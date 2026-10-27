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José Ángel Bichir confiesa estar endeudado por los gastos médicos tras su caída de un tercer piso

El actor reconoce que debe dinero a su tío Demián Bichir y a amigos que lo apoyaron durante su hospitalización a siete meses de su caída

José Ángel Bichir se habría lanzado del tercer piso de un edificio (Instagram)
José Ángel Bichir se habría lanzado del tercer piso de un edificio (Instagram)
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José Ángel Bichir reconoce que acumula deudas con familiares y amigos tras los gastos médicos derivados de su caída de un tercer piso el pasado 13 de marzo, cuando sufrió diversas lesiones que requirieron hospitalización.

A siete meses del accidente, el actor reapareció en la ofrenda de la obra “Malinche” y habló con el programa Ventaneando sobre su situación financiera. Estoy endeudado hasta las cachas, estoy en problemas económicos realmente”, declaró.

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José Ángel Bichir debe dinero a su tío Demián Bichir, a familiares y amigos

El actor detalla que entre quienes lo apoyaron económicamente está su tío, el actor Demián Bichir, quien no escatimó recursos durante su recuperación. También menciona deudas derivadas de una rifa organizada por amigos para costear su atención médica.

Primer plano de José Ángel Bichir con cabello oscuro rizado, barba incipiente y un ligero hinchazón en la mejilla, vistiendo una camisa gris melange
El actor José Ángel Bichir fue captado por la prensa al salir del hospital, luciendo una expresión reflexiva tras su recuperación. (José Ángel Bichir / Instagram)

“Tengo deudas con mis amigos, con los que apoyaron en esa rifa que hicieron, tengo deuda con familiares, con el mismo tío Demián que ha dicho que para la salud no escatimo en gastos, expresó el actor en la entrevista difundida por TV Azteca.

Bichir aclara que no considera esos apoyos como regalos, sino como préstamos pendientes de saldar. Su postura, según relata, se extiende también hacia adelante: busca replicar ese gesto con otras personas en situación de necesidad.

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El actor plantea los apoyos recibidos como préstamos por pagar

José Ángel Bichir señala en la misma entrevista que esos préstamos se deben de pagar, y además considera que debe ayudar también a otras personas que necesiten de ayuda, al pasar un momento complicado como él.

“Yo siempre creo que se deben de pagar, yo lo tomo como préstamos y después buscar a quien necesita ayuda de tus amigos o de alguien lejano, extraño, y decir: ‘yo te ayudo ahora que yo puedo’”, afirmó Bichir.

José Ángel Bichir. Foto: (Captura de pantalla IG)
José Ángel Bichir. Foto: (Captura de pantalla IG)

El actor sostiene que su prioridad inmediata es saldar esas deudas acumuladas durante los meses de hospitalización y terapias posteriores al accidente.

Bichir busca regresar a la actuación para generar ingresos

Para enfrentar su situación económica, el actor afirma contar ya con propuestas laborales en puerta. Su regreso a la actuación representa, según explica, la vía principal para generar ingresos y comenzar a pagar lo que debe.

TV Azteca reporta que la crisis que derivó en el accidente de Bichir estuvo relacionada con un cuadro de salud mental. El medio detalla que, pese a la gravedad de las lesiones sufridas en la caída, la vida del actor no corrió peligro.

Demian Bichir pidió empatía con el caso. Foto: (Captura de pantalla)
Demian Bichir pidió empatía con el caso. Foto: (Captura de pantalla)

El actor se mostró enfocado en su recuperación física y económica durante su aparición pública más reciente, en el marco de las actividades conmemorativas por el Día de Muertos vinculadas a la puesta en escena “Malinche”.

¿Qué padece José Ángel Bichir y por qué cayó de un tercer piso?

José Ángel Bichir cayó desde el tercer piso de un edificio de departamentos en la calle Uxmal, esquina con avenida Xola, en la colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez, el 13 de marzo de 2026. Elementos de emergencia lo encontraron inconsciente en la parte baja del inmueble.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) lo diagnosticaron con fractura facial y abdomen agudo. El actor fue trasladado al Hospital Rubén Leñero, donde permaneció hospitalizado tres días.

José Ángel Bichir  (Captura)
José Ángel Bichir  (Captura)

Entre las lesiones específicas reportadas:

  • Fractura en el rostro, con afectación en la nariz.
  • Traumatismo abdominal (abdomen agudo).
  • Pérdida de al menos dos dientes y daño en un tercero, derivado de una fractura en la parte frontal del maxilar superior.
  • Afectaciones en la pierna, el pie, el brazo y el hombro, según recordó el propio actor meses después.

Para el tratamiento dental requirió implantes, un injerto de hueso y membranas de colágeno para favorecer la regeneración de la zona. La implantóloga Liliana Bueno, encargada de su caso, señaló que el procedimiento se realizó en una sola intervención y que la recuperación avanzó favorablemente.

José Ángel Bichir con mascarilla y gorra, sentado en un coche con la puerta abierta, rodeado de micrófonos de prensa. Manos sujetan micrófonos
José Ángel Bichir a su salida del Hospital Rubén Leñero. (Captura de pantalla: Ventaneando )

Bichir fue dado de alta el 16 de marzo con un inmovilizador ortopédico en el tobillo, cabestrillo y cubrebocas. Su madre, Patricia Pascual, confirmó que también requería una intervención en la nariz.

La familia descartó que se tratara de un intento de autolesión y explicó que el actor atravesaba una crisis aguda de salud mental que alteró su percepción de la realidad, además de negar que estuviera bajo efectos del alcohol.

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