadores mexicanos vinculados al Canelo Team.

Christian Mbilli y el canadiense Arthur Biyarslanov fueron los primeros peleadores anunciados que llegaron a Arabia Saudita. Alalshikh compartió videos de ambos durante su arribo a la capital.

El sábado también llegaron el mexicano David “Rey” Picasso y el japonés Reito Tsutsumi. Los organizadores mantienen pendientes los arribos de otros participantes, así como las actividades promocionales y la ceremonia de pesaje.

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