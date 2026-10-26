Encuentran y destruyen casi 100 mil plantas de mariguana en Tequila, Jalisco. Especial

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Elementos de la Comisaría Regional de la Policía de Jalisco localizaron y destruyeron dos plantíos de aparente marihuana, además de un centro de secado, en la delegación de San Martín de las Cañas, municipio de Tequila.

El hallazgo se produjo durante labores de prevención y vigilancia en brechas y zonas serranas de la demarcación. En conjunto, los dos terrenos detectados sumaban una extensión de 22 mil 880 metros cuadrados.

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Hallazgo durante patrullajes en zonas serranas

Los oficiales de la corporación estatal realizaban patrullajes de prevención y vigilancia por brechas y zonas serranas de la delegación cuando ubicaron los dos predios destinados al cultivo. Ambos terrenos presentaban una extensión combinada de 22.880 metros cuadrados.

Junto a los cultivos, los uniformados identificaron un centro de secado con plantas ya cortadas. El hallazgo abarcó así tres puntos dentro de la misma zona: los dos plantíos y el secadero.

Cerca de 98 mil plantas aseguradas

En los dos predios localizados, los elementos contabilizaron aproximadamente 95 mil plantas en pie. A esa cifra se sumaron otras 3 mil ejemplares de un metro de altura encontradas en el centro de secado.

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Encuentran y destruyen casi 100 mil plantas de mariguana en Tequila, Jalisco. Especial

El total combinado entre ambos sitios rondó las 98 mil unidades vegetales aseguradas. La extensión de 22 mil 880 metros cuadrados ocupada por los cultivos da cuenta de la escala de la operación agrícola ilegal detectada en la zona serrana del municipio.

Procedimiento legal y corporaciones involucradas

Tras el hallazgo, los uniformados dieron aviso a un agente del Ministerio Público de la Federación para proceder conforme al protocolo establecido. Antes de la destrucción del enervante, se recabaron muestras representativas de las plantas.

También se recopiló material fotográfico del sitio, con el objetivo de integrar la carpeta de investigación correspondiente al caso. Una vez cumplidos estos pasos, se llevó a cabo la incineración de la droga asegurada en el lugar.

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El operativo contó con el apoyo coordinado de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y de la Guardia Nacional en la región Valles. Esta participación conjunta, sumada a la de la Comisaría Regional de la Policía de Jalisco, permitió completar las labores de localización, aseguramiento e incineración del material vegetal.

Valor estimado en el mercado negro

De acuerdo con informes de inteligencia, la droga localizada en la delegación San Martín de las Cañas tiene un precio estimado en el mercado negro de 102.9 millones de pesos.

Encuentran y destruyen casi 100 mil plantas de mariguana en Tequila, Jalisco. Especial

Esta valoración corresponde al conjunto de las casi 98 mil plantas aseguradas entre los dos terrenos de cultivo y el centro de secado ubicados en la zona serrana de Tequila.

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Cómo se realiza la destrucción de plantíos ilícitos en México

La destrucción de plantíos de marihuana y amapola en el país se rige por el Protocolo Nacional de Actuación para la Destrucción de Plantíos Ilícitos, un instrumento firmado por la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, según informó el Gobierno de México.

En los operativos documentados, las fuerzas de seguridad han ubicado sembradíos tanto durante patrullajes de rutina como a partir de información de inteligencia, de acuerdo con reportes de la Sedena. Una vez confirmado el hallazgo, se establece un perímetro de seguridad en la zona.

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Antes de proceder a la quema, las autoridades dan aviso a un agente del Ministerio Público de la Federación para que se integre la carpeta de investigación. En ese paso se recaban muestras representativas del vegetal y se levanta material fotográfico como evidencia.

En los casos registrados en Michoacán y Sinaloa, la destrucción se realizó mediante el método conocido como mano de obra e incineración, que consiste en cortar manualmente las plantas y quemarlas en el propio sitio del cultivo, según documentaron la Guardia Nacional y la Sedena. En otros casos, cuando el procedimiento se efectúa en instalaciones oficiales, participan también peritos en química forense, quienes realizan un muestreo aleatorio antes de confirmar la incineración, de acuerdo con un comunicado de la FGR.

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Estas tareas suelen ejecutarse de forma coordinada entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las policías estatales, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de evitar que estas drogas lleguen a la juventud mexicana, según señaló la Sedena.