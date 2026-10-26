Joel Huiqui resalta el momento de Cruz Azul tras alcanzar el segundo puesto: “Estamos encontrando el ritmo goleador”

Al término del triunfo de Cruz Azul por 3-1 ante Querétaro, Joel Huiqui destacó el esfuerzo del plantel durante una semana de jornada doble (REUTERS)

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Al término del triunfo de Cruz Azul por 3-1 ante Querétaro, Joel Huiqui destacó el esfuerzo del plantel durante una semana de jornada doble. El exdefensor y ahora técnico de la Máquina señaló que los jugadores respondieron a la exigencia de los partidos consecutivos y cumplieron con las tareas asignadas por el cuerpo técnico.

Huiqui consideró que el trabajo acumulado durante la semana se reflejó en el rendimiento del equipo en el Estadio Corregidora. También resaltó que Cruz Azul ya comenzó a encontrar mayor contundencia, no sólo a través de sus delanteros, sino con aportaciones de futbolistas que llegaron desde segunda línea.

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Soccer Football - Liga MX - Pachuca v Cruz Azul - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - October 21, 2026 Cruz Azul's Carlos Rotondi during the match REUTERS/Luis Cortes

El estratega celeste sostuvo que el equipo muestra crecimiento y madurez en una etapa exigente del Apertura 2026. Para Huiqui, la victoria ante Querétaro permitió a Cruz Azul cerrar la jornada doble con un resultado favorable y con señales de una mayor solidez colectiva.

“Destacar el gran esfuerzo de todos los muchachos, hicieron una semana completa, en donde cada uno se puso a hacer lo que le corresponde. Muy contento porque estamos encontrando el ritmo goleador tanto de nuestros delanteros, como de nuestra gente que viene detrás. El equipos está creciendo, está madurando, muy contento por eso”

¿Cómo fue el partido entre Cruz Azul y Pachuca?

Cruz Azul venció 3-1 a Querétaro el sábado pasado 25 de octubre en el Estadio Corregidora, durante la Jornada 14 del Apertura 2026.

El partido comenzó parejo, pero La Máquina tomó ventaja al minuto 18 con un penal de Andrés Montaño, que fue marcado después de que el VAR intervino. Querétaro respondió al 32’ con una jugada colectiva que Mateo Coronel definió para el 1-1.

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Soccer Football - Liga MX - Pachuca v Cruz Azul - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - October 21, 2026 Cruz Azul's Andres Montano celebrates with teammates after scoring their second goal REUTERS/Luis Cortes

El conjunto cementero recuperó el control antes del descanso. Nicolás Ibáñez anotó el 2-1 al 44’ con un disparo al ángulo. En el tiempo agregado de la primera parte, Christian Ebere aprovechó un pase filtrado de Montaño y convirtió el tercero. El tanto fue revisado por un posible fuera de juego y después fue validado.

Soccer Football - Liga MX - Pachuca v Cruz Azul - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - October 21, 2026 Cruz Azul's Andres Montano celebrates with teammates after scoring their second goal from the penalty spot REUTERS/Luis Cortes

En el segundo tiempo, Querétaro tuvo más posesión, aunque no generó opciones claras. Andrés Gudiño intervino en momentos puntuales para evitar el descuento, mientras Cruz Azul administró la ventaja con cambios y control de balón.

Cabe resaltar que el resultado dejó a Cruz Azul con tres victorias consecutivas y tres puntos como visitante.

¿Cuáles son los últimos compromisos de La Máquina?

Cruz Azul cerrará el torneo regular del Apertura 2026 con un partido como local y dos como visitante. Primero recibirá a León en el Estadio Banorte el domingo 1 de noviembre y posteriormente el sábado 7 irá al Estadio Universitario de la UANL donde se medirá ante Tigres.

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Cruz Azul vs León | domingo 1 de noviembre de 2026 a las 19:00 horas | Estadio Banorte.

Tigres vs Cruz Azul | sábado 7 de noviembre de 2026 a las 18:00 horas | Estadio Universitario de la UANL.

Guadalajara vs Cruz Azul | domingo 22 de noviembre de 2026 a las 18:06 horas | Estadio Akron.

Finalmente, el conjunto de Huiqui visitará a las Chivas de Guadalajara el domingo 22 de noviembre en el Estadio Akron a las 18:06 horas por la jornada 17 del Apertura 2026.