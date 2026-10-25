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En plena campaña por su continuidad en la FIFA, Gianni Infantino presume apoyo durante encuentro con Mikel Arriola y la FMF

El diálogo entre dirigentes ocurrió en Azerbaiyán, mientras la Selección Mexicana sumaba su primera victoria en la Copa Mundial y Festival Sub-15

El presidente de la FIFA posó junto al titular de la Federación Mexicana de Futbol y Andrés Lillini durante una actividad oficial. (Foto: Selecciones menores)
El presidente de la FIFA posó junto al titular de la Federación Mexicana de Futbol y Andrés Lillini durante una actividad oficial. (Foto: Selecciones menores)
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El triunfo de México Sub-15 sobre Hungría tuvo una imagen que trascendió más allá del marcador. Gianni Infantino apareció en Bakú junto a Mikel Arriola y Andrés Lillini, mientras defiende su permanencia al frente de la FIFA rumbo a la elección de marzo de 2027.

El encuentro apareció en un momento en el que busca apuntalar apoyo para la votación, después de que su propuesta sobre los derechos comerciales de los Mundiales generara rechazo en el futbol internacional.

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Gianni Infantino coincidió con Mikel Arriola y Andrés Lillini en Bakú en el marco de la Copa Mundial y Festival Sub-15. (Foto: Selecciones menores)
Gianni Infantino coincidió con Mikel Arriola y Andrés Lillini en Bakú en el marco de la Copa Mundial y Festival Sub-15. (Foto: Selecciones menores)

En Azerbaiyán, la foto con Arriola y la representación de la Federación Mexicana de Futbol se sumó a una jornada en la que el presidente de la FIFA volvió a hablar de una “amplia, amplia mayoría” a favor de su continuidad.

Infantino coincidió con Mikel Arriola mientras busca extender mandato

La presencia de Infantino en Azerbaiyán ocurrió durante la primera edición de la Copa Mundial y Festival Sub-15. México abrió su participación con un 3-1 ante Hungría y tuvo cerca a representantes de la estructura del futbol nacional e internacional.

  • Mikel Arriola, presidente de la FMF, acompañó al combinado juvenil junto con Andrés Lillini, director de Selecciones Nacionales Menores Varoniles.
  • Infantino posó con los dos dirigentes mexicanos en una foto difundida por cuentas vinculadas a la Selección.
  • La coincidencia ocurrió mientras el dirigente busca seguir al frente de la FIFA. La elección presidencial está prevista para marzo de 2027.
Gianni Infantino descarta presentar su renuncia y asegura mantener el apoyo de una amplia mayoría de las 211 federaciones miembro. REUTERS/Kacper Pempel
Gianni Infantino descarta presentar su renuncia y asegura mantener el apoyo de una amplia mayoría de las 211 federaciones miembro. REUTERS/Kacper Pempel

La foto dejó una escena que adquiere otra lectura por el momento que atraviesa la FIFA: Infantino, en busca de respaldo para prolongar su mandato, compartió espacio con Arriola durante una actividad oficial de la Selección Mexicana.

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La imagen no confirma un apoyo de la FMF, pero sí genera discusión al colocar al dirigente mexicano junto al presidente del organismo cuando la carrera hacia 2027 ya empezó a tomar forma.

El presidente de la FIFA defendió el respaldo de las federaciones

Infantino aprovechó su estancia en Bakú para responder a los cuestionamientos sobre su futuro. El dirigente descartó una renuncia y apeló al peso de las asociaciones miembro dentro del sistema de votación de la FIFA.

  • El presidente recordó que llegó al cargo con el voto de 211 asociaciones miembro y pidió respetar lo que definió como un proceso democrático.
  • Infantino afirmó que cuenta con apoyo reciente en Asia y África, después de recibir pronunciamientos durante visitas a Tokio y Cabo Verde.
  • El dirigente reconoció que existen desacuerdos con algunos sectores, entre ellos la UEFA.
  • Las críticas crecieron tras una propuesta para vender a inversores privados una participación del 20% en los derechos comerciales de las Copas del Mundo. El plan finalmente fue retirado de forma definitiva.
En el pasado, la FMF, encabezada por Mikel Arriola, se mostró del lado de la FIFA ante la propuesta de Infantino por privatizar los derechos comerciales de la Copa del Mundo. REUTERS/Daniel Becerril
En el pasado, la FMF, encabezada por Mikel Arriola, se mostró del lado de la FIFA ante la propuesta de Infantino por privatizar los derechos comerciales de la Copa del Mundo. REUTERS/Daniel Becerril

Así, el escenario electoral ha llevado a Gianni a sostener contactos con federaciones y confederaciones. Su visita a Azerbaiyán coincidió con ese momento, aunque el Mundial Sub-15 tuvo una agenda propia centrada en las selecciones juveniles.

México Sub-15 abrió el torneo con una victoria ante Hungría

Mientras los dirigentes compartían la atención fuera de la cancha, el equipo de Marvin Cabrera resolvió su debut con tres goles y comenzó con ventaja su recorrido dentro del Grupo H.

  • Marcelo Villarreal abrió el marcador al minuto 15 para México, que encontró espacios ante una Selección Húngara que no logró contener el ritmo del Tricolor.
  • Aarón Muñoz amplió la diferencia con dos anotaciones, a los minutos 25 y 33, antes de que Kenez Speier descontara al 39.
  • El torneo reúne a 189 federaciones y se disputa con ocho jugadores por equipo, dos tiempos de 20 minutos y sustituciones ilimitadas.
  • México comparte grupo con Dominica, Etiopía, Hungría, Malasia y Siria, dentro de una fase inicial concentrada en pocos días.
La Selección Mexicana Sub-15 venció 3-1 a Hungría en su debut dentro de la fase de grupos en Azerbaiyán. (Foto: Selecciones menores)
La Selección Mexicana Sub-15 venció 3-1 a Hungría en su debut dentro de la fase de grupos en Azerbaiyán. (Foto: Selecciones menores)

En este sentido, mientras Infantino hablaba de respaldos y de su futuro en la FIFA, México Sub-15 encontró en la cancha una jornada para celebrar sus primeros tres puntos y abrirse paso en un torneo que reúne a federaciones de todo el mundo.

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