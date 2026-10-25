Cristian Castro comparte divertidos consejos para “vivir mejor”

El concierto de Cristian Castro es este 24 de octubre en Costa 21.

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Cristian Castro compartió en sus historias de Instagram un video grabado durante la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 en Miami, en el que remató un chiste con una frase que después se repitió en redes sociales.

“Y recuerden chicos para todo mal, un pan y para todo bien también”, dijo el cantante en el clip, acompañado por su novia, Vanessa Ríos, quien sonreía frente a la cámara mientras él hablaba.

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El video, de apenas unos segundos, reflejó el buen ánimo que mantuvo el cantante mexicano esa noche, en la que además recibió el Premio Billboard Trayectoria Artística por sus más de tres décadas de carrera musical.

La frase surgió en medio de una noche de reconocimiento en Miami

Antes de grabar el video con el chiste del pan, Cristian Castro había atendido a los medios en la alfombra azul del evento, donde agradeció el premio recibido por su trayectoria dentro de la música latina.

“Gracias a Dios que me ha dado mucha fuerza para cantarles ya muchos años. Y bueno, este reconocimiento de verdad que lo agradezco en nombre de Dios, muy lindo. Y gracias a Billboard por reconocer esto”, expresó el cantante frente a las cámaras.

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Cuando le preguntaron cómo se cuidaba para verse bien, Castro respondió con el mismo tono de humor que mantendría minutos después en su video de Instagram: “Además de no hacer nada, mucho amor, mucho... Mucha comida, muchos tacos”.

El cantante también subió al escenario esa noche para ofrecer una presentación musical especial como parte de la ceremonia de premiación realizada en Miami.

Vanessa Ríos acompañó a Castro en su primera alfombra roja juntos

Mexican singer Cristian Castro attends the 2026 Billboard Latin Music Awards 2026 at the James L. Knight Center in Miami, Florida on October 22, 2026. (Photo by Giorgio VIERA / AFP)

La grabación del chiste sobre el pan coincidió con la primera aparición pública de Cristian Castro junto a su novia, Vanessa Ríos, originaria de Guadalajara, Jalisco, en una alfombra roja.

La pareja había celebrado en septiembre tres meses de relación y se mostró unida durante toda la velada en Miami. Ante las cámaras, Castro la presentó con una mención directa a su talento musical: “La verdad es que canta muy bonito”.

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Cuando los presentadores le preguntaron a Vanessa qué sentía al acompañar al cantante en una noche de reconocimiento, ella respondió: “Es un honor, la verdad, estar acompañando a Cristian, muy orgullosa de él”.

La cercanía entre ambos se mantuvo visible durante el resto del evento, incluido el momento en que Castro grabó el video de sus historias con la frase sobre el pan junto a ella.

Castro asegura que su novia fortaleció su lado espiritual

Cristian Castro y Vanessa Ríos (Billboard)

Durante la misma entrevista en la alfombra azul, Cristian Castro explicó que su relación con Vanessa Ríos transformó también su vínculo con la religión, un tema que abordó con detalle frente a las cámaras.

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“Me cocina mucho, me reza mucho, estamos haciendo el rosario casi diario. Así que ahora, gracias a ella, me estoy poniendo bien con Dios”, declaró el cantante sobre la influencia de su pareja en su rutina diaria.

La relación de la pareja, de apenas unos meses, se convirtió en uno de los temas centrales de la cobertura sobre la participación de Castro en los Billboard, junto con las frases de humor que el cantante repitió durante toda la noche.

El origen de Vanessa Ríos y su papel en la vida del cantante

Fotos. Costa 21

Vanessa Ríos, pareja actual de Cristian Castro, es originaria de Guadalajara, Jalisco, y cuenta con formación musical, de acuerdo con la descripción que el propio cantante hizo de ella durante la entrevista en Miami.

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Castro destacó públicamente la capacidad vocal de su novia al presentarla ante los medios, además de reconocer el papel que ella desempeña en su vida cotidiana, tanto en lo doméstico como en lo espiritual.

La pareja apareció visiblemente cómplice durante toda la alfombra azul, un gesto que se reforzó minutos después con el video compartido en Instagram, donde ambos aparecen juntos mientras el cantante cuenta el chiste del pan.

El reconocimiento a la trayectoria completó la noche del cantante

El Premio Billboard Trayectoria Artística otorgado a Cristian Castro reconoció sus más de tres décadas de carrera y su influencia dentro de la música latina, consolidada a partir de canciones como “Azul”.

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La combinación entre el premio, la presentación especial sobre el escenario y las frases de humor que el cantante repitió esa noche, incluida la del pan, convirtió su paso por los Billboard en uno de los momentos más comentados de la premiación.

El video de Instagram con la frase sobre el pan, grabado junto a Vanessa Ríos, quedó como uno de los registros que acompañaron la noche en que Castro combinó el reconocimiento profesional con la presentación pública de su relación sentimental.