Marca Registrada y Los Tucanes de Tijuana desafían veto a narcocorridos en Chihuahua

Marca Registrada y Los Tucanes de Tijuana enfrentan sanciones económicas tras cantar narcocorridos durante sus presentaciones en el Palenque de la Expogan 2026 de Chihuahua. (Especial )

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El Ayuntamiento de Chihuahua retiene garantías económicas por 1,525,030 pesos contra las empresas promotoras del Palenque de la feria ganadera Expogan 2026.

La medida administrativa procede tras la interpretación de temas musicales clasificados como apología del delito durante dos conciertos consecutivos.

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Las actuaciones involucran a Los Tucanes de Tijuana y Marca Registrada, agrupaciones que incluyeron piezas alusivas al crimen organizado en sus conciertos del viernes 23 y sábado 24 de octubre.

Cada presentación artística requirió un depósito previo de 762,515 pesos, una cifra equivalente a 6,500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

La Subdirección de Gobernación Municipal ejecutó el cobro de ambas pólizas de fianza tras confirmar la violación a las restricciones locales sobre espectáculos masivos.

Los organizadores disponen de cinco días hábiles para responder a las actas levantadas por los inspectores locales.

La autoridad municipal analiza las grabaciones oficiales de audio y video para resolver si incrementa el monto definitivo de las sanciones impuestas a los concesionarios del inmueble.

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Las actas administrativas derivan de presentaciones consecutivas en el Palenque

La primera falta ocurrió durante la noche del viernes 23 de octubre, durante el concierto de Los Tucanes de Tijuana. El conjunto incluyó en su repertorio el corrido titulado “El Águila Blanca”, composición dedicada a las actividades del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes.

El personal de supervisión acreditó un total de nueve canciones sujetas a revisión técnica durante la actuación del grupo sinaloense. Cada una de las piezas detectadas contiene menciones directas a miembros del crimen organizado o relatos de trasiego de sustancias ilícitas.

El conjunto incluyó en su repertorio el corrido titulado “El Águila Blanca”. (Los Tucanes De Tijuana)

La segunda infracción quedó registrada durante la medianoche del sábado 24 de octubre con la presentación del grupo Marca Registrada. La agrupación interpretó la composición “Si Fuera Fácil”, melodía señalada dentro del catálogo de temas restringidos por la reglamentación municipal.

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Antes de entonar la pieza, el vocalista Fidel Castro tomó el micrófono frente a los asistentes y exclamó: “Muchachos, por favor, que valga la pena la multa”.

La declaración quedó registrada en teléfonos celulares y circuló de inmediato en redes sociales.

La agrupación interpretó la composición “Si Fuera Fácil”. (Cortesía)

El reglamento municipal fija fianzas previas contra la apología del delito

El marco legal opera mediante el Reglamento de Diversiones y Espectáculos Públicos para el Municipio de Chihuahua.

El ordenamiento prohíbe de forma estricta la difusión de contenidos sonoros o audiovisuales que enaltezcan delitos o justifiquen a personas procesadas o sentenciadas por actividades criminales.

Para tramitar los permisos de presentación en auditorios, estadios o palenques, las empresas promotoras entregan un pago precautorio en ventanilla municipal.

Este mecanismo asegura que la Tesorería ejecute la retención inmediata en caso de incumplimiento directo de los convenios firmados.

El esquema punitivo local no contempla sanciones penales inmediatas ni la detención de los músicos en el escenario.

Las multas recaen de manera exclusiva en las personas físicas o morales concesionarias del evento, quienes asumen contractualmente la responsabilidad civil de las conductas de sus artistas.

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El cuerpo de inspectores levanta las actas durante el desarrollo de la función, los fiscalizadores registran la hora exacta, el título del tema, fragmentos de la letra interpretada y los testimonios audiovisuales recabados desde diferentes ángulos del recinto ferial.

Presentación de Grupo Marca Registrada en la feria ganadera Expogan 2026. (IG: expoganchih)

Los fondos recaudados financian programas locales de seguridad

El artículo 209 del reglamento municipal establece que la totalidad de los ingresos obtenidos mediante sanciones por apología de actividades delictivas entra a las arcas locales.

La norma ordena etiquetar estos recursos para programas preventivos de delincuencia y fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

Cuando las letras contienen agravios, denigración o violencia de género hacia mujeres, el dinero recabado va etiquetado al Instituto Municipal de las Mujeres.

Estos fondos sustentan la operación de albergues y centros de atención especializada para víctimas de agresiones en la capital del estado.

La capital de Chihuahua registra antecedentes similares con agrupaciones de música norteña y regional mexicano. (IG: lostucanesdetijuana)

La capital de Chihuahua registra antecedentes similares con agrupaciones de música norteña y regional mexicano.

Agrupaciones como Los Tigres del Norte, Natanael Cano y Luis R. Conriquez cubrieron multas económicas previas en esta misma plaza por desacatar las restricciones sonoras en presentaciones públicas.

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El expediente de la Expogan 2026 continúa abierto en la Subdirección de Gobernación Municipal.

Las autoridades concluirán el desahogo de pruebas periciales una vez terminado el plazo legal otorgado a los empresarios responsables de la cartelera del Palenque.