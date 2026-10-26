Gala Balón de Oro 2026: cuándo y a qué hora seguir la ceremonia donde están nominados Scarlett Camberos, Julián Quiñones y el América Femenil

La Gala del Balón de Oro 2026 se llevará a cabo este lunes 26 de octubre a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) desde Londres, Inglaterra, donde se premiará a lo mejor de la temporada en el mundo del futbol.
En esta edición, México cuenta con tres nominaciones que competirán junto a figuras y equipos destacados del mundo. Scarlett Camberos y Julián Quiñones aspiran al premio como mejores jugadores en sus respectivas categorías, mientras que América Femenil figura entre los nominados a mejor equipo en la rama femenina.
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Por qué México tuvo tres nominaciones al Balón de Oro 2026
A continuación, te presentamos las razones por las cuales México dirá presente en la Gala del Balón de Oro 2026:
Julián Quiñones
El 2026 representa un año decisivo para Julián Quiñones. Durante el Mundial, el delantero marcó cuatro goles y se consolidó como una pieza clave del equipo dirigido por Javier Aguirre.
Su aporte ofensivo lo colocó entre los jugadores más destacados de la selección mexicana durante el torneo. Su capacidad para definir en el área fue determinante para el ataque nacional.
Antes de su participación mundialista, Quiñones cerró la campaña como líder de goleo de la Saudi Pro League. El delantero del Al-Qadsiah anotó 33 goles, superando al inglés Ivan Toney, del Al-Ahli, quien registra 32.
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Cristiano Ronaldo ocupó el tercer puesto de la tabla de goleadores con 28 anotaciones para Al Nassr.
Scarlett Camberos
Scarlett Camberos tuvo una temporada 2025-2026 con 42 contribuciones de gol. La atacante del Club América marcó 25 anotaciones y dio 17 asistencias a lo largo del año futbolístico.
Sus números la colocaron como la quinta jugadora con más participaciones ofensivas entre las 30 nominadas al Balón de Oro. Solo quedó por detrás de Pernille Harder, con 47; Bunny Shaw, con 46; Caroline Weir, con 45, y Ewa Pajor, con 44.
La mexicana también fue la máxima asistidora de todas las nominadas. En el apartado de goles, ocupó el noveno puesto de la lista.
Camberos no solo destacó por sus cifras individuales. La delantera fue parte del América que conquistó el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.
Además, las Águilas levantaron la Concacaf W Championship, el primer título internacional en la historia de América Femenil. Estos resultados colectivos respaldan la nominación de la jugadora mexicana a la gala.
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América Femenil
El principal argumento de América para figurar entre las nominadas a mejor equipo femenil es la conquista de la Copa de Campeones Femenina de la CONCACAF, en lo que fue el primer título internacional para un equipo mexicano al vencer al Washington Spirit en la final de la Concacaf W Champions Cup.
Dentrp del plano local, las Águilas conquistaron el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. El título llegó después de que el equipo perdió dos finales consecutivas, una etapa que marcó al plantel y a su afición.
América también ganó el Campeón de Campeonas tras imponerse a Tigres. Con esos resultados, el conjunto azulcrema confirmó su dominio en el futbol mexicano y fortaleció los méritos que respaldan su nominación al Balón de Oro.
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Lista de nominados completa para el Balón de Oro 2026
A continuación, te presentamos la lista completa de futbolistas nominados el Balón de Oro 2026:
Mejor Jugador
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Pau Cubarsí (Barcelona)
- Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid)
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Luis Díaz (Bayern Múnich)
- Bruno Fernandes (Manchester United)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Gabriel (Arsenal)
- Harry Kane (Bayern Múnich)
- Achraf Hakimi (PSG)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
- Marquinhos (PSG)
- Sadio Mané (Al Nassr)
- Lautaro Martínez (Inter)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Nuno Mendes (PSG)
- Lionel Messi (Inter Miami)
- Michael Olise (Bayern Múnich)
- Joao Neves (PSG)
- Willian Pacho (PSG)
- Julián Quiñones (Al Qadsiah)
- Declan Rice (Arsenal)
- Rodri (Manchester City/Barcelona)
- Fabián Ruiz (PSG)
- Ferrán Torres (Barcelona/PSG)
- William Saliba (Arsenal)
- Dayot Upamecano (Bayern Múnich)
- Vinicus Jr (Real Madrid)
- Vitinha (PSG)
Mejor Jugadora
- Selma Bacha (Lyon)
- Barbra Banda (Orlando Pride)
- Esmee Brugts (Barcelona)
- Klara Bühl (Bayern Múnich)
- Mariona Caldentey (Arsenal)
- Scarlett Camberos (Club América)
- Kerstin Casparij (Manchester City)
- Temwa Chawinga (Kansas City)
- Cata Coll (Barcelona)
- Melchie Dumornay (Lyon)
- Caroline Graham Hansen (Barcelona)
- Alex Greenwood (Manchester City)
- Patri Guijarro (Barcelona)
- Pernille Harder (Bayern Múnich)
- Yui Hasegawa (Manchester City)
- Rose Lavelle (Gotham FC)
- Mapi León (Barcelona/London City Lionesses)
- Lorena (Kansas City)
- Melvine Malard (Manchester United/Chelsea)
- Manaka Matsukubo (North Carolina Courage/Chelsea)
- Vivianne Miedema (Manchester City)
- Ewa Pajor (Barcelona)
- Claudia Pina (Barcelona)
- Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses )
- Wendie Renard (Lyon)
- Alessia Russo (Arsenal)
- Khadija Shaw (Manchester City)
- Momoko Tanikawa (Bayern Múnich)
- Caroline Weir (Real Madrid/Lyon)
- Tessa Wullaert (Inter/Como)
Mejor Entrenador masculino
- Mikel Arteta (Arsenal)
- Luis De la Fuente (Selección de España)
- Unai Emery (Aston Villa)
- Vincent Kompany (Bayern Múnich)
- Luis Enrique (París Saint Germain)
Mejor Entrenador femenino
- Jonathan Giráldez (Olympique Lyon)
- Andrée Jeglertz (Manchester City)
- Nils Nielsen (Selección de Japón)
- Pere Romeu (Barcelona)
- Elena Sadiku (BK Häcken)
Mejor Arquero
- Yassine Bounou (Al-Hilal)
- Thibaut Courtois (Real Madrid)
- Gregor Kovel (Borussia Dortmund)
- Joan García (Barcelona)
- Édouard Mendy (Al-Ahli)
- Emiliano Martínez (Aston Villa/Chelsea)
- David Raya (Arsenal)
- Vozinha (Colo Colo)
- Unai Simón (Athletic Bilbao)
- Matvey Safonov (París Saint Germain)
Mejor Arquera
- Ann-Katrin Berger (Gotham FC)
- Cata Coll (Barcelona)
- Hannah Hampton (Chelsea)
- Lorena (Kansas City Current)
- Ayaka Yamashita (Manchester City)
Mejor Club masculino
- Arsenal (Inglaterra)
- Bayern Múnich (Alemania)
- Bodø/Glimt (Noruega)
- Flamengo (Brasil)
- París Saint Germain (Francia)
Mejor Club femenino
- Barcelona (España)
- Bayern Múnich (Alemania)
- América (México)
- Manchester City (Inglaterra)
- Olympique Lyon (Francia)
Mejor Jugador Sub 21
- Kerim Alajbegović (Salzuburgo/Juventus)
- Ayyoub Bouaddi (Manchester City)
- Pau Cubarsí (Barcelona)
- Yan Diomandé (Leipzig/Real Madrid)
- Lennart Karl (Bayern Múnich)
- Éli Junior Kroupi (Bournemouth)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Johan Manzambi (Friburgo/Aston Villa)
- Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen)
- Warren Zaïre-Emery (París Saint Germain)
Mejor Jugadora Sub 21
- Veerle Buurman (Chelsea)
- Vicky López (Barcelona)
- Felicia Schröder (Real Madrid)
- Clara Serrajordi (Barcelona)
- Lily Yohannes (Lyon)
Así, esta es la lista completa de nominados para el Balón de Oro 2026.
Cuándo y dónde la ver la Gala del Balón de Oro 2026 desde México
La Gala de Oro 2026 podrá seguirse este lunes 26 de octubre a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) a través de la plataforma de DAZN.
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