Gobierno de México defiende ajuste fiscal al autotransporte: “No afecta” a la canasta básica tras paro del sector

Edgar Amador, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, interviene en una conferencia del Gobierno de México sobre el régimen fiscal del autotransporte. (Presidencia )

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El gobierno de México defiende el ajuste fiscal al autotransporte de carga y asegura que la medida “no afecta” a la canasta básica, tras el paro nacional convocado por organizaciones del sector este lunes 26 de octubre.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió en su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo a la preocupación planteada por la prensa mexicana ante un posible incremento en los precios de la canasta básica: “No tiene ningún efecto ni en la canasta básica, ni en la operación del transporte de carga en nuestro país. Es nada más reducir algo que era excesivo”, afirmó la mandataria.

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El ajuste reduce de 300 a 250 millones de pesos el límite para la doble deducción fiscal

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, explicó que la modificación consiste en bajar de 300 a 250 millones de pesos el umbral de ingresos anuales para que las empresas accedan al beneficio por pago de peajes. Este mecanismo permite deducir el costo de las casetas como gasto operativo y, adicionalmente, acreditarlo contra el Impuesto Sobre la Renta.

Durante la conferencia matutina del Gobierno de México, representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expusieron el esquema de apoyos fiscales para el autotransporte federal. La presentación detalló la evolución del acreditamiento de cuotas de peaje y IEPS al diésel contra el ISR, además de las propuestas para focalizar estos beneficios fiscales y delimitar topes de ingresos a las empresas contribuyentes del sector.

De las 2,580 empresas que utilizan este esquema, solo 170 dejarían de recibir el beneficio completo en 2027. El 94% de los contribuyentes, incluidos quienes tributan como hombre camión, mantiene acceso sin cambios.

Hacienda calcula 4,500 millones de pesos adicionales para las finanzas públicas

El beneficio fiscal por peajes representa un costo estimado de 13,900 millones de pesos para 2026. Con la reducción del umbral, la dependencia proyecta obtener 4,500 millones de pesos adicionales durante 2027, equivalentes al 6% de los contribuyentes que usan este mecanismo.

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Amador Zamora recordó que el beneficio surgió en 2002 sin ningún límite y que, hacia 2019, el gobierno federal estableció el primer tope de 300 millones de pesos ante el crecimiento desmedido de su costo para el erario.

La movilización es de “un sector de CANACAR”, no la totalidad del gremio

Sheinbaum precisó que la Secretaría de Gobernación (Segob) a cargo de Rosa Icela Rodríguez le reportó que se trata de “un sector de CANACAR pequeño” el que decidió movilizarse, mientras que la mayoría de las organizaciones de autotransporte manifestó desde el fin de semana que no participaría en el paro.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, encabezada por Augusto Ramos Melo, solicitó reconsiderar la reducción del límite y advirtió que algunas empresas podrían enfrentar mayores costos de operación. Organizaciones del sector habían estimado previamente pérdidas económicas de hasta 21,500 millones de pesos diarios en caso de que la suspensión de actividades se prolongara.

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Ante esto, Sheinbaum puntualizó que la SEGOB ofreció recibir a representantes del autotransporte este lunes a las once de la mañana para revisar sus planteamientos. La mandataria indicó que, paralelamente, existen reuniones permanentes sobre seguridad carretera con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ofrece su rueda de prensa matutina diaria tras conocerse el resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, en Ciudad de México, México, el 26 de octubre de 2026. REUTERS/Daniel Becerril

“No afecta a las personas que tienen un autobús, un camión, dos camiones”, insistió la presidenta, quien subrayó que el sector conserva otros apoyos fiscales, como la deducción del IEPS al diésel, dentro de un paquete de beneficios que en conjunto alcanzó los 115,000 millones de pesos durante 2025.