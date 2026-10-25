Los Angeles Rams vs Las Vegas Raiders: cuándo y dónde ver el encuentro de la Semana 7 de la NFL desde México

Carneros y Malosos se verán las caras este domingo desde Las Vegas, donde ambos equipos buscarán regresar al camino de la victoria tras caer la semana pasada (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Rams y Raiders se enfrentarán este domingo 25 de octubre a las 14:25 horas (tiempo del centro de México) desde el Allegiant Stadium en juego correspondiente a la Semana 7 de la NFL.

Ambos equipos vienen de sufrir una derrota en sus compromisos más recientes, por lo que buscarán regresar al camino de la victoria esta semana en Las Vegas, Nevada.

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Raiders muestra mejoría sin lograr cerrar los juegos

Los Raiders han tenido un buen comienzo de temporada, compitiendo al tú por tú ante los mejores equipos de la NFL. (David Brytus-Imagn Images)

Después de un inicio de temporada con tres victorias consecutivas, los Raiders atraviesan una racha de tres derrotas. Pese a los resultados, el equipo mantiene señales positivas y ha mostrado capacidad para competir ante rivales de alto nivel.

Salvo la caída ante los Patriots, los otros dos descalabros se definieron por apenas tres puntos. El más reciente ocurrió en casa contra los Bills, un partido en el que los Raiders estuvieron cerca de conseguir la victoria y mostraron capacidad para pelear ante un equipo señalado como candidato al Super Bowl.

El equipo también dio batalla frente a los Chiefs. Aunque no logró imponerse, la actuación dejó buenas sensaciones por la forma en que se mantuvo en el encuentro y respondió ante uno de los rivales más fuertes de la NFL.

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Luego de terminar como el peor equipo de la temporada pasada, el proyecto de Klint Kubiak parece avanzar por buen camino. La ofensiva, encabezada por Kirk Cousins, muestra una mejoría notable y comienza a encontrar regularidad pese a no contar con grandes figuras en el cuerpo de receptores.

El principal aspecto por corregir está en la defensiva secundaria, ya que en este inicio de campaña, los Raiders han permitido una cantidad importante de yardas por aire, un factor que ha complicado al equipo en momentos clave de los partidos, especialmente en el cierre de los mismos.

Así, el equipo de la ciudad del pecado llega con marca de 3-3 al encuentro de este domingo, donde buscarán retomar el récord positivo frente a un equipo de los Rams que ha batallado en este comienzo de temporada.

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Rams en picada

Puka Nacua está en duda para el juego de este domingo. (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

A pesar de ser considerados entre los principales candidatos para llegar al Super Bowl, los Rams no han tenido el inicio de temporada esperado. Las ausencias en la ofensiva y la defensiva han afectado el rendimiento de un equipo que busca recuperar regularidad.

Los Ángeles viene de caer en casa ante los Arizona Cardinals, resultado que llega después de la derrota dramática que sufrió hace un par de jornadas frente a los Buffalo Bills en Monday Night Football, por lo que el equipo necesita reaccionar para evitar que la mala racha se extienda.

Para el próximo encuentro, los Rams mantienen la duda sobre la disponibilidad de Puka Nacua. El receptor abandonó antes de tiempo la práctica del jueves debido a una molestia en la pantorrilla y su participación se definirá más cerca del partido.

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Quien sí estará fuera durante varias semanas es Davante Adams. El entrenador en jefe Sean McVay informó a comienzos de semana que el receptor podría perderse entre seis y 10 semanas por una lesión en el tendón de la corva.

Adams sufrió la lesión en el último cuarto de la derrota por 18-16 ante Arizona. El jugador corría una ruta hacia la zona de anotación cuando presentó el problema físico, que McVay describe como una rotura en el músculo semitendinoso.

Con dos de sus principales armas ofensivas entre algodones, los Rams enfrentan una semana complicada. El equipo tendrá que encontrar alternativas para mantener su producción ofensiva y volver al camino de la victoria.

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Cuándo y dónde ver el encuentro en vivo desde México

El encuentro entre Rams y Raiders podrá verse este domingo 25 de octubre a las 14:25 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de FOX+ y FOX ONE.