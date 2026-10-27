México

¿Habrá servicio de bancos este 2 de noviembre? Esto dice el calendario oficial

El 1 y 2 de noviembre se celebra el Día de Muertos en México

El logotipo del banco Santander se puede ver en el exterior de una sucursal en la Ciudad de México, México. 15 de junio de 2024. REUTERS/Raquel Cunha
El logotipo del banco Santander se puede ver en el exterior de una sucursal en la Ciudad de México, México. 15 de junio de 2024. REUTERS/Raquel Cunha
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Este 1 y 2 de noviembre son días de fiesta en México, ya que muchos celebran a sus difuntos y la ciudad y otras partes del país se llenan de coloridas ofrendas.

Sin embargo, debido a esto, existen muchos servicios que suelen verse afectados, entre los que se encuentran los servicios de bancos.

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Es por esto que muchas personas se preguntan si habrá servicio en las diversas sucursales bancarias que operan en el país.

Sobre esto se da a conocer que las sucursales de BBVA México, Banorte, Banamex y Banco Azteca suspenderán operaciones el lunes 2 de noviembre de 2026 por el Día de Muertos, de acuerdo con el calendario de la CNBV.

Lo anterior se debe a que si bien el 2 de noviembre no es considerado como feriado dentro del calendario oficial del país sí se trata de un día de asueto para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

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El cierre contempla hasta 72 horas de interrupción en la atención física.

La atención regular se mantiene hasta el viernes 30 de octubre; sin embargo, el sábado 31 y el domingo 1 de noviembre las sucursales permanecerán cerradas por el descanso semanal, aunque algunas podrían operar medio turno el sábado; la actividad se reanudará el 3 de noviembre en los horarios habituales.

Cabe mencionar que los cajeros automáticos, las aplicaciones móviles y las plataformas de internet de los bancos continuarán disponibles las 24 horas para retiros, transferencias y pagos.

Las sucursales ubicadas dentro de almacenes o centros comerciales podrían atender el lunes 2 de noviembre, según los horarios de cada institución.

La CNBV incluye el 2 de noviembre entre las fechas de suspensión para el sector bancario, aunque la Ley Federal del Trabajo no lo contempla como día de descanso obligatorio.

Imagen de archivo. Personas pasan junto al logotipo de BBVA en una sucursal bancaria en Ciudad de México, México. 24 de julio de 2024. REUTERS/Henry Romero
¿Bancos en México cerrarán el 12 de diciembre? (REUTERS/Henry Romero)

Días inhábiles bancarios de 2026

Es importante tomar en cuenta que las instituciones de crédito supervisadas por la CNBV suspenden la atención en sucursales en estas fechas:

  • Jueves 1 de enero — Año Nuevo
  • Lunes 2 de febrero — Conmemoración del 5 de febrero
  • Lunes 16 de marzo — Conmemoración del 21 de marzo
  • Jueves 2 y viernes 3 de abril — Semana Santa
  • Viernes 1 de mayo — Día del Trabajo
  • Miércoles 16 de septiembre — Independencia de México
  • Lunes 2 de noviembre — Día de Muertos
  • Lunes 16 de noviembre — Conmemoración del 20 de noviembre
  • Sábado 12 de diciembre — Día del Empleado Bancario
  • Viernes 25 de diciembre — Navidad

Qué se celebra el día 1 y 2 de noviembre en México? Se consideran feriados oficiales en México?

El 1 y 2 de noviembre se celebra el Día de Muertos en México.

  • 1 de noviembre: coincide con la festividad católica de Todos los Santos. En gran parte del país se dedica a los muertos chiquitos, es decir, niñas y niños fallecidos.
  • 2 de noviembre: corresponde al Día de los Fieles Difuntos. Tradicionalmente se honra a las personas adultas fallecidas.

Las formas de celebración cambian entre comunidades, pero suelen incluir altares u ofrendas, flores de cempasúchil, comida, veladoras y visitas a panteones.

No son feriados oficiales ni días de descanso obligatorio conforme a la Ley Federal del Trabajo.

Por ello, quien trabaja el 1 o el 2 de noviembre no tiene derecho, sólo por esas fechas, a un pago doble o triple.

Si el 2 cae en domingo y se labora, corresponde la prima dominical de al menos 25% adicional sobre el salario ordinario de ese día.

Un hombre frente a una computadora en un cubículo con papel picado, figuras de calaveras, flores de cempasúchil y fotografías.
Un empleado trabaja frente a su computadora en un cubículo de oficina decorado con papel picado, flores de cempasúchil y figuras de calaveras por el Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas escuelas, dependencias públicas o empresas pueden suspender actividades por decisión interna, pero eso no cambia su condición legal: no son días de descanso obligatorio a nivel federal.

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