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Victoria Mata mantiene el sueño olímpico y consigue histórico sexto lugar para México en Gimnasia Artística

La gimnasta regiomontana superó a Yeo Seo-jeong y Abigail Martin, quedando a menos de tres décimas del bronce en Róterdam

Aunque el sexto sitio no entrega una plaza individual, la atleta tiene dos medallas de oro y dos de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, resultados que se suman para impulsar su carrera hacia Los Ángeles 2028. REUTERS/Yves Herman
Aunque el sexto sitio no entrega una plaza individual, la atleta tiene dos medallas de oro y dos de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, resultados que se suman para impulsar su carrera hacia Los Ángeles 2028. REUTERS/Yves Herman
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La historia de Victoria Mata en Róterdam no comenzó con su puesto ni el puntaje que aparecieron al final de la competencia. Viene de lesiones, operaciones y años de búsqueda para volver a sentirse parte de las grandes citas de la gimnasia.

Esta vez, la mexicana llegó a una final mundial y dejó una señal que apunta hacia Los Ángeles 2028. La gimnasta regiomontana entró a la definición de salto desde el último boleto disponible y terminó entre las seis mejores de la prueba.

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Artistic Gymnastics - 2026 World Artistic Gymnastics Championships - Rotterdam Ahoy, Rotterdam, Netherlands - October 24, 2026 Mexico's Victoria Mata reacts during the women's vault final REUTERS/Yves Herman
Artistic Gymnastics - 2026 World Artistic Gymnastics Championships - Rotterdam Ahoy, Rotterdam, Netherlands - October 24, 2026 Mexico's Victoria Mata reacts during the women's vault final REUTERS/Yves Herman

Su primer intento tuvo el segundo mayor grado de dificultad de la final y recibió la tercera nota más alta. El resultado no le dio una plaza olímpica, pero abrió un nuevo capítulo para México en la ruta hacia el próximo ciclo.

Victoria Mata pasó de entrar como última finalista a competir de cerca por las medallas

La mexicana llegó a la definición de salto como la última clasificada entre las ocho finalistas. En la ronda previa registró 13 mil 816 puntos, una marca que le abrió la puerta a una jornada en la que elevó su promedio y encontró un lugar entre las seis primeras.

  • Victoria Mata accedió a la final desde la octava posición, después de años de competir en citas internacionales sin alcanzar una definición mundial de aparato.
  • En su primer salto recibió 14 mil 366 puntos, la tercera mejor calificación de toda la final. Además, presentó el segundo mayor grado de dificultad entre las ocho competidoras.
  • La segunda ejecución obtuvo 13 mil 100 puntos. La diferencia entre ambos intentos dejó al descubierto el margen que tiene para aumentar su nota si consigue elevar el valor técnico y mejorar el aterrizaje.
  • El promedio final de 13 mil 933 le permitió superar a la surcoreana Yeo Seo-jeong y a la británica Abigail Martin, ambas con 13 mil 716 puntos.
  • Rebeca Andrade ganó el oro con 14 mil 466 puntos; Claire Pease fue plata con 14 mil 233, y Skye Blakely obtuvo el bronce con 14 mil 166.
Artistic Gymnastics - 2026 World Artistic Gymnastics Championships - Rotterdam Ahoy, Rotterdam, Netherlands - October 24, 2026 Mexico's Victoria Mata in action during the women's vault final REUTERS/Yves Herman
Artistic Gymnastics - 2026 World Artistic Gymnastics Championships - Rotterdam Ahoy, Rotterdam, Netherlands - October 24, 2026 Mexico's Victoria Mata in action during the women's vault final REUTERS/Yves Herman

De esta manera, la mexicana quedó a menos de tres décimas de la tercera posición. La final confirmó que Mata puede competir en una especialidad donde una fracción define puestos y medallas.

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El regreso de las lesiones encontró recompensa en Santo Domingo y Róterdam

Antes de su sexto lugar mundial, Victoria Mata atravesó un proceso que incluyó operaciones, ausencia de grandes torneos y la necesidad de recuperar confianza. Había participado en los Mundiales de 2017, 2018 y 2025, pero Róterdam marcó su primera presencia en una final mundial.

  • La gimnasta comenzó a entrenar cuando era niña, después de que su hermana mayor se acercó a la disciplina.
  • Con el tiempo, ese primer contacto la llevó a integrar selecciones nacionales y competir en el extranjero.
  • En 2018 ganó un bronce en salto durante la Copa del Mundo de Guimarães, Portugal. Aquella presea fue su primer resultado internacional.
  • México obtuvo plata por equipos en el Campeonato Panamericano de Río de Janeiro 2021, torneo en el que Mata formó parte del conjunto nacional.
  • Su temporada de 2026 tomó impulso en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, donde sumó dos medallas de oro y dos de plata.
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El salto de Róterdam también representó una mejora frente a Yakarta 2025, cuando concluyó en el puesto 14 de la clasificación de la prueba. Su avance desde los torneos regionales hasta una definición mundial dejó atrás el periodo de incertidumbre y le da una base concreta para sostenerse rumbo a Los Ángeles 2028.

Róterdam deja una señal rumbo a Los Ángeles 2028

El resultado de Victoria Mata abre una conversación sobre el ciclo olímpico porque mostró que puede competir cerca del podio mundial.

Aun así, el sexto puesto no le asegura un boleto directo a los Juegos Olímpicos ni asegura que México tenga una plaza individual.

  • El Mundial de Róterdam 2026 repartió cupos olímpicos por equipos, no mediante la final individual de salto en la que participó la mexicana.
  • Las opciones individuales rumbo a Los Ángeles 2028 continuarán en el Mundial de 2027, la Serie de Copas del Mundo de aparatos de 2028 y los campeonatos continentales.
  • Para aspirar a una clasificación, Victoria deberá sostener su presencia entre las mejores y encontrar mayor estabilidad en sus dos saltos.
Artistic Gymnastics - 2026 World Artistic Gymnastics Championships - Rotterdam Ahoy, Rotterdam, Netherlands - October 24, 2026 Mexico's Victoria Mata embraces her coach during the women's vault final REUTERS/Yves Herman
Artistic Gymnastics - 2026 World Artistic Gymnastics Championships - Rotterdam Ahoy, Rotterdam, Netherlands - October 24, 2026 Mexico's Victoria Mata embraces her coach during the women's vault final REUTERS/Yves Herman

Alexa Moreno conserva el mejor antecedente mexicano en salto, con el bronce mundial de Doha 2018. Mata no alcanzó esa marca, pero Róterdam dejó otra imagen para la gimnasia nacional: una atleta que volvió de las lesiones, entró a su primera final y salió del escenario mundial con la mirada fija en el sueño olímpico.

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